SEPE y Paro Cómo solicitar la vida laboral por móvil

Si quiero pedir mi vida laboral, ¿cómo solicitar la vida laboral? El informe de vida laboral es un documento que muestra tu trayectoria profesional en aquellas empresas donde hayas estado trabajando y cotizando a la Seguridad Social y el tiempo durante el que lo has hecho. Por tanto, se trata de un documento muy útil que todo trabajador debería tener. Te contamos cómo solicitar la vida laboral por móvil desde la Sede Seguridad Social o directamente llamando por teléfono.

Pedir vida laboral por teléfono gratuito

Si necesitas pedir tu vida laboral de forma urgente, aquí te explicamos cómo con tu teléfono móvil. Es muy sencillo, basta con llamar y pedir tú mism@ tu vida laboral.

Y si buscas el número de teléfono para pedir tu informe de la vida laboral, puedes llamar directamente al teléfono 901 50 20 50, un teléfono gratuito de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El horario de atención al público es de lunes a viernes desde las 9:00h de la mañana hasta las 19:00h de la tarde.

Como ves, las posibilidades de solicitar la vida laboral por móvil son muy amplias. Elige la que más te convenga y hazte con tu certificado cuanto antes para ir a la web de la Seguridad Social tal y como te hemos explicado.

Y recuerda que es recomendable que todos los trabajadores que quieran consultar su vida laboral lo hagan un par de veces al año para confirmar que todo está correcto por parte de la empresa que los tiene contratados.

Además esta consulta es muy importante realizarla cuando hemos empezado a trabajar en un sitio nuevo, para asegurarnos de que nuestra nueva empresa está realizando todas las gestiones de forma legal.

Gracias a la descarga de vida laboral podemos conocer nuestro historial de empresas en las que hemos trabajado con el detalle de los días que llevamos cotizados y los grupos de cotización que teníamos en cada una de ellas.

Esta información es muy útil para, por ejemplo, conocer el tiempo que llevamos trabajando y solicitar la prestación por desempleo en el SEPE, esto es, pedir el paro.

Solicitud de vida laboral online / vida laboral instantánea

También puedes usar el teléfono para descargar tu vida laboral online, sin duda la opción más rápida y sencilla puesto que puedes descargar e imprimir el certificado de vida laboral en 5 minutos, desde tu teléfono móvil y con una conexión a Internet. Puedes conseguirlo de diferentes formas:

– Vida laboral con Usuario + Contraseña

Junto con tu DNI, puedes acceder a la vida laboral instantánea con una contraseña previamente establecida. Podrás descargar el informe Vida Laboral al momento.

– Vida laboral con Cl@ve

Este sistema de identificación permite acceder de forma común a los distintos trámites de las Administraciones Públicas. Si estás registrado en este servicio, también puedes solicitar la vida laboral instantánea y descargarte el documento.

– Vida laboral a través de un mensaje SMS

Para poder acceder al informe a través de esta opción, debes asegurarte que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene tu número de móvil actualizado. Si es así, solo deberás indicar algunos datos básicos, como tu número de identificación (DNI, NIF o NIE), número de teléfono, numero de afiliación de la Seguridad Social y fecha de nacimiento. Una vez hecho, te llegará un código a tu teléfono que deberás introducir en la plataforma. Dicho código solo podrá utilizarse una vez y será válido por un corto periodo de tiempo. Cuando introduzcas el código, el informe se generará automáticamente y estará listo para que lo descargues en PDF.

Además, también se pueden realizar las siguientes consultas de documentos:

Informe de vida laboral SMS Informe de vida laboral acotado SMS Informe de situación empresario individual SMS Informe de vida laboral a fecha concreta SMS Duplicado de Número de Afiliación SMS Informe de datos identificativos y de domicilio SMS Informe de situación actual del trabajador SMS Acreditación de la actividad agraria cuenta propia SMS Informe de bases de cotización SMS Informe de bases y cuotas ingresadas SMS Situación de cotización/deuda de trabajadores SMS

– Vida laboral con Certificado Digital

Si dispones de un certificado digital para hacer trámites en la Sede Seguridad Social Vida Laboral, solo tienes que pinchar en la opción correspondiente e introducir los datos. Podrás descargar el informe en PDF e imprimir el documento.

El informe de vida laboral es un documento necesario para solicitar la prestación por desempleo y requerido por muchas empresas a la hora de contratar a nuevos trabajadores. Existen muchas formas de pedir la vida laboral por Internet. En esta ocasión te contamos una de las más desconocidas: cómo pedir la vida laboral con certificado digital.

Pasos a seguir para pedir la vida laboral con certificado digital

El certificado digital es una de las mejores formas de solicitar la vida laboral instantánea. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la web de la Sede Seguridad Social 2. Pinchar en la opción ‘Ciudadanos’, ’Informes y Certificados’

3. Seleccionar ‘Informe de vida laboral’

4. Clicar en ‘Certificado digital’

5. Una vez dentro de la plataforma, podemos descargar el informe en PDF

Cómo solucionar mensaje de error al utilizar el certificado digital

Si al clicar en la opción ‘certificado digital’ aparece un mensaje de error con el mensaje ‘Acceso no autorizado’ es necesario cambiar de navegador.

Esto se debe a que la Sede Seguridad Social no funciona correctamente con navegadores como Chrome o Firefox, por lo que es posible que haya que repetir los pasos anteriores con Internet Explorer.

Ventajas del certificado digital

Identificación segura

El certificado digital es un documento que se instala en nuestro navegador y sirve para identificarnos en cualquier tipo de gestión que queramos realizar en todas las Administraciones públicas.

Rápido y sencillo

Además de pedir la vida laboral en 5 minutos, puedes pedirla fácilmente también a través de un SMS.

Trámites a un clic

Y a su vez gracias al certificado digital también es posible solicitar prestaciones por desempleo, renovar la demanda de empleo o modificar datos bancarios, entre otras funciones.

Solicitud de vida laboral a domicilio

También puedes solicitar la vida laboral por móvil para que el informe te llegue a tu domicilio pasados unos días.

Para hacerlo, debes acceder al servicio sin certificado digital. Después, será necesario introducir tus datos personales: Nombre y apellidos, DNI, número de afiliación a la Seguridad Social y correo electrónico. Además, se te pedirán los datos de tu domicilio para hacerte llegar el informe.

Tras realizar la solicitud, se generará un resguardo con un número de referencia que habrá que tener en cuenta para futuras consultas y que también será enviado a la dirección de correo electrónico que hayas proporcionado.

Pasadas las 24 horas, podrás consultar en Internet el estado de tu solicitud y en unos días recibirás el informe en tu domicilio.

¿Tienes alguna duda respecto a tu vida laboral?

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha empezado a enviar a veintiún millones y medio de trabajadores sus bases de cotización y vidas laborales en una campaña. Desde este año, la vida laboral se podrá obtener de forma inmediata y sin certificado digital con el número de móvil. A este respecto, la Seguridad Social recuerda la necesidad de comprobar los informes de cotización y de vida laboral para que los trabajadores tengan información detallada de los años cotizados y de las bases de cotización, fundamentales para sus futuras pensiones.

La Seguridad Social recuerda a los trabajadores la necesidad de comprobar que los datos de su vida laboral y bases de cotización se corresponden con los periodos en que los trabajadores han cotizado y por las bases que lo han hecho. Estos datos son fundamentales a la hora de recibir prestaciones como, por ejemplo, es el caso de las pensiones de jubilación u otras prestaciones como maternidad o paternidad, cuya regulación exige unos periodos mínimos de cotización. Además la cuantía de las pensiones se corresponde con las bases de cotización y el número de años cotizados.

Obtención inmediata de la vida laboral

Los ciudadanos que faciliten su número personal de móvil a la TGSS podrán pedir y obtener su vida laboral a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y sin necesidad de certificado digital recibirán un sms en su móvil con un número clave, que les permitirá obtener en el instante su vida laboral.

En la información que se envía este año junto a la vida laboral se explica cómo comunicar a la Seguridad Social o corregir el número de teléfono móvil si ha cambiado o es erróneo. Puede hacerse cumplimentando y enviando sin cargo alguno un formulario que se adjunta en la carta que recibirán los trabajadores; personándose en alguna de la Administraciones de la TGSS o a través de la sede electrónica en la dirección anteriormente indicada.

La Campaña de Vidas Laborales está dirigida a todos los trabajadores del territorio nacional que hayan tenido relación con la Tesorería de la Seguridad Social, independientemente del régimen al que pertenezcan, con excepción del Régimen Especial de la Minería del Carbón, debido a las peculiaridades de su cotización. Los documentos se envían en castellano y en las lenguas cooficiales en aquellas provincias donde haya un segundo idioma oficial.

Estas campañas se iniciaron en el año 2001 con el envío de informes de las Bases de Cotización del año 2000 a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General. A partir del año siguiente, se incluyó también el informe de Vida Laboral de los mismos trabajadores iniciando un proceso de ampliación de la información para incluir a los trabajadores autónomos o las bases de cotización de los últimos 15 años de los mayores de 60 años, de manera que pudieran conocer las cotizaciones sobre las que se calcularía su jubilación.

