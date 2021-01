Trabajos

Cómo trabajar en Pepco, las nuevas tiendas de ropa

¿Te gustaría trabajar las nuevas tiendas de ropa Pepco? Si te gusta la atención y el trato con el cliente y el entorno de trabajo de un comercio, presta atención porque en este artículo te vamos a explicar cómo trabajar en Pepco. La empresa, originaria de Polonia, es una cadena de tiendas de ropa con precios bajos que está presente en toda Europa y que llega a España en la primavera de 2021.

Inscribirme a una oferta de empleo en Pepco para España

Para inscribirte a una oferta de trabajo de Pepco en España tienes que hacerlo a través de su página web. A través de este enlace accedes directamente a una pantalla en la que aparece tanto un buscador de empleo como un listado con las ofertas activas de empleo en España. En el buscador puedes filtrar los puestos de empleo por ubicación y por el tipo de puesto de trabajo.

Si entramos en una de las ofertas de empleo que aparecen en el portal, se muestra una descripción completa del puesto de trabajo, las funciones y tareas a realizar así como un botón para enviar el currículum e inscribirse en una oferta de trabajo.

Tal y como aparece en la imagen, si seleccionamos el botón azul que dice ‘Enviar CV‘ nos lleva directamente a Infojobs porque para inscribirse en la oferta se tiene que hace a través de este portal de empleo.

Inscribirte a una oferta de Pepco en Europa

Si lo que prefieres es buscar un trabajo a nivel internacional para trabajar en Pepco en otros países europeos, tienes que hacerlo a través de esta otra vía:

Acceder a este enlace, que es el portal de empleo de la propia empresa a nivel europeo. Una vez dentro, tienes que crear una cuenta y registrarte.

Para crear una cuenta tienes que rellenar un formulario en el que debes introducir tu dirección de correo electrónico, una contraseña que, según la propia web debe tener entre 2 y 18 caracteres, una letra mayúscula y otra minúscula y un número o signo de puntuación.

Después tienes que introducir nombres y apellidos, el país y región de residencia. Además, al final de la página del formulario tienes la opción de seleccionar una pestaña que te permite recibir notificaciones de nuevas ofertas de trabajo.

Una vez tengas la cuenta creada puedes acceder a las distintas ofertas de trabajo que hay disponibles.

Requisitos para los trabajadores

Tal y como se detalla en la web de Pepco, los valores que buscan para sus empleados son:

Entusiasmo con actitud positivo cuando realizas el trabajo.

con actitud positivo cuando realizas el trabajo. Respecto hacia los demás.

Colaboración y ayuda para conseguir objetivos comunes.

y ayuda para conseguir objetivos comunes. Buscar la superación y la mejora continua.

y la mejora continua. Integrarse y respetar las normas de la empresa.

En cada una de las descripciones de los puestos de empleo, Pepco detalla las garantías de los futuros trabajadores al acceder a la empresa:

Empleo estable y remuneración atractiva.

y remuneración atractiva. Oportunidades de crecimiento , plan de formación y oportunidades de promocióin interna.

, plan de formación y oportunidades de promocióin interna. Cultura de empresa amigable y buen ambiente de trabajo.

Tipos de empleo

En Pepco hay tres tipos de empleo principalmente, aunque las ofertas vigentes en España de momento, están dirigidas a cubrir puestos en las tiendas.

Tiendas. En cada superficie trabajan equipos pequeños organizados. Oficina central y almacén. Las oficinas centrales se encuentran en Ponzan. Prácticas

Sobre Pepco

Pepco es una cadena europea de tiendas que tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia. El objetivo es abrir en la primavera de 2021 sus dos primeras tiendas en España en Castellón y Alicante, aunque el objetivo es abrir diez tiendas más a lo largo de todo el territorio en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Tiene un total de 2.114 tiendas repartidas por toda Europa. En concreto, está presente en Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Eslovenia, Croacia, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, Italia y Serbia.

Las tiendas Pepco tienen un amplio catálogo de prendas de ropa enfocadas a toda la familia y para todas las edades. Sin embargo su producto estrella es la ropa para niños y niñas.

