Guía fácil y rápida para votar en las elecciones generales del 23J

NOTICIA de de Jessica Pascual

La celebración de unas elecciones generales genera un mar de dudas a muchos ciudadanos. Desde quién puede votar en las elecciones generales del 23J, hasta cómo se tiene que hacer, a qué colegio electoral hay que acudir, las horas de apertura de estos centros y otros datos de interés sobre esta jornada en la que la celebración cae en plenas vacaciones de verano. Y en la que muchos han tenido que recurrir al voto por correo por tener una escapada programada para esas fechas.

Para resolver estas y otras dudas, a continuación puedes consultar una guía rápida acerca de los datos y cuestiones de mayor interés relacionadas con las elecciones generales del 23 de julio.

Cómo y donde hay que votar: Cómo saber en qué mesa te toca

Es una de las grandes dudas que surgen a medida que se acerca este día. ¿A qué colegio electoral tengo que ir y en qué mesa tengo que votar?

No hace falta recorrerte las aulas del colegio para averiguar la mesa, puesto que esta consulta puede hacerse de forma fácil y previa por internet. En concreto, a través de la consulta del censo electoral es posible saber tanto la mesa, como la dirección del colegio electoral en el que tiene que votar cada uno de los ciudadanos inscrito en este censo.

Esta es una de las formas más rápidas de saber en qué mesa electoral te toca votar en las elecciones sin tener que volverse loco recorriendo las aulas del colegio.

Además del sitio al que hay que ir a votar, llega el día electoral y otra de las grandes dudas de este tipo de jornadas. Una que surge tras sacar el DNI de la cartera, cuando muchos ciudadanos se dan cuenta de que está caducado. La pregunta es inevitable. ¿Se puede votar con el DNI caducado? Puedes consultar todos los detalles en la información enlazada.

Cuál es el horario para ir a votar

¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales? Es otra de las cuestiones que más se preguntan los electores durante la jornada. Tanto para quienes prefieren dejar este trámite para última hora, como para quienes prefieren quitárselo cuanto antes, la buena noticia es que todos los colegios en España tienen el mismo horario. Comienza a las 09:00 de la mañana y se extiende hasta las 20:00 horas de la tarde.

Permisos que se pueden pedir en el trabajo para votar

Quienes tengan el domingo día 23 de julio marcado como día laborable, pueden ausentarse del trabajo para ir a votar. En concreto, tal y como aparece regulado por ley, estos empleados pueden salir del trabajo para ir a votar, pero el tiempo de permiso varía en función de la jornada laboral.

Qué tipo de voto se puede hacer: Nulo, en blanco o abstención

A la hora de votar, los electores tienen varias opciones. Desde emitir el voto específico a un partido, ejercer el derecho del voto en blanco, abstenerse de no votar o hacer un voto nulo. Una cantidad de opciones que puede generar bastantes dudas, sobre todo en aquellos que tienen su primera cita con las urnas.

Para facilitar el proceso, puedes aprender cuáles son las diferencias entre el voto nulo, blanco y abstención de una forma muy rápida y fácil. En el caso de que quieras ejercer un voto que no sea válido, puedes coger algunas ideas sobre los ejemplos de voto nulo más originales y graciosos que han realizado los electores en años anteriores.

¿Qué pasa si no voto? Nada. Es otra de las dudas habituales entre la población y la realidad es que no tiene efecto más allá de que su voto no se contabiliza porque en España votar no es una obligación.

Dudas acerca de la mesa electoral

En el caso de ser uno de los convocados, hay que tener en cuenta cuál es la única forma de librarte de la mesa electoral del 23 de julio si estás de vacaciones. Además de todas las justificaciones que permiten librarse de una mesa electoral en cualquier proceso celebrado en España.

La buena noticia es que no existe este riesgo si eres una de las personas que están exentas de formar parte de una mesa electoral. Otra situación distinta es que la policía no consiga localizar a un convocado para ser mesa. En estos casos, la norma que se aplica es distinta.

Pero ojo, porque la Junta Electoral Central se ha pronunciado a escasos dos días de la celebración de las elecciones para afirmar que cualquier elector puede ser requerido el mismo día de las elecciones para ser mesa electoral.

En cualquier caso, si el próximo 23 de julio tienes una cita en el colegio, no te olvides que se trata de un día remunerado. Puedes saber cuánto pagan por estar en la mesa electoral, así como la dieta específica que se incluye por ley.

Tras las votaciones

Finaliza la jornada y comienza el recuento de votos de las elecciones. Al final de la noche, se conoce el escrutinio definitivo de quién gana las elecciones. Y, si quieres conocer el resultado de las elecciones en tiempo real, puedes hacerlo desde el móvil, en cuestión de segundos y desde cualquier lugar.

