Guía para comprar casa: paso a paso antes de lanzarse

¿Estás pensando en comprar una casa nueva? ¿No sabes por donde empezar? Lo primero, enhorabuena, una nueva etapa de tu vida comienza en este momento.

Comprar una casa nueva es una tarea compleja si no sabes qué pasos debes seguir o por dónde empezar. Por eso en este artículo te dejamos una guía detallada paso a paso con todos los puntos que tienes que seguir para comprar una casa sin estresarte por el camino.

PASO 1: Motivo de compra

Para empezar, el futuro comprador tiene que preguntarse ¿por qué quiero comprar? Desde este momento empieza un proceso que conlleva muchas fases. Para no perderse en ninguna, la inmobiliaria Alfa Inmobiliaria ha presentado una nueva edición de su ‘Guía para comprar casa’ que puedes ver en este PDF.

Así, estos expertos recomiendan al comprador realizar un análisis detallado de todos los aspectos que influyen directamente en el proceso de compra.

Lo primero que hay que responder antes de lanzarte a comprar una casa es el motivo por el que quieres hacerlo. Algunas de las causas más comunes para comprar una nueva casa son:

Cambiar de lugar o de estilo de vida

o de estilo de vida Independizarse de los padres

de los padres Problemas de espacio que provocan la necesidad de una casa más grande

PASO 2: Analizar situación económica

Antes de sumergirte entre diferentes ofertas debes realizar un análisis de las necesidades y posibilidades económicas reales en la que te encuentras.

Una vez identificada la causa y motivo por la que quieres buscar una casa nueva junto con una primera idea del nivel económico, es momento de empezar a buscar y tomar decisiones.

Es importante conocer los gastos que vas a tener al independizarte.

PASO 3: Primera búsqueda

En una primera búsqueda de viviendas, tienes que plantearte algunas cuestiones y empezar a seleccionar casas por zonas, características y precio que hayas definido en tu análisis inicial.

¿Te da igual vivir en el centro o la periferia? ¿Buscas un barrio tranquilo? Depende de si el motivo de compra es querer irte a vivir a una zona específica o te da igual, tendrás que empezar por este punto.

La búsqueda de la vivienda podrá reducirse si sabes la zona en la que quieres vivir. En caso contrario, puedes ir poco a poco mirando y definiendo las zonas.

A la hora de buscar lo más recomendable es empezar a orientarse sobre la situación del mercado por Internet, buscando diferentes ofertas a través de los diferentes portales para hacerte una idea de precios por zonas.

Una vez encuentres una zona que se ajuste a tus necesidades en localización y precio, es momento de definir de forma más precisa la ubicación.

Puedes seguir buscando por tu cuenta contactar con profesionales para que te ayuden a concretar la búsqueda en una zona concreta.

A la hora de buscar casa hay que tener en cuenta muchas más cosas además del precio, como por ejemplo las características de la vivienda, el estado en el que se encuentre y si necesita reforma, la localización…

Una vez empieces a encontrar ofertas que te resulten interesantes puedes acercarte a visitar las viviendas.

PASO 4: Ten paciencia

¿Te agobias con facilidad? ¿Te cansa buscar casa? Quizá tras tu primera toma de contacto buscando entre las diferentes ofertas te has cansado de mirar.

Sin embargo, es muy importante que no te desesperes. Buscar y buscar viviendas acaba siendo una tarea pesada, por eso mismo hay que tener presente la importancia de este tipo de compras. Al fin y al cabo, ¡no todos los días nos estamos comprando nuestra casa!

Si estás saturado no tomes una decisión. Tienes que hacerlo por estar totalmente convencido no por estar cansado de buscar. Y te recordamos, ten paciencia, es un proceso largo pero que debes tener muy en cuenta para no dar ningún paso en falso.

PASO 5: ¿En qué me fijo?

Una vez hayas tenido una primera toma de contacto y hayas visto las diferentes ofertas o incluso hayas visitado ya alguna vivienda, tienes que saber en qué debes fijarte para elegir la mejor casa.

Un consejo para tener las cosas lo más claras posibles es saber cuáles son los imprescindibles que quieres que tenga tu nueva casa. ¿Cuántos baños necesitas? ¿Quieres garaje? ¿Terraza o piscina? Apúntate en una lista todos los puntos que quieras que tenga la casa para filtrar las búsquedas de forma más rápida y no perder el tiempo en buscar casas que no tienen todo lo que quieres.

Es importante que esta lista contenga puntos como:

Horquilla de precio

Zona de la vivienda

de la vivienda Tamaño en metros cuadrados

Tipo y número de habitaciones

Tamaño de cocina (abierta o cerrada con el comedor)

(abierta o cerrada con el comedor) Terraza

Piscina

Garaje

Buhardilla

Una planta o varias

Si has encontrado varias casas que se ajustan a lo que buscas, lo mejor para tomar la decisión correcta es que hagas una pequeña lista de ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para ver claro cuál de todas va a darte mayor comodidad a largo plazo.

Sobre la zona

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una zona de tu nueva vivienda? Hay una serie de puntos clave que tienes que considerar como:

Distancia con el trabajo

Conexión con transporte público

Distancia con familiares o amigos

Proximidad de colegios o de ocio

Si es buena zona para aparcar

Si tiene parques o zonas naturales cerca

cerca Si es una zona con mucho ruido

Si hay centro médico cerca

Si hay algún tipo de ocio

La cantidad de luz natural que va a tener el piso

Sobre la vivienda

Sobre el interior y exterior de la vivienda debes analizar lo siguiente:

Cómo es la fachada o portal de la vivienda

o portal de la vivienda Si tiene ascensor

Cuántos pisos hay en el edificio

Cómo es cada una de las estancias de la casa

Si se oyen los ruidos de los vecinos

PASO 6: No dejes pasar ofertas

Otro punto clave es que se trata de un mercado que está en constante movimiento, por tanto es una tarea compleja porque no puedes fiarte de que una oferta espere a que te decidas.

Puede que un día encuentres una oferta buenísima y a los dos días no haya nada igual. Analiza, compara y no dejes pasar buenas oportunidades.

PASO 7: Negociación

¿Has encontrado la casa de tus sueños? Felicidades. Ya tienes la mayor parte del camino hecho.

Una vez encuentres la casa que quieres el dueño de la vivienda y tú tenéis que iniciar un proceso de negociación para llegar a un mutuo acuerdo en condiciones y precio de la compra venta de la casa.

Tras llegar a un acuerdo, es momento de acudir a un profesional para que os ayude a elaborar un contrato de compraventa. Después, tienes que comenzar con la parte económica.

PASO 8: Gastos en la compra de una casa

Cada situación particular puede exigir una serie de gastos, pero a rasgos generales, toda persona que quiera comprar una vivienda tiene que hacer frente al pago de impuestos. Te dejamos más info para que sepas qué gastos pagas en una hipoteca y cuáles los asume el banco.

>> Quizá te interese saber todo lo que necesitas para comprar una vivienda.

PASO 9: Hipoteca

Para concederte una financiación con la que puedas comprar la casa las entidades financieras van a fijarse en el valor real de la vivienda y en las posibilidades del comprador de pagarla.

Normalmente se concede el 80% del valor de la vivienda siempre que la mensualidad no supere el 30 o 40% de los ingresos de la persona que compra.

A la hora de elegir una financiación con una hipoteca tienes que considerar: qué banco tiene mejores condiciones, documentación necesaria, plazos, condiciones hipotecarias, formalización de la hipoteca…

Aquí te dejamos más información sobre cómo elegir una buena hipoteca.

PASO 10: Entrega de llaves

Una vez esté todo el proceso cerrado, llega el momento de la entrega de llaves, que suele coincidir cuando dejas todo cerrado en el notario y el vendedor recibe el dinero de la venta y tú inicias tu hipoteca. Por fin tienes nueva casa.

Sobre el mercado inmobiliario

Además, el comprador debe tener en cuenta que la situación inmobiliaria está experimentando una serie de transformaciones que inicialmente le beneficia respecto a periodos anteriores, facilitando el proceso de compra gracias a la amplia oferta de inmuebles existente actualmente.

A esta tendencia favorable a la adquisición de una vivienda, hay que sumar además una serie de factores muy importantes a la hora de realizar una buena negociación y que hasta ahora no habían entrado en escena. En este sentido cabe destacar:

La premura de venta por parte de muchos vendedores

por parte de muchos vendedores La amplia cartera de viviendas de bancos y promotoras

de viviendas de bancos y promotoras Euribor muy bajo

Aunque la nueva guía recoge los principales elementos que influyen a la hora de comprar, los expertos aconsejan ahora más que nunca contar con la experiencia de un profesional inmobiliario que pueda asesorar al comprador durante todo el proceso. La compra de una vivienda es lo suficientemente importante como para no correr riesgos y consultar otros 20 consejos a tener en cuenta antes de comprar .

