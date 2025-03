Vivienda

Trámites

Hacienda explica cómo obtener el número de referencia desde la app de la Agencia Tributaria

NOTICIA de de Cristian Pinto

La campaña de la declaración de la Renta 2024-2025 comienza en un par de semanas y desde el 19 de marzo ya es posible consultar los datos fiscales con Hacienda para revisar que todo está correcto. Hasta el próximo 2 de abril, fecha en la que arranca de forma oficial la campaña de la Renta 2024-2025, puedes obtener el número de referencia para acceder al borrador. Este paso lo puedes realizar desde la aplicación de la Agencia Tributaria, disponible para Android e iOS.

Gracias a los vídeos que ha publicado la AEAT, es muy sencillo acceder al número de referencia desde la app. En esta información te lo explicamos paso a paso.

Gestiona los usuarios de la app de la AEAT

Para realizar cualquier gestión con Hacienda, además de acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria, también puedes usar la app para realizar una gran variedad de trámites con la aplicación de la AEAT].

Esta app permite usar los servicios de la Renta y gestionar hasta 20 usuarios diferentes desde tu móvil. Si el usuario titular estuviese ya activado y tuviera obtenida la referencia del ejercicio anterior, es posible renovarla una vez accedas.

De este modo, solo tendrás que añadir el DNI y su correspondiente fecha de caducidad para renovar el número de referencia y obtener un nuevo código.

Añade un usuario titular

Si el anterior supuesto no es tu caso, podrás añadir un usuario titular nada más acceder al menú ‘Gestiones’ de la aplicación. Para ello, deberás pinchar en la barra inferior en ‘Usuarios’ e identificarte mediante Cl@ve, certificado electrónico o DNIe.

Con DNI electrónico

Si eliges este método de identificación, es imprescindible que uses un móvil con tecnología NFC y tengas activada esta función. Ojo, por el momento esta función solo está disponible para dispositivos Android.

A continuación, deberás acceder el CAN (número de acceso a la tarjeta) de tu DNI. Este se encuentra en la esquina inferior derecha y, de forma general, tiene 6 dígitos. Seguidamente, acerca el DNI electrónico al móvil para iniciar la lectura. No lo retires hasta que no se complete el proceso.

Por último, deberás introducir la contraseña de tu DNIe. De este modo el usuario quedará activado y obtendrá al instante la referencia para poder descargar el borrador de la Renta.

Con Cl@ve

Para usar este método de registro, es imprescindible tener la app de Cl@ve instalada y estar registrado en la misma. Si es así, solo tendrás que seguir los pasos que aparezcan en pantalla tras la redirección a la aplicación de Cl@ve.

En el caso de que no puedas acceder con la sesión empezada de la forma anterior, deberás acceder al enlace que aparece en la parte inferior de la pantalla antes de ser redirigido a la app Cl@ve. Tendrás que rellenar la información relativa a tu DNI, como el número y la fecha de validez.

Por último, sigue los pasos que aparecen en la pantalla hasta recibir el PIN por SMS. Una vez lo introduzcas, ya obtendrás el número de referencia.