¿Cómo puedo votar por correo? Primer paso, hacer la solicitud online o ir a Correos con el DNI

¿Cómo se vota por correo si estás en España y no puedes acudir al colegio electoral que te corresponda el próximo martes 4 de mayo en las elecciones autonómicas o si simplemente prefieres no acercarte al colegio electoral para evitar exponerte a la pandemia? Todo elector que quiera votar por correo debe, en primer lugar, realizar su solicitud de voto por correo o ir personalmente con su DNI a cualquier Oficina de Correos antes de que finalice la jornada del 24 de abril. Y debemos rellenar dicho impreso y firmarlo. El funcionario de Correos comprobará la coincidencia de la firma y en ningún caso se admitirá fotocopia del DNI para identificarnos. Todo este proceso es completamente gratuito.

Solicitud de voto: online o presencial

Los madrileños deben solicitar dicho Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad de Madrid para votar por correo. Esto, como hemos indicado, puede hacerse desde la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

La solicitud debe hacerse de forma personal por cada persona que quiera votar por correo, salvo en los casos de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente.

Al presentar la solicitud en Correos, es obligatorio acreditar la identificación de uno mismo enseñando al empleado de la oficina postal el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir originales. Siempre se deben mostrar los documentos originales.

Votar por correo

De este modo empieza el proceso por el que Correos entrega tu solicitud de voto por correo a la Oficina del Censo Electoral en Madrid para que después te envíen la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo tal y como detallamos a continuación.

Este proceso se realiza para anotar en las Listas del Censo que se ha solicitado votar por correo y, de este modo, ya no se podrá votar personalmente el día de las elecciones en el colegio electoral. Esta documentación llegará al votante por correo a su domicilio entre el 14 y el 27 de abril. El sobre contendrá:

– Una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presente a las elecciones y un sobre de votación, en el que se introducirá la papeleta correspondiente.

– El certificado de inscripción en el censo.

– Un sobre en el que figurará la dirección de la Mesa donde le correspondería votar.

– Una hoja explicativa.

Esta documentación también debe ser recogida personalmente por el elector previa acreditación de su identidad. Si no estuviese en su domicilio, tendrá que ir personalmente a recogerla a la Oficina de Correos correspondiente.

Cómo evitar tener que ir a Correos de nuevo a entregar el voto

Si cuando te llega la carta con todas las papeletas electorales estás en casa y la recibes tú mismo, puedes pedir al cartero que espere que le vas a dar ya tu voto, para que así no tengas que ir de nuevo a una oficina de Correos a entregar tu voto. Así que, si tienes claro a quién vas a votar, elige la papeleta de tu voto, introdúcela en el sobre de votación, cierra el sobre y entrégalo al cartero.

Si no puedes entregar tu voto directamente al cartero el día que te entrega el sobre con las papeletas electorales, deberás entregar tu voto en Correos. Ten en cuenta que no es necesario que el elector acuda personalmente a la Oficina de Correos a certificar el sobre de votación, sino que podrá hacerlo otra persona en su nombre (Acuerdo JEC 10 mayo 1995).

El Servicio de Correos conservará hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a las Mesas Electorales y la trasladará a dichas Mesas a las nueve de la mañana.

Asimismo, seguirá dando traslado de la que pueda recibirse en dicho día, hasta las veinte horas del mismo. El Servicio de Correos llevará un registro de toda la documentación recibida, que estará a disposición de las Juntas Electorales.

Los sobres recibidos después de las veinte horas del día fijado para la votación se remitirán a la Junta Electoral de Zona (y se destruirán). Más información en los Artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Consulta Legal: ¿Qué me puede pasar si no voto en unas elecciones?

No votar en unas elecciones no tiene ninguna consecuencia legal. Votar es ejercer un derecho (sufragio activo) que otorga la Constitución Española en su artículo 23, para poder ejercerlo es necesario tener la nacionalidad española, se deben haber cumplido los 18 años o cumplirlos el día de la votación, no estar incapacitado legalmente y hallarse inscrito en el censo electoral.

Estos requisitos deben cumplirse el día de la votación.

El requisito de la nacionalidad española tiene dos excepciones:

– en las elecciones al Parlamento Europeo, que también pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España, que manifiesten su deseo de ejercer su derecho al sufragio activo en nuestro país.

– en las elecciones municipales, en las condiciones citadas, pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España, así como los de aquellos países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse a unas elecciones a ser elegido como representante.

En definitiva, el requisito de nacionalidad española es indispensable para ejercer el derecho al voto en las Elecciones Generales, así como en las Elecciones de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Debe quedar claro, por tanto, que votar es un derecho, no es una obligación legal, aunque sí pueda considerarse una obligación moral y, la única consecuencia de no votar en unas elecciones es, que no se vaya a tener en cuenta nuestra opinión en la elección de nuestros representantes.

