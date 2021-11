Trabajos

Las 11 ayudas para emprendedores que puedes pedir

¿Necesitas financiación para crear tu empresa? Si tienes una gran idea de negocio, pero no cuentas con la inversión necesaria para desarrollarla, a continuación te explicamos cuáles son las 11 ayudas para emprendedores que puedes pedir en España y las características de cada una de ellas.

Las subvenciones para los jóvenes emprendedores, para las mujeres, las bonificaciones para autónomos o aquellas destinadas a internacionalizar las empresas son algunas de las ayudas que pueden pedir los emprendedores que quieran montar su propia empresa.

Tener una buena idea para emprender no es suficiente. Sin la inversión necesaria son muchos los proyectos e ideas de negocio que se quedan estancados en el camino. En concreto, tal y como señala el Informe Ecosistema Emprendedor de 2021 de IEBS Business School, un 63,3% de profesionales españoles consideran que la dificultad para acceder a la inversión es uno de los principales impedimentos a la hora de emprender.

Por ello, si tienes una idea de negocio entre manos, a continuación te explicamos 11 subvenciones, ayudas y préstamos que puedes pedir para emprender y convertir tu proyecto en una realidad.

Ayudas para mujeres emprendedoras

Si eres mujer emprendedora, hay tres tipos de ayudas y subvenciones que puedes pedir para conseguir la inversión y financiación necesarias para tu negocio:

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) es una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a las mujeres emprendedoras durante todo el proceso de creación de una empresa, incluida la financiación. A través de este programa, impulsado por la Cámara de Comercio, se ofrece a las solicitantes ayuda en la elaboración del plan de empresa, así como información y asesoramiento para crearla.

En cuanto a la financiación, es la entidad la que se encarga de realizar la petición de solicitud para acceder a las diferentes líneas de financiación de microcréditos sin avales, ayudas que detallamos en el siguiente apartado.

Microcréditos sin aval del Ministerio de Igualdad

Los microcréditos sin avales, impulsados por la Cámara de Comercio en España junto con el Instituto de la Mujer, son la fuente de financiación asociada al programa detallado PAEM con el que se ofrece a las mujeres un microcrédito de hasta 25.000 euros sin necesidad de avales y con un tipo de interés máximo del 3,90%. Se trata de una línea de crédito dirigida a emprendedoras que quieran iniciar un nuevo negocio o a aquellas mujeres empresarias que tengan un negocio de menos de 5 años de vida.

Programa Desafío Mujer Rural

El programa Desafío Mujer Rural es una iniciativa del Instituto de las Mujeres que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento de las mujeres que viven en el medio rural. A través de este programa las mujeres reciben asesoramiento e información personalizada en sus proyectos, formación en todo lo relativo a la puesta en marcha y gestión de proyectos, ayuda en la creación de redes y contactos y, todo lo relacionado con información y recursos par el emprendimiento, en el que se incluyen las ayudas y subvenciones.

Ayuda para jóvenes emprendedores

Si eres joven y tienes una gran idea de negocio, pero te hace falta financiación, puedes pedir una ayuda a través de las líneas de Enisa.

Préstamos Enisa

Enisa ofrece líneas de financiación dirigidas a impulsar las ideas de pequeñas y medianas empresas que tienen proyectos innovadores. Además de la financiación, el programa Enisa ofrece acompañamiento e información detallada sobre el proyecto a realizar.

Para conseguir un préstamo de Enisa, tienes que realizar la solicitud a través de la web oficial de la entidad y aportar la documentación necesaria para que te hagan el estudio. Tras el análisis y valoración de tu caso por parte de los expertos, recibirás la información relativa a la cantidad de préstamo que te ofrecen y las condiciones. Y si aceptas, dispones de 3 meses para formalizar el préstamo con la firma ante notario y para aportar la documentación necesaria.

Ayudas para internacionalizar una empresa

Si lo que buscas es una oportunidad de negocio en el mercado exterior porque quieres internacionalizar una pyme, puedes solicitar una ayuda de financiación a través de dos programas.

ICEX Localiza

En este caso el Instituto de Comercio Exterior, a través del programa ICEX Localiza, ofrece ayudas y subvenciones para emprender con el objetivo de internacionalizar la empresa fuera de los Estados Miembros de la Unión Europea. En concreto, los mercados de mayor interés y que se priorizan en 2021 son Reino Unido, Asia y los países del Mediterráneo Sur y Oriental.

Esta línea de ayudas pueden pedirla todas las empresas que quieran buscar oportunidades en el mercado exterior, independientemente del sector que sea y pueden implantarse como filial, sucursal u oficina de representación. Entre los criterios de selección para dotar a un proyecto de ayuda, son: Viabilidad del proyecto, calidad del mismo y área geográfica de implantación elegida por la empresa.

La subvención que otorga la entidad es del 50% de los gastos considerados susceptibles de apoyo con un máximo de 30.000 euros por beneficiario. Cada empresa puede presentar un máximo de 3 proyectos.

Programa Xpande

El programa XPande es una iniciativa de la Cámara de Comercio dirigida a aquellas empresas y pymes españolas que quieran realizar la exportación y acceder al mercado exterior con sus negocios.

La ayuda consiste en un asesoramiento, orientación y elaboración conjunta de planes de exportación del proyecto así como ayudas económicas para desarrollar el plan de internacionalización. El programa se divide en dos fases y puede subvencionar hasta el 80% de los gastos elegibles del programa, con un presupuesto máximo de 9.000 euros.

Para la innovación

Si tu empresa se encuentra dentro del sector de la innovación y desarrollo, puedes solicitar alguna de estas ayudas:

Ayudas Neotec

Las ayudas Neotec, igualmente impulsadas por el CDTI junto con el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene como objetivo apoyar la creación de empresas con base tecnológica y contribuir a su consolidación. Los beneficiarios tienen que ser empresas pequeñas de menos de 6 años de vida y los costes de investigación y desarrollo deben suponer al menos el 15% de sus costes de funcionamiento totales.

La modalidad de esta ayuda es un préstamo con interés fijo. Para recibir el préstamo las empresas deben presentar un plan a 5 años, de los cuáles este programa financiará como máximo los dos primeros. El presupuesto máximo que financia este programa es de en torno a 175.000 euros.

Programa Innvierte

El programa Innvierte, impulsado por el Centro para el desarrollo tecnológico junto con el Ministerio de Ciencia e Innovación, tiene como objetivo apoyar y promover la innovación empresarial y apoyar la inversión del capital riesgo en este tipo de empresas.

Bonificaciones para los autónomos

La conocida como tarifa plana de los autónomos es una bonificación de la que pueden beneficiarse los nuevos emprendedores y que supone una reducción de la cuota que todos los trabajadores por cuenta propia deben abonar a la Seguridad Social. En esta otra información te damos todos los detalles sobre la tarifa plana de los autónomos.

Préstamos ICO

Las líneas de crédito ICO son préstamos que pueden pedir tanto las empresas como los autónomos que tengan domicilio social en España. El Gobierno aprobó esta línea de avales que ofrece préstamos de entre 1 y 20 años con posibilidad de hasta 3 de ellos en periodo de carencia. El tipo de interés puede ser fijo o variable y el importe máximo que puede recibir cada cliente es de 12,5 millones de euros, tanto en una única operación como en varias. En esta otra información puedes consultar con detalle todo lo que necesitas saber para solicitar una línea de crédito ICO, los requisitos y el procedimiento para pedirlo.

Otras fuentes de financiación

Además de todas las ayudas y subvenciones explicadas en esta guía, existen otras alternativas y fuentes para que los autónomos que quieran emprender puedan hacerlo. Entre ellas, destacan la figura del Business Angels, la financiación bancaria, la que pueden aportar amigos y familiares, los préstamos participativos o iniciativas y campañas como el crowdfunding. Si quieres saber más acerca de estas vías, en esta otra información te explicamos cuáles son las fuentes de financiación que pueden pedir emprendedores.

