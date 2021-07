Trabajos

Oposiciones

Las 6 oposiciones más fáciles de aprobar (y bien pagadas)

NOTICIA de de Jessica Pascual

Aprobar unas oposiciones es una carrera de fondo que requiere un gran esfuerzo y mucha constancia para lograr el objetivo de un sueldo bien pagado. La clave del éxito para superar los exámenes y conseguir un empleo fijo para toda la vida está en la fuerza de voluntad para estudiar el temario de forma continuada y en saber organizarse. Y aunque el temario suele ser bastante extenso en todas las oposiciones, hay algunas convocatorias que son más fáciles de aprobar que otras. Así que si quieres convertirte en funcionario público, pero no sabes qué rama elegir, a continuación te detallamos un listado de las seis oposiciones que son más fáciles de aprobar.

Dificultad de las oposiciones

En este artículo recogemos una selección de las oposiciones más fáciles de aprobar atendiendo a varios factores, porque la dificultad de superar el proceso de selección completo no tiene que ver sólo con la complejidad o tamaño del temario, sino también de otros factores:

De los requisitos que solicitan para acceder a los distintos puestos de empleo

La experiencia en el sector

Los méritos que puntúan en los baremos de selección

La cantidad de plazas que se convocan.

Puede que aunque el temario sea fácil, las plazas que se convoquen sean muy pocas, haya mucha competitividad y, por tanto, se conviertan en unas oposiciones muy difíciles de aprobar. Así que teniendo en cuenta todos estos aspectos, a continuación exponemos una lista de las oposiciones más fáciles de aprobar, de menor a mayor dificultad.

Oposiciones más asequibles

Las oposiciones que más probabilidades tienes de aprobar para conseguir un trabajo fijo son:

Auxiliar administrativo

El trabajo de oficina que desempeña el personal administrativo del Estado es accesible para la gran mayoría de personas. Apenas hay requisitos específicos para asistir al examen, más allá de tener el graduado escolar o bachiller. Así que si quieres presentarte a las oposiciones de Auxiliar administrativo del Estado, tan sólo tendrás que hacer el pago de tasas y estudiar el temario correspondiente para conseguir un empleo fijo.

Trabajar en Adif

La empresa ferroviaria publica diferentes convocatorias de oposiciones para cubrir los puestos de empleo vacantes, como el de personal operario, técnicos de estructura o mandos intermedios, entre otros. Los requisitos para presentarse a las oposiciones de Adif varían en función del puesto al que quieras acceder, aunque son asequibles y fáciles de conseguir para la gran mayoría de candidatos. El proceso de selección de la compañía consta de dos fases, la primera en la que hay que superar unos exámenes teóricos y la segunda en la que se evalúan los méritos y se procede a la baremación.

Correos

Las oposiciones de Correos son de las convocatorias más concurridas. Aunque en el proceso de selección de Correos no sólo se tienen en cuenta la nota del examen teórico, sino también los puntos obtenidos en función a una baremación concreta. Entre otros aspectos, en Correos se prima la antigüedad.

Funcionario de prisiones

Los funcionarios de prisiones pertenecen al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. En este caso, la principal dificultad para poder presentarte a las oposiciones de funcionario de prisiones tiene que ver con los requisitos médicos que hay que cumplir. En caso de no estar incluido en ninguna de las exclusiones médicas que se detallan, las oposiciones son fáciles de superar.

Policía

Los requisitos para acceder y presentarse a las oposiciones de Policía Nacional varían en función del puesto o escala a la que quieras acceder. A mayor rango, más requisitos van a pedirte, entre ellos, la experiencia. En las oposiciones relacionadas con un trabajo físico como es el del Cuerpo General de Policía así como las oposiciones a bombero o para ser militares, la administración exige unos requisitos físicos y médicos más difíciles de conseguir, aunque si los cumples, tan sólo tendrás que dedicarle tiempo y esfuerzo a estudiar el temario. Lo mismo sucede para presentarte a las oposiciones de Policía Local. En este caso necesitas tener el título de Bachiller y ajustarte a los requisitos físicos y médicos específicos para este cuerpo.

Militar

Para presentarte a las oposiciones del Ejército tienes que cumplir unos requisitos previos relacionados con el estado de salud. Si las cumples, tan sólo tendrás que entrenar para superar los exámenes físicos y estudiar el temario para ingresar en el ejército.

Por otra parte, si estás pensando en presentarte a unas oposiciones, pero no sabes por dónde empezar a buscar fechas y convocatorias, puedes consultar cómo utilizar el buscador de empleo público del Gobierno para conocer tanto las convocatorias abiertas como las cerradas de cada rama.

Las 6 oposiciones más fáciles de aprobar (y bien pagadas) was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Las 6 oposiciones más fáciles de aprobar (y bien pagadas), te recomendamos que entres en la categoría de Oposiciones.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES