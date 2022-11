Coches

Las 4 piezas del coche que hay que revisar antes de que llegue el invierno

NOTICIA de de Jessica Pascual

Parece que el frío llegará pronto, aunque ya se ha instalado en muchas zonas de España. Durante los próximos meses se esperan bajas temperaturas, nieve en muchas zonas, intensas lluvias y fuertes heladas en varias zonas de la Península. El próximo puente de diciembre será largo y, por tanto, son muchos los que ya están preparando destino para desconectar del día a día. Pero antes, es importante hacer un repaso a varios aspectos de del coche antes de la llegada del invierno.

Antes de tener en cuenta cuáles son las piezas que pueden sufrir un mayor daño durante la época del invierno y que hay que revisar, es importante tener en cuenta que durante este periodo hay que cambiar la manera de conducir y adaptarla tanto al estado de la carretera, como a las circunstancias climáticas. No es lo mismo conducir en una carretera secundaría un 15 de julio a las 3 de la tarde que hacerlo con fuertes lluvias un 9 de enero a las 8 de la mañana. Por ello, te recomendamos que consultes los consejos para conducir con seguridad en invierno de la DGT.

Las piezas más importantes que hay que revisar

A continuación puedes consultar las piezas más importantes que hay que revisar para evitar una avería gorda del coche o cualquier indícente en carretera durante el invierno.

1. Faros del coche

Ya lo habrás notado. Las horas de luz cada vez son menos, sobre todo, porque anochece antes tras el cambio de hora a invierno. Y cuando vuelves a casa en coche debes encender las luces de forma más habitual. Por ello, hay que comprobar que todas las luces del coche funcionan correctamente. Recuerda que no solo sirven para que veamos sino que también nos pueden ver los demás.

En el caso de que notes alguna fundida o en mal estado, no lo dudes y compra una bombilla LED para los faros del coche que sea compatible con tu vehículo. El proceso para cambiarla puede resultar algo complejo, pero si te consideras un manitas, puedes intentarlo. Y, sino, siempre puedes llevarlo a un taller.

2. Escobillas limpiaparabrisas

Se prevén lluvias y más lluvias. Fíjate y comprueba que las gomas del limpiaparabrisas hacen correctamente su trabajo y te permiten una visibilidad correcta. Suelen estar desgastadas por el sol, si tu coche es de esos que duermen al raso. La visibilidad en carretera es fundamental para evitar accidentes, sobre todo en las horas en las que el sol se pone o empieza a salir y provoca un cambio de luz que puede afectar a nuestra conducción.

Por ello, si notas que ya no eliminan bien los restos de agua del cristal, hacen ruido al moverse de manera constante y no te ofrecen un buen servicio, te recomendamos que compres unas escobillas limpiaparabrisas de repuesto compatibles con tu coche y las cambies. No tardarás más de cinco minutos y podrás aumentar notablemente la seguridad en carretera.

3. Sistema de climatización

También podemos quedarnos ‘ciegos’ si, por ejemplo, la visibilidad se ve reducida por el empañamiento de las lunas. Por eso tenemos que tener a punto el sistema de climatización del vehículo. Hay que comprobar que el “antivaho” funciona de forma correcta, tanto en la parte delantera como en la trasera. El exceso de vaho nos dificulta la visibilidad y hace más probable un accidente. Aquí te dejamos más detalles de cómo mantener las lunas del coche en invierno.

4. El estado de los neumáticos

Uno de los principales aspectos a revisar con la llegada del invierno son los neumáticos. Dependiendo de la zona en la que residas, seguramente necesitarás los llamados neumáticos de invierno. En algunos países de Europa son obligatorios con el cambio de estación.

Estos neumáticos están pensados para funcionar correctamente a una temperatura inferior a unos 8 grados. Con ellos podemos reducir la distancia de frenado en zonas con helada, además de indispensables para rodar por la nieve. Hemos visto aspectos que implican directamente la seguridad del vehículo y el desgaste por el uso cotidiano. Estas son piezas de un coche que se recomiendan comprar nuevas.

Aunque de manera independiente al tipo de neumático, no te olvides de hacer un buen mantenimiento de las ruedas para garantizar la seguridad en carretera. Y saber cada cuánto tienes que cambiar los neumáticos del coche para evitar riesgos innecesarios.

