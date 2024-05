Vivienda

Los datos que tiene Hacienda de ti y que no debes dejar de revisar antes de presentar la Renta

Información acerca de la situación personal y familiar, posibles inmuebles en propiedad o transmisiones, deducciones para ahorrar en la Renta o hasta las subvenciones y ayudas recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente. Estos son algunos de los datos que tiene Hacienda de los contribuyentes y que es fundamental revisar para presentar la declaración sin cometer errores. Y para conseguir que el resultado sea el más favorable posible para el bolsillo.

Por ello, antes de presentar el documento, ya sea a través del Plan Le Llamamos para presentar la Renta por teléfono, como de forma presencial o por internet, es fundamental revisar con atención estos datos. Porque las incorrecciones, omisión de información o errores en la declaración pueden suponer motivo de sanción.

Cómo saber qué datos tiene Hacienda de mí

Muy fácil. A través de la sección ‘Renta web’ de la Agencia Tributaria, todos los contribuyentes pueden consultar la información y datos más actualizados que Hacienda tiene de cada ciudadano. Esta consulta es una de las fórmulas más fáciles y rápidas para acceder a estos datos. Una vez revisados, si echas en falta alguno o detectas errores, ¿qué hacer antes de presentar la Renta?

Los datos que hay que revisar antes de presentar la Renta

Puede pasar que la Agencia Tributaria no tenga todos los datos relevantes que deban aparecer en la declaración de cada contribuyente. Es una información que, en cualquier caso, si Hacienda no tiene, el contribuyente debe incorporar durante la confección del documento. Los datos sobre los que hay que prestar especial atención para que no se olviden ni tengan errores son los relacionados con los siguientes aspectos.

Inmuebles en propiedad

Las viviendas o inmuebles en propiedad que tenga cada contribuyente, así como sus referencias catastrales.

Cambio en las circunstancias personales o familiares

Cualquier cambio relacionado con las circunstancias personales y familiares que se hayan producido en 2023. Ya sea el nacimiento de un hijo, una separación o divorcio, si se ha producido una unión matrimonial, formación de familia monoparental o numerosa, entre otros.

Alquileres de inmuebles

Otro de los apartados a revisar tiene que con los arrendamientos de viviendas. En el caso de tener en propiedad un bien que está alquilado, es fundamental revisar que esta información se incluya en la Renta. De manera adicional, comprobar si puedes deducirte el alquiler en la Renta y conseguir así un resultado más favorable en la declaración.

Transmisiones efectuadas en 2023

Transmisiones efectuadas durante el año 2023. Ya sea la venta de una vivienda u otro bien inmueble o su adquisición. Este cambio en la situación del patrimonio de los contribuyentes debe reflejarse en las cuentas con Hacienda.

Aportaciones a planes de pensiones o cuotas sindicales

Sobra las aportaciones a planes de pensiones. Este es uno de los gastos deducibles en la Renta que pueden hacer que el resultado de la declaración sea más favorable. Por ello, es fundamental revisar las aportaciones a estos planes que haya hecho cada contribuyente y comprobar que están debidamente incluidos en el documento.

De la misma manera que en el caso anterior, las cuotas sindicales son uno de los beneficios fiscales a los que pueden acogerse los contribuyentes. Y, por tanto, es fundamental revisarlos para hacer las cuentas con Hacienda.

Subvenciones y otra ayudas

Hay ayudas que tributan en la Renta y por las que hay que pagar impuestos. Es lo que sucede, por ejemplo, con el Bono Joven de Alquiler que hay que declarar en la Renta o la forma en la que hay que incluir lo 200 euros para comida en la declaración.

En ambos casos, al igual que sucede con otras ayudas, es fundamental que quede registro, puesto que, de lo contrario, el contribuyente presentaría la Renta con errores. Y como Hacienda sería la perjudicada, en este caso, lo que pasa si te equivocas en la Renta en este caso es que tendrías que modificar la declaración ya presentada para evitar sanciones.

Las deducciones

Este es otro de los grandes apartados a revisar por los contribuyentes antes de presentar el documento. Se trata de beneficios fiscales que permiten ahorrar en la Renta y que es fundamental conocer. Desde las específicas por maternidad, hasta las deducciones autonómicas, que son específicas de cada comunidad. Deducciones por tener una persona mayor a cargo o hasta por vivienda habitual.