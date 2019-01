Ocio - Tecnología Mensajes graciosos para año nuevo y que desean un Feliz 2019

Las felicitaciones de Navidad graciosas no paran… Sin duda, la que ha triunfado esta Nochebuena y el día de Navidad es la de Elf Yourself, uno de los videos graciosos para felicitar la Navidad, en la que cualquiera se puede convertir en unos graciosos duendes bailarines que seguro despiertan la sonrisa del destinatario. Si deseas hacerla para enviar a tus amigos y familiares, es muy fácil, puedes descargar la aplicación para Android aquí o si usas sistema iOS para tu iPhone o iPad aquí también. Y para que tengas un buen arsenal de felicitaciones para año nuevo para enviar por Whatsapp! te dejamos a continuación unas cuantas felicitaciones de Navidad para Whatsapp. Ya sabes, felicita el Año Nuevo con gracia, es mejor para empezar un Feliz Año Nuevo con alegría y, si quieres saber más datos curiosos de cómo atraer la suerte, el dinero y el amor en el Año Nuevo, te los explicamos en la información Qué hacer en Nochevieja para atraer la buena suerte en el Año Nuevo.

Mensajes graciosos para enviar

Se cambia de coche, de casa, de ropa, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡¡Feliz año nuevo!!

Que el 2019 sea, como mínimo, igual de mágico que tu presencia en mi vida.

He visto la FELICIDAD y me ha dicho que iba a tu casa. Le he pedido que llevase también a la SALUD y al AMOR. Tratalos bien, van de mi parte. Feliz Año.

Cuando un sueño se cumple un duende sonríe. Que en 2019 tu duende sonría eternamente. Feliz Navidad y Feliz año.

¿Te gusta ser sobado, que te rocen, que te hagan sudar la gota gorda?, ¿Llegar al fondo, entrar, salir, sentir el aliento? Pues en este 2019 ¡utiliza el autobús! ¡¡FELIZ AÑO NUEVO AMIGA!!

Este año no esperes ningún REGALO. Estoy de fiesta tomando unas copas con los REYES MAGOS y… la cosa se nos ha ido de las manos.

La Guardia Civil ha encontrado en Año Nuevo un cuerpo carbonizado de un hombre sin cerebro y con un miembro pequeñísimo. Te ruego me envíes un mensaje o confirmes que estás bien. ¡Feliz 2019!

Quería felicitarte con algo gracioso, increíble, tierno, sexy y muy dulce, pero va a ser imposible porque YO no entro por la pantalla del móvil. ¡Feliz 2019¡

Aviso a toda la población: ya ha acabado el simulacro de paz y amor. Guarden los turrones y langostinos, vuelvan a insultar a sus suegros y cuñados y disuélvanse. ¡Feliz Año Nuevo!

Levanto la copa y brindo para que el AÑO NUEVO nos traiga FELICIDAD. Grindo dambie dor gue engamoss uuuchos esitoss. Y uidadiiin gon larretera, ehhh buchachoss, hip, zi guebes no gonduscas. Gringo odra vesss porrrrti.

Ahora mismo en este pais hay: 66.000 personas haciendo el amor, 15.820 están terminando, 19.965 están empezando, 28.819 están en pleno placer y sólo hay 1 leyendo mensajes. ¡¡ESPABILA!! – ¡Feliz Año Nuevo!

Felicitaciones de Noche Vieja

Una botella de cava: 30 euros. Un cotillón de nochevieja: 60 euros. Un vestido de fiesta: 120 euros. Que yo te felicite el año ¡no tiene precio! ¡¡¡FELIZ 2019!!!

Hola a todos/as. Este es un mensaje personalizado y exclusivo solo para ti que te/se/lo mando a ti/usted/vosotros/ustedes. ¡Feliz 2019!

Que el nuevo año que se avecina nos traiga todo aquello cuanto deseemos, como amor, pay y felicidad… pero sobre todo que tengas mucha salud. ¡Y nosotros que la disfrutemos contigo!

A veces alguien llega a tu vida y sabes de inmediato que nació para estar allí. Por eso quiero que sigas a mi lado en 2019.

Felicitaciones Navidad graciosas

Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanta salud como rayos tiene el sol y tanta felicidad como estrellas tiene el firmamento ¡¡FELIZ 2019!!

¿Cuántas estrellas caben en el cielo? Pues multiplícalas por infinito y tendrás como resultado toda la felicidad que te deseo en estas Fiestas de Navidad tan señaladas.

No esperes que te olvide, ni olvides que te espero… ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Si ésta noche te meten en un saco no temas!! Es que éste año te he pedido para reyes!! Feliz 2019!!

Mensajes de Navidad graciosos

Detenido el alcalde y otros tantos políticos del Portal de Belén por recalificarlo. Y los Reyes Magos también están implicados. El Niño Jesús al final nacerá en un chalet. Papá Noel se presenta como fiscal. ¡Feliz Navidad!

Por favor, eviten venir a visitar a mi mujer estos dias porque acaba de dar a luz y está muy molesta.

Gracias por su comprensión.

San José.

Felicidad Esperanza Libertad Iniciativa Cariño Emociones Sonrisas. Coge la primera letra de cada palabra y descubrirás lo que te deseo para esta Navidad.

Felicitaciones Navidad Año Nuevo

Que nunca os falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Feliz Navidad y Feliz 2019

Desde el Portal de Belén la Policia les recuerda que los que “beben y beben y vuelven a beber” son los peces en el río… ¡Feliz Navidad!

Que este nuevo año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres búscalo en Google 😉

Si tienes un sueño incumplido, tendrás una meta por alcanzar. La felicidad es la mezcla de sueños y realidades. Que el 2019 multiplique tu capacidad para soñar!

Con una gamba y un mejillón te regalo un besucón. Con un percebe y mi amistad la Feliz Navidad. Y con mi cariño, que vale un huevo, el Feliz Año Nuevo

Frases cortas de Año Nuevo

He leído tu horóscopo para el 2019:

SALUD: los astros te sonríen.

DINERO: los astros te sonríen.

SEXO: los astros se descojonan.

¡FELIZ 2019!

Que el 2019 te traiga todo aquello que andas buscando y te sea 2019 veces mejor que el pasado. Feliz año nuevo!

Ya sé que todavía es demasiado pronto, pero como conozco a tantísimas personas guapas, ricas, divertidas y sexys empiezo por los feos. ¡Feliz 2019!

SMS Feliz Año

Querido terrícola: Soy un extraterrestre de una galaxia muy lejana donde podemos adoptar cualquier forma. En estos momentos, me he convertido en este sms y, a través de tus pupilas, te estoy metiendo un dedo en el culo. Se que te está gustando porque estás sonriendo. Por favor, envíame a otras personas, porque en verdad, ando buscando más culos. Y deja de reírte que se van a dar cuenta… ¡FELIZ AÑO 2019!

Cuando te duela mirar hacia atrás y te dé miedo mirar hacia delante, mira hacia la izquierda o la derecha y allí estaré a tu lado. ¡¡Feliz 2019!!

Con una gamba y un mejillón te regalo un besucón. Con un percebe y mi amistad la Feliz Navidad. Y con mi cariño, que vale un huevo, el Feliz Año Nuevo.

Que nunca os falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Feliz 2019

Felicitaciones para Whatsapp

Te deseo 65 dias de amor, 129 dias de suerte y 171 dias de felicidad! Feliz año 2019!!

Esta Navidad no te olvides de ahorrar… Yo te felicito y tú ya te encargas de difundirlo entre el resto de mis contactos. ¡Felices Fiestas!

Feliz Año! Espero que tú rutina se convierta en sorpresa, los enfados en sonrisas y las tristezas en esperanzas, que tú bandera sea el amor y tu lenguaje los besos.

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo! FELIZ 2019

Felicitaciones Fin Año

En estas fechas tan entrañables quisiera mandarte algo gracioso, increíble, tierno, sexy, dulce y muy entretenido, pero lo siento, yo no entro por la pantalla. ¡Feliz Año 2019!

Para este año nuevo 2019 deseo para ti la vida de un cepillo de dientes: mucha pasta, un buen mango y que te cepillen tres veces al día. ¡Feliz Año Nuevo!

Al hacer Dios el reparto de habilidades, me dio a elegir entre querer a mis amigos y tener buena memoria, así que Feliz Semana Santa y Feliz 1824

Cierra los ojos y piensa cm te gustaría q fuese tu vida,tus amigos, tu familia…pues todo eso te lo deseo yo para este nuevo año. FELIZ 2019!

Hay 2 días al año sobre los que no puedes hacer nada: AYER Y MAÑANA: solamente hoy podrás perdonar, sonreir, soñar, amar, sentir…FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2019

Te deseo por última vez una Feliz Navidad antes de que en 2019 Pablo Iglesias llegue al poder y expropie estas fiestas capitalistas.

Cuando un sueño se cumple, un pequeño duende esboza una sonrisa. Te deseo que el 2019 sea el tiempo en que tu duende aprende a sonreír… y si su tierna carita no sonríe dale unas buenas hostias en los morros y retuércele los cojones hasta que sonría, que al fin y al cabo es el único favor que le pides en todo el año. ¡Feliz Año Nuevo!

Mejores felicitaciones Año Nuevo

La riqueza del hombre son sus amigos. GRACIAS por ser parte de mi fortuna. Feliz 2019

Espero ser el primero en felicitarte el año nuevo. ¡FELIZ 2020!

Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Acabas de recibir un abrazo a distancia. ¡Feliz Año Nuevo!

La felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tus sueños. ¡Feliz Año Nuevo!

En estas fechas quería mandarte algo gracioso…increíble… tierno… sexy…dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro x la pantalla.FELIZ AÑO 2019

Si este año nuevo la ciencia sigue invirtiendo más en virilidad que en Alzheimer, la tendremos dura con 80 años, pero no recordaremos para qué. ¡Feliz Año Nuevo!

Te deseo para el 2019 un buen mago que con una buena varita y muchos polvos mágicos te haga la vida muy feliz (y a mi tb!!! jajaja) ¡Feliz año!

Esta noche habrá una estrella que brillará más que las demás. En ella he puesto todos mis deseos para el 2019, haz que brille todo el año

Te he concedido 365 nuevas ilusiones. Feliz año nuevo!

Ojalá que las pulgas de mil camellos infecten el culo de quien intente joderte en este nuevo año y que sus brazos sean tan cortos que no pueda rascarse. ¡Feliz Año Nuevo!

Los amigos son como los radares de la guardia civil, aunque no los veas siempre están ahí. Feliz 2019!

Este 2019que te protejan cuatro ángeles: Salud, amor, suerte y tranquilidad. Pero si necesitas otro ángel, acuérdate de mí que soy la Amistad ¡Feliz Año Nuevo!

Felicitaciones Año Nuevo originales

Mensaje original, único y personalizado número 0397ND: Feliz Dos Mil Diecisiete

Hoy te he ingresado 365 días de buena suerte, alegría y felicidad en tu cuenta numero 2019. Disfrutalos!!!. FELIZ AÑO

Feliz Semana Santa de parte de la Asociación de Alzheimer y nuestros mejores deseos para 1984.

Frases y mensajes de Whatsapp para felicitar Navidad y Nochevieja

Las frases de felicitación en Navidad pueden parecer iguales, pero los buenos deseos que te envío son absolutamente sinceros. ¡Felices fiestas!

Como dijo el sabio William Shakespeare, “estamos hechos de la misma materia de los sueños”. Espero que en este nuevo año 2019 podamos materializar todos los nuestros. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz Año Nuevo 2019! Pasa una buena Nochevieja y reza para que Los Reyes Magos no aprendan a mirar tu historial de navegación 🙂

La confianza y apoyo de nuestros clientes es la base de nuestro éxito. Es un verdadero placer, en esta época de Fiestas Navideñas darle las gracias de parte del equipo de (Nombre de tu empresa). Le deseamos un año lleno de felicidad y prosperidad. ¡Feliz 2019!

