Ojo a esta llamada: falsos comerciales de Yoigo ofrecen Netflix y fibra por 29,90 euros

NOTICIA de de Javi Navarro

FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de un nuevo timo telefónico en el que los estafadores se hacen pasar por Yoigo para captar clientes con una oferta falsa, prometiendo tarifas inexistentes y la supuesta cobertura de hasta 800 euros de penalización por romper el compromiso de permanencia con la compañía actual.

La asociación advierte de que se trata de llamadas comerciales no solicitadas —una práctica prohibida por ley desde hace años— que se están realizando desde números con el prefijo geográfico de Murcia, el 868, con el objetivo de generar confianza en el usuario.

Prefijos y números desde los que se realizan las llamadas

FACUA ha detectado que este fraude se está llevando a cabo desde numeraciones con prefijo 868. Entre las líneas identificadas figuran:

868 202 532

868 202 578

868 202 752

Según explica la asociación, los teleoperadores afirman llamar en nombre de Yoigo y presentan una oferta que no existe en el catálogo real de la compañía.

Una tarifa casi tres veces más barata… pero falsa

La oferta que trasladan a los consumidores incluye:

Fibra de 600 Mb

Dos líneas móviles

Netflix

Precio mensual de 29,90 euros

Sin embargo, FACUA subraya que la tarifa más barata que ofrece realmente Yoigo —marca del grupo MasOrange— con esos mismos servicios asciende a 85 euros al mes, con un precio promocional de 55 euros durante los seis primeros meses.

La promesa de cubrir hasta 800 euros de penalización

Cuando el usuario indica que no puede aceptar la oferta por tener un compromiso de permanencia con su actual operadora, el teleoperador asegura que existe un supuesto “contrato administrativo” entre compañías.

En virtud de ese acuerdo ficticio, afirman que se encargan de cubrir hasta 800 euros de penalización por la baja anticipada, tanto si la permanencia está asociada a una tarifa como a la entrega de un terminal móvil subvencionado.

FACUA advierte de que este tipo de promesas son completamente falsas y forman parte del gancho habitual en fraudes telefónicos.

Denuncia ante Consumo y advertencia a los usuarios

La asociación ha denunciado estos hechos ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al considerar que se trata de una práctica fraudulenta reiterada.

FACUA recuerda que nunca debe atenderse una llamada comercial no solicitada, ya que las empresas que recurren al spam telefónico suelen vulnerar la normativa también mediante:

Ofertas inexistentes o engañosas

Tarifas que no coinciden con las que finalmente se aplican

Promesas falsas de regalos o eliminación de penalizaciones

Captación de clientes a comisión para telecomunicaciones o energía

La organización insiste en que ante cualquier duda, el consumidor debe colgar la llamada y contactar directamente con la compañía a través de sus canales oficiales.