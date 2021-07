Sabías Que...

Overbooking, retrasos, pérdida de equipaje… conoce las compensaciones que te corresponden

Las irregularidades y retrasos en provocados por las compañías aéreas están provocando un aumento de las consultas y reclamaciones de los usuarios ante las oficinas de la Unión de Consumidores de España-uCE. Los motivos más comunes de reclamación son los retrasos, pérdidas y deterioro de equipaje y overbooking.

Compensaciones económicas por retrasos, overbooking y pérdidas y deterioro de equipaje

Detrás de éstas se situaron los restaurantes, aunque se trate un servicio menos estacional y, por tanto, con una mayor distribución de uso a lo largo de todo el año. Los principales motivos de queja fueron insatisfacción en el trato recibido, deficientes instalaciones, cobro abusivo, intoxicación alimentaria, publicidad engañosa o ausencia de lista de precios.

TRANSPORTE AÉREO

Una cancelación de un billete de avión por parte de la Compañía Aérea da derecho a una indemnización equivalente a la prevista para el overbooking: 250 €, 400€ ó 600€ en función de lo que se tarde en recolocar al pasajero ya que la indemnización en este caso puede reducirse a la mitad.

Si lo que se trata es de un retraso del vuelo de más de dos horas y de hasta 1.500 km, de tres horas para vuelos entre 1.500 y 3.500 km o de cuatro horas para el resto de vuelos, los afectados tienen derecho a:

Comida y bebida gratis “en proporción al tiempo de espera”

A realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes vía fax e-mail

Si el vuelo se retrasa hasta el día siguiente, recibirán alojamiento, además de transporte desde el aeropuerto hasta el hotel.

Si el retraso supera las 5 horas los pasajeros podrán:

Pedir el reembolso del precio pagado en un plazo de siete días, siempre que se demuestre que este retraso provoque que el vuelo ya no cumple el plan de viaje original del pasajero.

Elegir entre un billete de las mismas características para salir lo antes posible o la devolución del importe del billete.

EQUIPAJE

Los usuarios disponen de siete días para reclamar el deterioro de las maletas a partir de la fecha de entrega. El plazo se amplía a 21 días para maletas no entregadas. El máximo que puede obtener el consumidor por pérdida del equipaje son 1.100 euros. En la reclamación hay que rellenar el Pacto de Irregularidad del Equipaje donde se especifica el modelo y tipo de maleta y los daños causados.

Si cuando llegue a su destino el equipaje no aparece, lo mejor es que el pasajero presente una reclamación antes de salir del aeropuerto y quedarse con una copia.

Si tiene que comprar bienes de primera necesidad que llevaba en su equipaje, debe solicitar tiques o facturas ya que la compañía aérea deberá pagárselos. Y si finalmente su equipaje no aparece, la aerolínea deberá abonarle una indemnización.

OVERBOOKING

Si ha sufrido overbooking, la compañía aérea debe ofrecer al pasajero las siguientes opciones:

• El reembolso sin penalización del coste del billete correspondiente a la parte del desplazamiento no efectuada.

• La conducción lo más rápidamente posible hasta el destino final.

• La conducción en una fecha posterior que convenga al pasajero.

Además, la compañía aérea debe abonar la siguiente compensación en metálico:

• 250€ en vuelos de hasta 1.500 km

• 400€ en vuelos entre 1500 y 3500 km.

• 600€ en vuelos de más de 3.500 km.

Las compensaciones económicas anteriores podrán ser reducidas en un 50% cuando el transporte alternativo ofrecido permita la llegada respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado con una diferencia no superior a las 2, 3 y 4 horas respectivamente. El usuario afectado tiene también derecho a comida y bebida, alojamiento en caso de que deba pernoctar y dos llamadas telefónicas, fax o correo electrónico.

Cancelaciones o modificaciones de las condiciones

Si el vuelo se cancela por el transportista o del organizador, el usuario tiene derecho al reembolso del billete o del viaje, pero además puede tener derecho a una indemnización, salvo que la cancelación o el retraso sea por causa de fuerza mayor (huelga, factores meteorológicos adversos…) es decir, que se trate de una circunstancia imprevisible o aunque sea previsible sea inevitable.

Si la cancelación provoca que el pasajero tenga que pernoctar, el alojamiento corre a cargo de la compañía aérea, así como los gastos de comida y bebida.

En caso de pérdida del billete debe contactar inmediatamente con la compañía aérea o agencia de viajes. Si decide anular un billete puede perder entre un 25% y la totalidad del precio de éste.

Alquiler de vehículos

Si ha alquilado un vehículo, recuerde que la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios prohíbe el redondeo, por lo que si le han cobrado por día o tramos de 24 horas, incluyendo periodos de tiempo en los que no ha utilizado el vehículo, puede reclamar a la empresa de alquiler.

