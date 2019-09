Tarjetas de crédito, así se puede sacar más provecho a tu dinero

Vivienda

Seguro que alguna vez te has planteado cómo sacar más provecho a tu dinero. Lo cierto es que no siempre es fácil conseguirlo. Por eso te contamos qué se puede hacer con una tarjeta de crédito para saber cómo rentabilizar mi dinero.

Facilidades de pago

Las tarjetas de crédito permiten pagar el importe íntegro de una compra por adelantado. Si te estás preguntando cuándo se hace efectivo un pago de tarjeta de crédito, debes saber que suele producirse en los primeros días del mes siguiente, aunque es algo que se puede negociar con el banco. Además, otro de los beneficios de las tarjetas de crédito es la posibilidad de fraccionar los pagos según tus necesidades. Es fundamental informarse bien sobre las condiciones porque, en la mayoría de los casos, el fraccionamiento lleva consigo el pago de unos intereses.

Descuentos y ofertas

Otro factor a tener en cuenta es que ganar dinero con tarjeta de crédito es posible. En otras palabras, ahorrar todos los meses está al alcance de cualquiera que tenga a su disposición una de estas tarjetas. Muchas de ellas llevan consigo grandes descuentos en empresas colaboradoras, como hoteles, tiendas o agencias de viajes. Y no solo eso, porque si tu tarjeta está asociada a viajes, puedes disfrutar de enormes ventajas, como acceder a la sala VIP del aeropuerto. Por eso debes consultar las promociones adheridas a tu tarjeta. Merece la pena aprovecharlas al máximo para sacar más provecho a tu dinero.

Tarjetas de crédito gratis

También es habitual que muchas tarjetas de crédito salgan gratis si pagas su cuota regularmente y sin retrasos. Es importante cumplir con este requisito porque no solo implica la gratuidad de la misma, sino que también posibilita el acceso a un mayor número de beneficios y ventajas.

Seguros tarjetas de crédito

Otro de los aspectos que no podemos perder de vista a la hora de hablar de las tarjetas de crédito son los seguros que estas llevan asociados.

– Seguros antirrobo: Sin duda, el más importante. Cubre la devolución del dinero que haya sido sustraído por robo o fraude.

– Seguros de viajes: Incluye bonificaciones y reembolsos en caso de cancelaciones de vuelos o pérdida de equipaje.

– Seguros de accidente: Cubre los gastos de emergencia, traslado y hospitalización en caso de sufrir un accidente durante un viaje.

– Seguros de protección al consumidor: Ofrece cobertura para gestionar ampliaciones de garantía de un producto, gastos en devoluciones, etc.

– Seguros de vida o fallecimiento: Son desconocidos para la mayoría, pero algunas tarjetas compensan económicamente a los familiares de los fallecidos mediante el reembolso del saldo.

Como ves, las posibilidades de sacar más provecho a tu dinero mediante tu tarjeta de crédito son muy variadas, solo debes conocer sus condiciones en profundidad y saber lo que más te conviene antes de firmar la contratación de una nueva tarjeta.

Tarjetas de crédito y débito en vacaciones: consejos de uso

Las tarjetas de crédito y débito son un medio de pago muy recomendable en sus viajes, así que es buena idea decidirse por ellas en vacaciones. Sobre todo es una alternativa muy interesante si viaja al extranjero. A continuación recogemos algunas recomendaciones que se deben seguir para no tener problemas usando las tarjetas tal y como sugieren los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las tarjetas de débito y las de crédito pueden utilizarse en el extranjero tanto para realizar compras como para extraer dinero en cajeros. Y son una opción de medio de pago muy interesante porque:

* Los tipos de cambio que aplican las tarjetas por los pagos suelen ser más favorables que los que se aplican por el cambio de moneda, lo que convierte a las tarjetas en una opción muy recomendable cuando viajamos fuera de nuestras fronteras.

* Al llevar menos dinero en efectivo, se ahorra comisiones por cambio de moneda.

* Evita el riesgo de robo o pérdida del dinero.

Para tener un viaje sin problemas prepare con antelación también sus medios de pago, siguiendo los siguientes consejos:

* Si no dispone de una tarjeta de crédito, solicítela con anticipación suficiente para poder tener la seguridad de que va a poder disponer de ella en su viaje. Consulte nuestro análisis de tarjetas y elija la mejor. Recuerde que la tarjeta de crédito OCU se encuentra entre las mejores del mercado, ya que, además de no tener cuota de emisión y renovación anual, le devuelve hasta el 0,7% del importe de las compras que pague con ella.

* Si ya tiene tarjeta, compruebe que su entidad no tiene establecidas comisiones por realizar compras en el extranjero, ya que cada vez son más las entidades que cobran comisiones por este concepto. Aunque no aparezcan en el contrato, pregunte en su oficina para evitar sorpresas.

* Compruebe también qué comisiones le cobrarán por extraer dinero con la tarjeta en cajeros automáticos en el extranjero, por si necesita utilizar esta opción.

* Haga un cálculo aproximado del importe que se va a gastar y, si lo considera necesario, amplíe el límite de la tarjeta para no agotar el saldo durante sus vacaciones, sobre todo si al contratar el viaje, ya utilizó la tarjeta para pagar.

* Dado que las tarjetas de crédito prácticamente no se utilizan en cajeros, casi nunca se usa el número secreto. Sin embargo, si necesita sacar dinero en un cajero en el extranjero, necesitará dicho número. Si lo ha olvidado, solicite a su entidad que le faciliten uno nuevo.

* Es conveniente llevar una segunda tarjeta que le saque del apuro en caso de que su tarjeta habitual falle.

* Las entidades disponen de números de teléfono específicos y generalmente gratuitos para llamar desde el extranjero y anular la tarjeta en caso de robo o pérdida. Infórmese sobre ellos y anótelos antes de salir. Si durante el viaje necesitara anular sus tarjetas también podrá hacerlo en los teléfonos locales al efecto del emisor, auque en este caso tendrá que utilizar la lengua local o el inglés.

Cómo pagar las deudas de las vacaciones

Consejos para evitar dolores de cabeza con las tarjetas

Las tarjetas son el medio de pago favorito de los españoles. La clave de su éxito está en su versatilidad, y las posibilidades que ofrecen al consumidor para pagar sin necesidad de tener dinero, características que las han convertido en el principal medio de pago de las compras a distancia. Pero los robos, pérdidas, duplicación de la banda magnética… las convierten en blanco fácil para muchos desaprensivos y ciberdelicuentes. Aquí encontrará consejos para proteger sus tarjetas de un uso fraudulento.

Para los clientes de los bancos, con mucha frecuencia, tarjetas y cuentas forman un tándem indisoluble. Sin embargo, no hay ninguna razón para que esto sea siempre así: el consumidor tiene la posibilidad de contratar la tarjeta que más le convenga. Debe fijarse en el coste y, muy importante, la seguridad.

La seguridad, el punto débil de las tarjetas

Una vez se ha comunicado el robo a la entidad, el usuario deja de ser responsable, pero hasta entonces es suya la responsabilidad. La Recomendación Europea de Medios de Pago estableció que en los contratos se incluyera una cláusula que limitara la responsabilidad antes de la comunicación del robo o pérdida, fijando en 150 euros la cantidad máxima que debía afrontar el usuario en caso de un uso fraudulento de su tarjeta tras un robo o pérdida.

Las entidades limitan la responsabilidad de los usuarios en caso de uso fraudulento… siempre que no exista mala fe o negligencia grave.

En las compras a distancia (a través de Internet o por teléfono), es mejor usar el sistema de «compra segura», siempre que los mecanismos de autenticación que ofrezca su entidad sean lo bastante fiables. Por ejemplo, aporta una garantía adicional el método que emplean algunas entidades de enviar una clave aleatoria al teléfono móvil; sin embargo, la utilización del PIN de la tarjeta, tan fácil de conseguir para los ladrones, es insuficiente.

Consejos para evitar problemas con las tarjetas

* Firme la tarjeta cuando la reciba.

* No lleve encima el número secreto, y tampoco lo apunte en un sitio accesible. Es mejor que lo memorice, aunque debe evitar fechas muy significativas, como su fecha de nacimiento, números del DNI o de teléfono, etc.

* Sea cuidadoso con extractos de cajeros, recibos de compra y otros documentos donde pueda aparecer el número de su tarjeta. Piense que el número y la fecha de caducidad bastan para hacer una compra por teléfono o Internet.

* Si observa algún dispositivo sospechoso en el cajero, no lo use. Evite abrir la puerta para acceder a cajeros situados en el interior del banco, pues ése es un sitio habitual para colocar grabadores de tarjetas. Si quiere usar esa terminal, intente abrir la puerta con otra tarjeta de banda magnética (tarjeta sanitaria, de un club, etc.).

* Cuando use la tarjeta para pagar una compra o servicio, procure no perderla de vista.

* Plantéese la posibilidad de usar medidas de seguridad adicionales, como el envío de SMS al móvil cada vez que se use su tarjeta.

* Si aun así le roban o duplican la tarjeta, avise a la entidad cuanto antes, y confirme la comunicación por escrito, para que quede constancia. Denúncielo también en comisaría. Pida que le devuelvan el importe defraudado y exija los justificantes de todas las operaciones realizadas con la tarjeta: si los resguardos están sin firmar o si la firma es muy diferente, reclame, el banco está obligado a devolverle todas las cantidades defraudadas, incluso las que no superen el límite de responsabilidad. Si se trata de una compra a distancia (por teléfono o Internet), puede exigir que anulen el cargo, pues el titular no es responsable si el medio de pago no se presentó físicamente.

* Esté atento a los intentos de conseguir el código de seguridad CVV de la tarjeta.

* A veces las pólizas de seguros de hogar cubren el robo o pérdida de tarjetas: compruébelo.

