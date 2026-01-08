Trabajar y cobrar el paro es compatible en 2026: así funciona el Complemento de Apoyo al Empleo

NOTICIA de de Javi Navarro

Si encuentras trabajo y cobras el paro, el SEPE te pagará un complemento automático a tu salario. Así, trabajar y cobrar el paro ya es compatible. Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) empezará a aplicar de oficio y de forma automática el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) a las personas que estén cobrando una prestación contributiva por desempleo y comiencen a trabajar. Esto significa que, si encuentras empleo mientras sigues cobrando el paro contributivo, recibirás un ingreso adicional del SEPE compatible con tu salario, salvo que solicites expresamente no percibirlo.

A continuación, te explicamos cómo funciona el CAE, a quién afecta, cuánto se cobra y qué debes tener en cuenta antes de aceptarlo porque existe un detalle que puede reducir tu paro.

¿Qué es el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE)?

El Complemento de Apoyo al Empleo es un instrumento económico creado por el SEPE para favorecer la reincorporación al mercado laboral. Permite que una persona que esté cobrando una prestación contributiva pueda seguir recibiendo un ingreso del SEPE mientras trabaja por cuenta ajena, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.

Es importante aclararlo, porque el CAE no es un subsidio nuevo, sino una fórmula de compatibilidad entre empleo y prestación contributiva durante un tiempo limitado.

¿Cuándo se empieza a cobrar el CAE?

Desde el 1 de enero de 2026, el CAE se reconocerá automáticamente cuando se den estas dos circunstancias al mismo tiempo:

Estás cobrando una prestación contributiva por desempleo.

Inicias un trabajo por cuenta ajena, a jornada completa o parcial.

No es necesario presentar una solicitud específica para cobrarlo.

Eso sí, si no quieres percibirlo, tendrás que solicitar la suspensión del CAE.

Requisitos para cobrar el CAE si percibes prestación contributiva

Para poder acceder al Complemento de Apoyo al Empleo debes cumplir todos estos requisitos:

Tener reconocida una prestación contributiva de al menos 14 meses de duración , aprobada después del 1 de abril de 2025 .

, aprobada después del . Haber cobrado al menos 9 meses de esa prestación.

de esa prestación. Iniciar un contrato de trabajo por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial.

—Conviene no confundirlo— este régimen es distinto al de los subsidios por desempleo, que tienen sus propias normas de compatibilidad.

¿Durante cuánto tiempo se puede cobrar el CAE?

El Complemento de Apoyo al Empleo se puede percibir durante un máximo de 180 días (seis meses), aunque la cuantía va disminuyendo conforme avanza el tiempo y depende también del tipo de jornada.

Mes de prestación en que se percibe el complemento de apoyo al empleo CAE. Empleo a tiempo completo CAE. Empleo a tiempo parcial ≥ 75 % de la jornada CAE. Empleo a tiempo parcial < 75 % y ≥ 50 % de la jornada CAE. Empleo a tiempo parcial < 50 % de la jornada Duración máxima Mes 10 480 € 450 € 420 € 360 € 30 días Mes 11 480 € 450 € 420 € 360 € 60 días Mes 12 480 € 450 € 420 € 360 € 90 días Mes 13 al 15 480 € 450 € 420 € 360 € 180 días Mes 16 al 18 360 € 300 € 270 € 240 € 180 días Mes 19 al 21 240 € 210 € 180 € 150 € 180 días Mes 22 al 24 180 € 150 € 120 € 90 € 180 días

¿El CAE consume días de paro?

Sí. Este es uno de los puntos clave que debes valorar antes de aceptarlo.

Cada día que cobras el CAE consume un día de prestación contributiva.

Es decir, el tiempo durante el que percibes el complemento se descuenta del paro que te quedaría por cobrar en el futuro.

¿Cuánto se cobra con el Complemento de Apoyo al Empleo?

La cuantía del CAE no es fija. Depende de dos factores:

El mes en el que estés percibiendo el complemento.

en el que estés percibiendo el complemento. La jornada laboral de tu contrato (completa o parcial).

De forma orientativa, la tabla oficial establece los siguientes importes máximos:

Tiempo completo : desde 480 € en los primeros meses hasta 180 € en los últimos tramos.

: desde 480 € en los primeros meses hasta 180 € en los últimos tramos. Tiempo parcial ≥ 75 % de la jornada : desde 450 € hasta 150 €.

: desde 450 € hasta 150 €. Tiempo parcial entre el 50 % y el 75 % : desde 420 € hasta 120 €.

: desde 420 € hasta 120 €. Tiempo parcial inferior al 50 %: desde 360 € hasta 90 €.

—El detalle exacto— depende del tramo mensual en el que te encuentres, pudiendo cobrarse el complemento durante periodos que van desde 30 hasta 180 días, según el momento de la prestación.

¿Puedo renunciar al CAE y guardar mi paro para más adelante?

Sí. Aunque el CAE se reconoce automáticamente desde enero de 2026, puedes solicitar su suspensión si prefieres:

No consumir días de tu prestación contributiva.

Reservar el paro que te queda para una situación futura de desempleo.

Esta decisión puede ser especialmente relevante si el empleo que inicias es temporal o de corta duración.

Claves a tener en cuenta antes de aceptar el CAE