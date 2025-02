Sabías Que...

Sociedad

¿Tu primer San Valentín? Así puedes disfrutarlo sin dramas (con o sin cita)

NOTICIA de de Javi Navarro

Para quienes viven su primer San Valentín, la fecha puede generar expectativas y cierta presión, especialmente si se afronta en soltería o en una relación aún sin definir. Sin embargo, la clave está en disfrutar sin agobios ni presiones y aprovechar la oportunidad de conectar con nuevas personas, tal y como recomiendan los expertos. Lara Ferreiro, Dating Expert de Tinder en España, recomienda vivir la fecha sin presiones externas: “No es cuestión de gustar a todo el mundo. Si no surge a la primera, no pasa nada: lo importante es no rendirse ni tomarse el rechazo o ciertos días del año demasiado a lo personal”, señala.

Un estudio reciente de la plataforma de dating revela que el 69 % de los solteros busca algo serio, mientras que un 14 % prefiere relaciones abiertas o modelos no monógamos. Esto demuestra que las nuevas generaciones llegan al mundo del dating con objetivos claros.

¿Tienes una cita?

No te fuerces a ser extra romántico/a: San Valentín no obliga a cerrar la cita con un beso de película. Si la conexión fluye, genial; si no, ten un plan alternativo con amigos o en solitario.

Haz preguntas con arte, no con drama: Hablar de monogamia, hijos o estilo de vida está bien, pero sin convertir la cita en un interrogatorio. “Recuerda que es un encuentro para disfrutar y conocerse, no una sesión de terapia”, añade Lara Ferreiro.

Ojo a las “red flags”: Si tu cita es grosera con los camareros, solo habla de sí misma, revisa constantemente el móvil o desestima tus opiniones, activa la alerta. No toleres faltas de respeto.

Si lo celebras… Haz que sea épico: Un tour de tapas, una tarde de juegos de mesa, un picnic al atardecer o una escapada exprés pueden hacer que la cita sea inolvidable sin necesidad de seguir un guion predefinido.

¿No tienes una cita?

Pon a punto tu perfil: Fotos actuales, sin poses forzadas ni imágenes antiguas. Sé auténtico y asegúrate de que la otra persona busca lo mismo que tú. Si dudas, usa el videochat antes de quedar.

Aprende a manejar el rechazo: No es un fracaso, sino un filtro natural para encontrar a alguien que realmente valore quién eres. “No se trata de gustarle a todos, sino de conectar con quien realmente te valore”, aconseja Ferreiro.

¡Autoregálate!: Si tu ‘crush’ no responde, date un capricho: ese libro que querías leer, una pizza favorita o una sesión de spa en casa. Amarse a uno mismo es el primer paso para construir relaciones sanas.

Comparte el día con quienes más quieres: San Valentín no es solo para parejas. Un abrazo a un amigo genera la misma felicidad que una cita inolvidable. Celebra con amigos, familia, o incluso con tu mascota, por no decir que siempre puedes celebrar como en San Solterín.