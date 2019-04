OCIO - TECNOLOGÍA ¿Va a llover y hacer mal tiempo durante toda la Semana Santa? NO EN 2019

El mal tiempo es un tópico más de la Semana Santa, como las procesiones o las torrijas, y que generalmente llueva y todas las procesiones sufran las inclemencias metereológicas pasadas por agua… pero no este año 2019. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y su predicción para los próximos días parece que entre el 14 y 22 de abril y a que el reciente tiempo invernal que hemos sufrido en los últimos días dará lugar al sol en el comienzo de la Semana Santa con temperaturas de más de 20 grados en muchas zonas de España. Solo habrá lluvias débiles en zonas del norte de España, Pirineos y Baleares. El retraso hasta casi finales de abril en este 2019 posibilita que el tiempo sea mejor que en otros años de frío y lluvias

Predicción del tiempo en Semana Santa

¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa? Esta es la pregunta del millón sobre todo para los que viajan estos días. Como es imposible saber con exactitud el tiempo que hará en Semana Santa y si lloverá o no hasta que prácticamente sean los días de Semana Santa, la Aemet ofrece los datos históricos del tiempo que ha hecho en Semana Santa a lo largo de los años coincidiendo con las fechas en que se celebra cada año la Semana Santa.

La Semana Santa de 2019 se celebra entre el 14 y el 22 de abril y, tomando los datos del tiempo desde 1981 a 2018, se puede tener una referencia de qué tiempo hará, aunque nunca se podrá saber con exactitud si finalmente lloverá o hará buen tiempo en Semana Santa.

Temperatura en Semana Santa: media en España en la semana del 14 al 22 de abril

Las temperaturas medias oscilan entre los 13 y los 17 grados en esta época del año. En la mitad norte de España son más bajas, con temperaturas cercanas a los 9 grados centígrados en la meseta y próximas a los 0 ºC en las cumbres de los sistemas montañosos. En Galicia y litoral Cantábrico las temperaturas se suavizan, con valores entre 11 y 13 ºC, subiendo a entre 12 y 14 ºC en Cataluña y Valle del Ebro y a entre 15 y 16 ºC en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. En Canarias encontramos temperaturas cercanas a los 20 ºC en zonas costeras, bajando hasta los 7,8 ºC del Observatorio de Izaña, situado a 2371 metros de altitud.

En estas fechas primaverales el clima suele ser cambiante. Los años más cálidos han sido 2014 y 2017, con una temperatura media de 16,3 ºC, mientras que el más frío fue 1994 con 9,5 ºC. La temperatura media para los 38 años analizados es de 13,3 ºC. Valorando los años recientes según el percentil de la serie del periodo 1981-2010, método habitual en AEMET, los años 2018, 2015, 2013 y 2011 fueron muy cálidos, 2017 y 2014 extremadamente cálidos, 2016 cálido y 2012 frío; para encontrar un año muy frío tenemos que remontarnos a 1998.

Lluvias en Semana Santa 2019

En cuanto al número medio de días en los que se producen precipitaciones entre el 14 y el 22 de abril, el valor más bajo corresponde al sur del litoral de Almería con entre 1 y 2 días de precipitación; le sigue el sur de Badajoz, sur de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y zonas de Cataluña y Aragón con entre 2 y 3 días; entre 3 y 4 días encontramos en gran parte del interior peninsular y Cataluña, entre 4 y 5 días se registran en buena parte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y Cantabria y entre 5 y 6 en Galicia, Asturias y País Vasco. En Baleares encontramos valores entre 2 y 4 días y en Canarias entre 1 y 2, subiendo hasta los 4,3 días en el aeropuerto de Tenerife Norte.

Recordamos nuevamente que las temperaturas y lluvias no se pueden predecir para los días de la Semana Santa, a excepción de los días previos. La nieve, el granizo, el viento o las horas de sol y calor pueden alternarse sobre todo teniendo en cuenta la época primaveral.

