18 trabajos que puedes hacer desde casa

El teletrabajo ha llegado para quedarse. Aunque no todas las empresas ofrecen esta opción a sus empleados, trabajar desde casa es una rutina de trabajo cada vez más extendida. Cada vez más personas apuestan por teletrabajar debido a las enormes ventajas que esto supone. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar empresas que ofrezcan empleo para trabajar desde casa, por eso, en este artículo te damos 18 ideas de autoempleo para que puedas iniciarte en el mundo del teletrabajo por cuenta propia.

18 ideas para trabajar desde casa sin invertir

Trabajar desde casa tiene muchas ventajas, pero principalmente hay que destacar el hecho de que se ahorra tiempo y dinero en desplazamientos y dietas. Además, puedes adaptar tus horarios y trabajar en un entorno mucho más cómodo, por ejemplo, desde el mismo sofá. Y por si fuera poco, trabajar desde casa te permite una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, lo que supone un mayor disfrute del tiempo libre.

El trabajo desde casa por Internet o de forma tradicional se ha convertido en una opción muy atractiva para muchos trabajadores. La expansión de Internet, los problemas socioeconómicos y la evolución de los sistemas de pago online han propiciado que cada vez más personas dejen de buscar empleo en los clasificados del periódico para encontrar alternativas online y trabajar desde casa. La buena noticia es que hoy día es posible ganarse la vida trabajando desde casa, siempre que tengas la dedicación suficiente y un riguroso sentido de la responsabilidad. Te contamos algunos empleos con los que ganar dinero sin moverte de tu domicilio.

Youtuber

La joya de la corona para generar ingresos por Internet de forma rápida es convirtiéndote en Youtuber y consiguiendo hacer vídeos virales y teniendo muchos seguidores.

En Youtube cuando alcanzas cierto reconocimiento, visitas y seguidores, empiezas a generar ingresos bastante altos. Sólo tienes que tener el don de gentes, saber qué es lo que quiere ver la mayoría de personas y ofrecérselo.

Blogger

¿Tienes un mensaje interesante que trasmitir y buenas habilidades de escritura? Entonces crea tu propio blog y gana dinero ya. Si quieres elegir este camino, elige una plataforma (las más populares son WordPress.com y Tumblr.com) y escribe activamente sobre temas que llamen la atención del público. Los bloggers ganan dinero por los espacios publicitarios que venden en sus sitios web. Es muy importante alcanzar un buen volumen de visitas, porque cuantas más consigas, mayores ingresos conseguirás. Una vez tengas tu blog hecho, puedes monetizarlo con Google Adsense.

Con este modelo de negocio puedes ganar mucho dinero, pero es algo más lento que en el caso de los Youtubers. Aunque la clave es exactamente la misma: ¿Qué busca la gente en internet? ¿Qué quiere ver? Si consigues ofrecer la mejor información de lo que la gente busca y Google te posiciona, podrás ganar mucho dinero.

Afiliados

Puedes crear páginas de nichos de afiliados. Con este tipo de páginas es más complicado ganar dinero, pero si das en la clave y lo haces mejor que tu competencia, puedes obtener mayores ingresos que con un blog.

Vender online/a

Crear una web o un ecommerce es una de las mejores ideas para trabajar desde casa sin invertir, puesto que no se necesita ser un experto informático para poder sacarlo adelante y vivir de ello. Gracias a plataformas Open Source que no cuestan dinero puedes crear y personalizar tu tienda online en pocos pasos. En cuanto lo pongas en marcha podrás recomendar tus productos o servicios e incluso vender online tus propios productos.

Desarrollador/a de aplicaciones móviles

Requiere una formación muy específica, pero es una de las mejores ideas para trabajar desde casa, ya que se trata de una profesión en auge, tanto para desarrollar aplicaciones Android como iOS

Cliente misterioso

Recibir dinero por ir a una tienda puede parecer el sueño de muchos, pero es una realidad que se llama “Comprador Misterioso” o también conocido como “Cliente Misterioso”. No es una profesión, ni es necesaria experiencia o formación ninguna. Todos podemos ser un cliente misterioso y conseguir algunos ingresos extra por ello. La remuneración va desde los 15 a los 40 euros por probar el servicio de un web, solicitar una hipoteca o probar un coche. Los Compradores Misteriosos ayudan a mejorar el servicio de atención al cliente en los comercios.

Programador

Sin lugar a dudas, uno de los trabajos de mayor demanda en el mundo online es el de programador. En Internet puedes encontrar multitud de ofertas laborales solicitando expertos en diferentes lenguajes de programación y plataformas. Si lo tuyo es desarrollar código, esta es tu opción. Portales web donde puedes encontrar ofertas para teletrabajar como programador son Upwork, Getacoder y Freelancer.

‘Community Manager’

El perfil de ‘Community Manager’ es uno de los más demandados hoy en día. Se trata de ser el intermediario entre la marca que representas y los usuarios de las redes sociales u otras plataformas de Internet. Si eres periodista o tienes un perfil comunicativo, puede ser un trabajo perfecto para realizar desde casa.

Diseñador/a gráfico/a

Muy ligada al diseño web, esta profesión implica la transmisión de ideas a través de imágenes y diseños creativos. Esto se vuelve fundamental para las empresas, ya que todas buscan captar de manera visual a potenciales clientes.

Diseñador/a web

Hoy en día la mayoría de las empresas tiene página web. Muchas de ellas quieren ir un paso más allá de la herramienta WordPress y solicitan diseños personalizados y adaptados milimétricamente a sus necesidades. Si eres diseñador web o tienes conocimientos en este ámbito, puedes trabajar desde casa sin problema. Por si fuera poco, tu trabajo no acabará una vez finalizada la página web, ya que estas siempre requieren mantenimiento y actualizaciones constantes.

Colaborador/a para otros blogs

Si prefieres no lanzarte a la piscina con tu propio blog, siempre puedes colaborar para otros. Los blogs con muchos seguidores son una buena forma de empezar y darte a conocer, ya que la mayoría de estas webs siempre están buscando redactores para ampliar sus contenidos.

Asistente virtual

Hoy en día es muy habitual que las empresas contraten personal para su servicio de atención al cliente. Se trata de una opción muy buena para trabajar desde casa sin invertir dinero, ya que solo necesitarás trabajar en remoto, cumplir con requisitos técnicos básicos y tener conocimientos de atención al cliente.

Operador de Forex

Si tienes dinero extra para invertir, entonces puedes contemplar la opción de dedicarte al mercado de divisas, conocido como Forex. Los operadores de Forex, básicamente, especulan con las tasas de cambio de las monedas de diferentes países y ganan dinero en este proceso. Puede parecer algo realmente complicado que solo se da en las bolsas de valores, pero en realidad todo lo que tienes que hacer es encontrar un buen bróker de Forex y abrir una cuenta. Puedes encontrar reseñas de los mejores brokers de Forex en línea en sitios web de Forex como eurusd.

Fotos profesionales

Si te gusta la fotografía y se te da bien hacer fotos profesionales, no pierdas la oportunidad de comercializarlas para ganar un dinero extra.

Encuestas remuneradas

Es un método clásico y sencillo y consiste básicamente en rellenar encuestas a cambio de pequeñas cantidades de dinero. Si dedicas un tiempo todos los días a esta tarea, puedes lograr un dinero extra a fin de mes. MySurvey, Toluna o i-Say son algunas webs donde puedes realizar encuestas.

Anuncios publicitarios

Consiste en ver anuncios comerciales y recibir dinero por ello. Páginas webs como Neobux ofrecen esta posibilidad.

Apuestas online

Están a la orden del día y con conocimientos básicos y algo de suerte, puedes conseguir grandes beneficios. Eso sí, no olvides jugar con moderación y responsabilidad.

Traductor/a y corrector/a de textos

Si tienes formación en idiomas o en corrección lingüística, estos trabajos pueden venirte a la perfección, puesto que son muy necesarios en editoriales y publicaciones. Además, es un trabajo idóneo para realizar desde casa porque no necesitas acudir a una oficina para llevarlo a cabo.

Webs de empleo

Una vez que ya tienes claro las opciones disponibles para trabajar desde casa, la siguiente pregunta es: ¿dónde busco empleo? Te proponemos algunas webs donde puedes encontrar ofertas de teletrabajo.

Soy Freelancer

Esta web muestra ofertas de programación, diseño, marketing digital y ‘Community Management’. Aplica una comisión del 14% por trabajo realizado y cuenta con soporte a través de chat o correo electrónico.

Freelancer

Aglutina ofertas de áreas como desarrollo de software, diseño, ventas, marketing, contabilidad o servicios legales. El registro es gratis, pero aplica una comisión por trabajo realizado del 10%.

Workana

Ofrece proyectos de programación, traducción, marketing o finanzas. El registro es gratuito como en las otras webs, pero maneja una comisión del 15%. Como novedad, tiene un canal de Youtube con tutoriales orientados a resolver tus dudas.

Ahora que ya conoces la multitud de ideas para trabajar desde casa y las opciones para buscar este tipo de empleos, no lo pienses más y empieza a disfrutar de las ventajas del teletrabajo.

Respecto al teletrabajo, debes ser muy responsable para evitar caer en la tentación de ‘distraerte’ en tu casa con otras tareas ajenas al trabajo. La clave de todos estos portales de trabajo freelance es enviar propuestas de valor y, sobre todo, entregar un trabajo de calidad excelente en el tiempo acordado.

Aunque si lo que quieres es sencillamente ganar un dinero extra desde casa sin tener que trabajar por cuenta propia o ajena, te contamos cómo puedes hacerlo elaborando manualidades o haciendo tareas a cambio de unos eurillos.

