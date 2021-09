Vivienda

Cómo cancelar una cuenta bancaria

Abrir una cuenta bancaria es un proceso muy sencillo y también debería serlo al contrario, a la hora de querer cerrarla o darla de baja. Pero no siempre, puesto que hay que tener en cuenta que existen una serie de factores que debes cumplir si no quieres tener ningún contratiempo al efectuar este trámite. Este control y registro de tu dinero es un contrato y como tal, tiene una serie de obligaciones y cláusulas implícitas. En la siguiente información te dejamos una serie de pautas para que el proceso de dar de baja una cuenta de ahorros sea lo más rápido y fácil posible.

¿Cómo hacerlo?

Si deseas hacerlo en España, el proceso completo te llevará apenas cinco minutos en cualquier sucursal física. Además, en la mayoría de las ocasiones, los propios bancos contribuyen a que este trámite resulte lo más cómodo posible con todo tipo de facilidades.

Por el contrario, si pasado el tiempo, quieres finalizar tu relación con tu entidad habitual, la suerte se invierte, y en muchos casos, trae consigo numerosos quebraderos de cabeza. Como no puede ser de otra manera, tu primera acción debe ser que te informes, con detalle, sobre todos los pasos a seguir para dar de baja una cuenta bancaria.

Trámites

Los trámites para dar de baja una cuenta varían dependiendo de la entidad y de la situación de cada cliente. Es normal que existan diferentes cláusulas que generan problemas, como por ejemplo, tener que acudir personalmente a la sucursal o abonar comisiones que, inicialmente, no estaban reflejadas en el momento de la firma del contrato.

Estos son los principales pasos a seguir:

Asegurarte de que se puede cancelar: suele haber más problemas con las cuentas nómina que tienen un plazo de permanencia. Si este periodo no ha vencido aún, es posible que tengas que pagar una penalización.

Comprobar que no tienes deudas ni compromisos pendientes con tu banco: entre los que se incluyen facturas pendientes de cobrar, cuotas de tarjetas de crédito, impuestos y domiciliaciones.

Como cualquier contrato, este contrato incluye derechos y deberes para ambas partes.

Aunque no tengas compromisos con la entidad, es posible que sí tengas comisiones. Algunos bancos penalizan o cobran gastos de gestión por el cierre de una cuenta.

Es imprescindible la firma de todos los titulares de la cuenta, o en su defecto, el consentimiento legal por escrito. Este hecho es aplicable a todos los tipos de cuentas existentes en el mercado.

La única excepción que existe es el fallecimiento de uno de los titulares. En este caso, sus herederos legales deben presentar en el banco el certificado de defunción, una declaración de herederos y la adjudicación de la herencia.

Los expertos recomiendan que, una vez liquidadas todas las cargas pendientes con la entidad bancaria, y tras realizar el cambio, se saque el dinero que se encuentre depositado en el interior de la cuenta.

La cancelación expresa de la cuenta se puede solicitar en persona en la propia sucursal o mediante una carta certificada. No obstante, algunos se ponen especialmente exigentes con este trámite.

Para evitar sorpresas en el futuro, puesto que pueden aparecer sorpresas en el desarrollo del proceso de cancelación de la cuenta, es fundamental que solicites al banco un comprobante en el que aparezca correctamente reflejado y firmado este trámite.

Cuando todo haya finalizado y al anular todas tus tarjetas, no olvides pedir al banco que te devuelva la parte proporcional de la cuota anual y de la comisión de mantenimiento de cuenta. Cuidado porque, en algunas ocasiones, esto no se puede exigir, sobre todo, debido a que algunas entidades especifican en sus contratos de apertura que no te será reembolsado este dinero si decides cambiarte de entidad.

Cómo cancelar una cuenta bancaria Santander

Para cancelar una cuenta cuya apertura se haya realizado en el Santander, tienes dos opciones principalmente:

Enviar un burofax, con acuse de recibo, con el impreso rellenado de cancelación de la cuenta.

Migrar la cuenta a la sucursal más cercana a tu nuevo domicilio y una vez ahí, puedes cancelarla en tu nueva oficina de referencia. De este modo, te evitas tener que realizar grandes desplazamientos.

Si te decantas por la primera alternativa, tiene un coste, aunque sirve como prueba frente a terceros. La segunda de ellas, también es legal y no debería suponerte ningún coste. Recuerda que para cerrar una cuenta de un banco debes estar al corriente de todos los pagos, adjuntar la firma de todos los titulares y entregar todas las tarjetas.

Cómo cancelar una cuenta bancaria La Caixa

Para proceder a la cancelación de cualquier depósito de La Caixa tienes la obligación de acudir personalmente a tu oficina de Caixabank más cercana. Como siempre, para dar de baja una cuenta, será necesaria la presencia, y su correspondiente firma, de todos los titulares debidamente acreditados.

En caso de titularidad indistinta, solo hará falta que firme uno de los titulares, siempre y cuando lo recojan, de este modo, las condiciones generales del contrato suscrito.

Modelo carta de cancelación

Si tu oficina de referencia se encuentra en otra ciudad y no puedes acudir a ella en horario laboral, puedes dar de baja una cuenta corriente a distancia, enviando una carta por correo certificado o un burofax. En el documento, cuyos diferentes modelos podrás encontrar fácilmente en Internet, debes indicar expresamente tu deseo de cancelarla o renunciar a ella. Además, debes adjuntar el talonario de cheques, tarjetas de crédito y débito de las que dispongas y cualquier otro medio de pago.

En cuanto a los datos de este modelo, no olvides incluir los siguientes campos:

Datos personales: nombre, apellidos, dirección y DNI

Datos del banco: nombre y datos identificativos de la sucursal

Información: número de la cuenta bancaria que deseas cancelar

Una vez te notifiquen que la carta se ha enviado y recibido correctamente, debes realizar un breve seguimiento del proceso y solicitar que te envíen un certificado definitivo de cancelación de la cuenta.

Cancelar cuenta bancaria con varios titulares

El Banco de España asegura que es correcto que una entidad financiera se pueda negar a cancelar una cuenta bancaria con varios titulares si no dispone del consentimiento de todos ellos. Por tanto, es un requisito imprescindible la existencia de un acuerdo común de todos los que decidieron abrirla.

Esta situación se presenta con independencia del régimen de disposición de la cuenta y de la posibilidad de que, siendo solidario o indistinto, cualquiera de los titulares pudiese hacer una disposición por el saldo total de la cuenta.

Además, cualquier cambio realizado en la estructura de titularidad de la cuenta será puesto en conocimiento del resto de titulares por parte de la entidad financiera. Si te encuentras con problemas, puedes solicitar ayuda en el propio Banco de España o en los servicios de atención al consumidor de tu localidad o municipio.

