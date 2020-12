Ocio - Tecnología

Google

Cómo pagar con Google Pay

La aplicación para pagar de Google, Google Pay, presenta una nueva actualización que rediseña sus funciones para convertirse en una entidad financiera. Pagos entre particulares, grupos de gastos, metas de ahorro, promociones, cuentas bancarias y mucho más.

Mientras tanto, puedes seguir pagando con este sistema desde tu teléfono en tiendas, en webs o en el transporte público sin tener que abrir la aplicación.

Actualizaciones 2020

Google Pay revoluciona su diseño en 2020. La aplicación que hasta ahora se limitaba en establecer un enlace entre un dispositivo móvil y una tarjeta bancaria para realizar los pagos quiere convertirse en un gestor de las finanzas.

Entre las novedades de la actualización de Google Pay encontramos los servicios de pagos entre particulares, sistema similar a pagar por Bizum.

Aunque además de este sistema de pago entre personas Google Pay permite la creación de grupos para compartir gastos. Imagínate tener una cuenta compartida con tus amigos para pagar Netflix sin tener que enviaros el dinero entre los diferentes usuarios, esto es lo que permite Google Pay.

También presenta actualizaciones relacionadas con el control de la economía de las personas. Han lanzado una función de gestión de los gastos y permite establecer metas y objetivos de ahorro.

Otra de las novedades más llamativas pasa porque Google va a establecer un listado de promociones y ofertas personalizadas en colaboración con algunas marcas.

Con este sistema establecen códigos descuento de forma automática enviando promociones y ofertas en función del historial de búsqueda de cada usuario. Estas promociones y ofertas vienen determinadas por la localización del usuario.

Otra de las iniciativas de Google Pay es Google Plex, que se activará en 2021 y que consiste en una cuenta bancaria en asociación con otras entidades. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Google con otros bancos para ofrecer productos como una cuenta corriente o las propias tarjetas de crédito.

El objetivo de la actualización es convertirse en el centro de la gestión del dinero de los usuarios. Se trata de una versión que ya está disponible en Estados Unidos.

Qué es

Google Pay es un sistema de pago que te permite comprar en tiendas físicas, en páginas webs, en aplicaciones, en el transporte público o en Google desde tu teléfono.

Seguro que tu también has visto a alguien delante de ti sacar el teléfono, colocarlo encima del datáfono y pagar como por arte de magia. Pues sí, así de sencillo es.

Para poder pagar con este sistema tan sólo tienes que configurarlo. No tienes que añadir dinero para pagar con Google Pay. Tan sólo tienes que seleccionar el método de pago con una tarjeta de crédito o débito.

Te contamos cómo configurar la app para que empieces a disfrutar de este servicio.

Cómo añadir una tarjeta a Google Pay

Todo el control de Google Pay se realiza a través de la aplicación móvil.

Por tanto el primer paso para poder pagar con el teléfono es descargarte la aplicación desde Google Store.

Cuando abres la app por primera vez tienes que seleccionar ‘Empezar‘ y después pinchas en el botón que dice ‘Tarjeta de crédito o débito‘.

Hay dos vías para añadir la tarjeta:

Sacándole una fotografía

Introducir los datos de tu tarjeta de forma manual

El último paso es una verificación de identidad enviando un mensaje de texto o un correo electrónico, depende de la vía que hayas elegido.

Si quieres consultar el listado completo de tarjetas de cada entidad bancaria que están permitidas para usarse con Google Pay, pincha en el siguiente enlace.

Verificar tarjeta

Hay dos vías de verificación de la tarjeta:

A través de un cargo temporal en tu cuenta que se elimina en las 24 horas siguientes.

Que tu banco te solicite un código que te ha enviado por mensaje de texto.

Una vez esté verificada, puedes usarla.

Cómo pagar en tiendas

Si quieres pagar en tiendas con Google Pay tienes que identificar si en ese comercio puedes hacer el pago.

En este enlace puedes consultar el listado de tiendas en el que está permitido el pago con Google Pay.

Las principales son: Stradivarius, Vips, Oysho, Pull&Bear, H&M, Bricor, Media Markt o Lidl tal y como se muestran en esta imagen:

Para ello tienes que buscar dos símbolos que son los que aparecen en la siguiente imagen:



Si lo encuentras, coloca tu teléfono sobre el datáfono y espera a que aparezca el símbolo de verificación y listo. Ya has hecho la compra.

No tienes ni si quiera que abrir la aplicación para pagar.

Cómo pagar en Internet

En el caso de las webs o aplicaciones, el proceso de compra es igual que si no tuvieras Google Pay. Una vez que llegues al punto de finalizar la compra, debes seleccionar la opción de Google Pay.

Así de sencillo. Como este sistema actúa como si fuera una tarjeta de crédito o débito, tan sólo tienes que seleccionar este método para hacer el pago con este sistema.

Y si pierdo el teléfono

Google insiste en la seguridad de sus sistemas.

Desde su portal informan de que no comparten la información de la tarjeta y que en caso de que pierdas el teléfono puedes recurrir el servicio de encontrar mi dispositivo para bloquear el terminal y borrar el contenido del teléfono.

De esta forma protegen los datos.

