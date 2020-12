Ocio - Tecnología

Cómo saber el precio más bajo de lo que quiero comprar en Amazon

¿Cuántas veces has oído que en los días previos a las grandes campañas de rebajas como el Black Friday o el Día sin IVA las tiendas inflan los precios para luego bajarlos y que parezcan ofertas? Si eres de los que duda en comprar durante estas fechas por las posibles gangas fraudulentas, a continuación te presentamos una herramienta gratuita para que tú mismo verifiques si el producto que quieres comprar está rebajado o no. Y sobre todo, si es buen momento para hacer la compra.

La herramienta CamelCamelCamel sirve para ver la evolución del precio de un producto concreto de Amazon. Muestra desde el precio más alto que ha alcanzado en el último año hasta el más bajo a través de un histórico y una gráfica. Con estos datos podrás decidir si merece la pena comprar un producto en ese momento o esperar.

A continuación te explicamos cómo saber cuál es el precio más bajo de un producto en Amazon con CamelCamelCamel.

Registrar el cambio de los precios en Amazon

CamelCamelCamel es una herramienta gratuita que puedes descargarte para el móvil a través de Play Store, instalarla en forma de extensión en el navegador Google Chrome, o utilizarla directamente a través de la página web sin registrarte.

Sirve para registrar el cambio de los precios en Amazon en unas fechas concretas. En la página aparece detallada una gráfica con la evolución del coste de un producto concreto y se incluye una tabla a modo de resumen donde se especifica el precio actual, el más alto y el más bajo que ha alcanzado en el periodo seleccionado.

También permite crear alertas para que te avisen a través de correo electrónico cuando un producto ha alcanzado el precio que tu consideras adecuado para comprarlo.

La gran funcionalidad de esta herramienta es que te permite comprobar cuando quieras la evolución del precio concreto de un producto en Amazon. Se trata en definitiva de comprobar si una oferta merece la pena.

¿Se puede saber el precio más bajo de un producto?

Sí, se puede saber. CamelCamelCamel ofrece indicadores de precio del producto que estás interesado. Para poder sacarle el máximo partido a esta herramienta la clave es hacer un seguimiento del coste del artículo para saber cuál es el precio más bajo que ha alcanzado y compararlo con el actual.

Lo vemos con el ejemplo que aparece en la imagen principal:

Imagínate que estás interesado en comprar un robot de cocina Cecotec que cuesta 459 euros. Y si buscas en la herramienta y compruebas que este robot de cocina ha tenido en el pasado un precio de 259 euros ya sabes que, si no te corre prisa, es mejor que esperes un poco más por si vuelve a bajar el precio.

Aunque puede sucedernos lo contrario. Si entras un día en Amazon y ese robot de cocina cuesta 350 euros, es momento de analizar la situación. Con este precio estás ahorrando 110 euros respecto a los 459 euros que es el precio más alto que ha alcanzado. Sin embargo aún es 90 euros más caro que el mejor indicador de precio alcanzado antes y registrado por CamelCamelCamel.

En este punto eres tú el que debe decidir si esperar un poco más por si puedes conseguir ahorrar un poco más o arriesgarte a que lo vuelvan a subir y perder el actual descuento del que podrías beneficiarte si lo compras hoy mismo.

Cómo buscar en CamelCamelCamel

A continuación vamos a simular la búsqueda del Reproductor de smart TV Fire Stick para analizar la evolución de su precio.

Este caso práctico vamos a realizarlo desde la web de la herramienta, a través de la que no tienes que registrarte ni descargarte nada. Es el método más sencillo.

El primer paso es acceder a la web de CamelCamelCamel a través del enlace que te hemos dejado antes.

Tal y como muestra la imagen en la parte superior de la página web hay un buscador. Hay dos formas de buscar un producto a través de esta herramienta:

Copiando la URL de Amazon de ese producto.

Introduciendo las palabras clave. En este caso tendríamos que poner ‘Fire Stick TV’.

Una vez introducida la búsqueda pinchamos sobre la lupa para que busque el producto. Inmediatamente después aparecen todos los datos desplegados sobre el histórico de precios del Fire Stick.

La primera información que aparece en la parte superior de la página es el precio actual del producto, sus características y un botón que lleva directamente a Amazon.

Crear alertas

Debajo de la información del producto aparece una barra roja que dice ‘Create Amazon Price Watches’ que es un apartado específico para crear alertas de precio del producto que quieres hacer un seguimiento.

Si crees que el precio actual del producto es elevado pero que por diez euros menos sí lo comprarías, puedes crear una alerta para que te envíen un correo si el producto en algún momento llega a costar la cantidad que has marcado.

La forma de crear una alerta es muy sencilla. Tienes que rellenar el primer campo introduciendo tu dirección de correo electrónico, seleccionar si quieres el precio que marca Amazon, el precio de un producto usado o el precio de vendedores externos a Amazon y por último establecer la cantidad exacta a la que quieres que te avisen.

Por último tienes que pulsar el botón que dice ‘Start Tracking’. Ya tienes tu alerta de precio creada.

Gráfica

Debajo de la pestaña de las alertas aparece un gráfico en el que se muestra la evolución del precio del producto.

En la parte derecha de la gráfica puedes seleccionar el intervalo de fechas, con un límite máximo de un año. Pero no en todos los productos te deja mirar todos los intervalos. En el caso de Fire Stick la fecha más antigua que se puede verificar es el 24 de septiembre de 2020.

En este caso la gráfica muestra que el precio más elevado registrado es de 39,99 euros. Refleja que aproximadamente entre los días 3 y 12 de noviembre bajó a 29,99 y a partir de esa fecha volvió a subir a 39,99 euros.

El último cambio de precio sucedió en torno al 21 de noviembre, cuando ha vuelto a costar 29,99 euros, precio al que se encuentra en la fecha de realización de este artículo (2 diciembre de 2020).

Conclusión: Es buen momento para comprarlo porque tiene el precio más bajo que hay registrado en todo su histórico.

La gráfica puede mostrar hasta tres niveles diferentes:

-Precio de Amazon

– Precio de terceros nuevo

– Precio de producto usado.

Para este ejemplo sólo hay datos de precios de Amazon, por eso sólo aparece el color verde en la gráfica.

Debajo de la gráfica encontramos el historial de precios de Amazon. En este caso concreto la tabla muestra el precio actual, el más caro alcanzado por este producto y también el más bajo.

En definitiva, es un proceso muy sencillo, así que si estás detrás de algún producto de Amazon, prueba esta herramienta y analiza si ahora es el mejor o peor momento para comprarlo.

Otras funciones

Además de mirar la evolución de precios de productos concretos, en CamelCamelCamel también puedes navegar por categorías que muestran diferentes ofertas.

Por ejemplo hay un apartado concreto sobre ‘Mejores bajadas de precio de Amazon’ en el que se detallan diferentes productos en función de los siguientes parámetros:

Las mejores bajadas diarias oferta calidad precio

Las mejores ofertas del día según la cantidad de descuento

Las mejores bajadas semanales según calidad precio del producto

Las mejores ofertas de la semana según la cantidad del descuento

