Hasta 340 euros o más: una experta en finanzas advierte de las deducciones que el borrador de la renta puede no incluir

NOTICIA de de Javi Navarro

El próximo 8 de abril arranca la campaña de la declaración de la renta, en la que la Agencia Tributaria prevé gestionar más de 15,6 millones de devoluciones. En este contexto, muchos contribuyentes optan por presentar el borrador en cuanto está disponible —por rapidez y comodidad—, pero los expertos alertan de que esta práctica puede salir cara.

“Jamás debemos fiarnos del borrador de la declaración de la renta, porque puede tener errores o datos desactualizados”, advierte Laura Encina, experta en finanzas personales. Según explica, confirmar el documento sin revisarlo puede suponer perder dinero o incluso cometer fallos que luego habrá que corregir.

“Esta práctica, aunque es cómoda, supone un error garrafal”, insiste Encina, que recomienda tomarse el proceso con calma y no precipitarse en los primeros días de campaña.

Hasta 340 euros o más: deducciones que el borrador puede no incluir

Uno de los principales riesgos está en las deducciones fiscales que no aparecen automáticamente en el borrador. En esta campaña, destaca una nueva ventaja fiscal dirigida a determinados contribuyentes.

Se trata de una deducción de hasta 340 euros para quienes tengan un salario inferior a 18.276 euros brutos anuales y no superen los 6.500 euros de otras rentas.

“Además, existen deducciones por comprar un vehículo eléctrico, instalar un punto de recarga o mejorar la eficiencia energética del hogar”, explica la experta. “A eso hay que sumar las deducciones autonómicas, como las que se aplican por vivir en municipios poco poblados o por la compra de vivienda en estas zonas”.

El problema —advierte— es que el borrador puede no incluir estas deducciones, especialmente si es la primera vez que el contribuyente puede beneficiarse de ellas.

“Por eso es importante que, si hemos tenido un hijo, nos hemos mudado o hemos hecho cambios relevantes, nos aseguremos de que todo ello figure en la declaración”, recalca Encina.

Los tres aspectos clave que debes revisar antes de presentar la renta

Más allá de las deducciones, la experta insiste en revisar con detalle toda la información que aparece en el borrador. En concreto, señala tres puntos críticos:

1. Todos los ingresos declarados correctamente

No solo hay que comprobar el salario. También deben incluirse:

Subsidios, prestaciones y ayudas públicas

Ingresos por alquileres o ventas

Dividendos o ganancias por inversiones

Criptomonedas

Actividades profesionales puntuales —como impartir una conferencia—

“Igualmente, tenemos que tener en cuenta que, si nuestra empresa nos realiza parte del pago en especie, como vales de comida o transporte, también debemos declararlo”, recuerda la experta.

2. Todas las deducciones aplicadas

Además de la nueva deducción de hasta 340 euros, existen otras ventajas fiscales que pueden marcar la diferencia en el resultado final.

El borrador, sin embargo, no siempre las incorpora automáticamente, lo que puede hacer que el contribuyente pague más de lo que le corresponde o reciba una devolución menor.

3. Datos personales actualizados

Un error en los datos personales puede complicar toda la declaración.

“Mucha gente no lo sabe, pero una declaración se puede convertir en un auténtico quebradero de cabeza por algo tan simple como que la dirección no aparezca correctamente”, advierte Encina.

Este tipo de fallos puede provocar:

Retrasos en la devolución

Errores en los pagos

Multas de entre 100 y 200 euros por datos censales incorrectos

“También debemos revisar con mucha atención nuestro nombre y número de cuenta, porque un mínimo error puede retrasar meses la devolución”, añade.

Por qué no conviene presentar la renta el primer día

Aunque muchos contribuyentes buscan agilizar el trámite, los expertos recomiendan esperar.

“Los primeros días es mejor no presentarla, sobre todo si nos basamos en el borrador, porque algunas entidades bancarias pueden no haber enviado toda la información”, explica Encina.

Esto implica que el borrador puede estar incompleto en las primeras jornadas de la campaña, aumentando el riesgo de errores.

“Si hay un fallo, seremos nosotros los que debamos subsanarlo”, recuerda.

El caso especial de los autónomos

Para los trabajadores por cuenta propia, la declaración de la renta es todavía más compleja.

“En el caso de la deducción por invertir en una empresa nueva, podemos deducirnos un 50% hasta una base máxima de 100.000 euros”, explica Encina.

Sin embargo, añade que hay otras deducciones más difíciles de justificar:

El seguro del coche utilizado para trabajar

Los gastos de luz si se trabaja desde casa

“Ahí deberá quedar bien acreditado el uso profesional”, subraya.

Tomarse tiempo para evitar errores y perder dinero

En definitiva, la recomendación de los expertos es clara: revisar con detalle el borrador antes de presentarlo.

Dedicar tiempo a comprobar los datos, incluir todos los ingresos y aplicar correctamente las deducciones puede marcar la diferencia —no solo en el resultado final, sino también en el tiempo de devolución y en evitar posibles sanciones—.

Como concluye Laura Encina: “Es crucial dedicar tiempo a informarse y revisar pausadamente todos los datos que aparecen en la declaración”.