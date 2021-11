Vivienda

La edad a la que los jóvenes compran vivienda en España

A los 34 años. Ésta es la edad media a la que los jóvenes españoles pueden independizarse en solitario y comprar una vivienda. Dato que revela que este grupo de edad cada vez se encuentra con más problemas a la hora de querer emanciparse. La falta de liquidez y la inestabilidad laboral son dos de los factores que influyen de manera determinante en este hecho y que reducen enormemente las posibilidades que tienen los menores de 35 años de irse de casa de sus padres.

Y cuando pueden hacerlo, superados los 30 años, lo hacen con unas condiciones que dejan mucho que desear. A las barreras para acceder a una financiación, hay que sumarle el elevado gasto de la factura de electricidad, las subidas constantes e imparables de los precios de la gasolina y el aumento del coste de productos básicos por la falta de materias primas, que complican aún más, si cabe, que los jóvenes con ganas de comprarse su primera casa, tengan alguna posibilidad.

Perfil del propietario joven en España

Un informe elaborado por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) concluye que los jóvenes en España que quieren independizarse solos, pueden hacerlo con casi 35 años y el tipo de vivienda a la que pueden optar es un piso con una hipoteca de tipo fijo o mixto.

Por qué es tan difícil comprar una vivienda

La edad a la que los jóvenes pueden comprar su primera vivienda en España se retrasa con el paso de los años. ¿Pero, por qué tan tarde? Esta situación es el resultado de la suma de varios factores:

Falta de trabajo o precariedad laboral juvenil

Inestabilidad de la economía

Precios elevados del mercado inmobiliario

Falta de liquidez económica y de ahorros para dar una entrada

Pagar la entrada, primer obstáculo

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los jóvenes en la actualidad es que, en el caso de tener un trabajo, es muy complicado conseguir la totalidad de la entrada que solicitan los bancos, que suele ser del 30% sobre el valor de la vivienda.

Poniendo un ejemplo para comprar un piso de 130.000 euros con una hipoteca del 80%, el banco va a pedir el 30% del valor de la vivienda. Este porcentaje es el que se obtiene del 20% que falta para cubrir la totalidad del valor de la vivienda más otro 10% para cubrir los gastos derivados de la compra de la casa. El 30% de 130.000 euros es 39.000 euros. Esta es la cantidad que tendrías que tener ahorrada para dar al banco y que te concedan el préstamo hipotecario.

Ahora bien, el salario medio en España de los jóvenes se encuentra en torno a los 20.000 euros, según la encuesta de Estructura Salarial del INE. En concreto, los datos indican que el sueldo medio de los jóvenes de entre 25 y 29 años es de casi 18.000 euros. Y para el grupo de jóvenes con edades comprendidas entre 30 y 34 años, es de casi 21.000 euros anuales.

Para ahorrar, al menos, los 39.000 euros exigidos con ese nivel de salario, es necesario destinar un total de 12 mensualidades completas, o lo que es lo mismo, un año de trabajo, de cada uno de los salarios. Como no es posible destinar el salario íntegro a ahorrar para dar la entrada de una vivienda, en esta otra información te damos unos consejos que pueden ayudarte para ahorrar al pedir una hipoteca así como mantener un estilo de vida frugal y vivir gastando poco dinero.

Otra opción es recurrir a otros productos financieros que sirvan de garantía ante futuros problemas económicos, como los avales o la doble garantía. Con este tipo de ‘seguros’, las entidades pueden llegar a ofrecer a los clientes una hipoteca del 100% más los gastos.

Si por la inestabilidad laboral o falta de ingresos, necesitas una ayuda extra para volar del nido, además de pedir ayuda a tus padres si es posible, a través del Plan Estatal de Vivienda, vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, los jóvenes menores de 35 años pueden beneficiarse de hasta 10.800 euros para comprar un piso.

Cuánto tiempo hay que ahorrar para comprar una vivienda

No hay una respuesta única a esta pregunta. El tiempo que hay que ahorrar para comprar una vivienda depende de la cantidad mensual que destines a comprar la casa, el nivel de vida que mantengas y el precio de la vivienda. Aunque si quieres hacerte una idea, esta otra información te explicamos con todo detalle cuánto dinero necesitas para independizarte y las claves para que el proceso se adapte a tu situación económica y personal.

Como has podido comprobar, comprar una vivienda en la actualidad es un proceso muy complicado, sobre todo para ciertos grupos de la sociedad. Po ello, es una decisión que hay que tomar con calma y plantear las diferentes posibilidades antes de contratar algo que después no puedas pagar. Aquí te dejamos una guía en la que te damos unos consejos para saber si te puedes endeudar.

Y si tras valorar todas estas opciones y acudir al banco, consideras que comprar una vivienda es inasumible para tu caso, pero quieres independizarte cuanto antes, siempre puedes optar por vivir de alquiler para toda la vida o hacerlo durante unos años para finalmente comprar tu primera vivienda.

