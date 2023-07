Ocio - Tecnología

Las mejores ofertas de última hora del Prime Day 2023

El Prime Day 2023 está llegando a su fin. Durante estas últimas horas, sigue habiendo miles de productos con descuentos en Amazon para los usuarios de Amazon Prime. En esta información, iremos actualizando constantemente los mejores chollos antes de que expiren, es decir, hasta las 00:00 horas del 12 de julio. Aún estás a tiempo de encontrar descuentos increíbles en una gran cantidad de artículos, de tecnología, electrodomésticos, de belleza o accesorios para la casa y el jardín.

Cascos gaming inalámbricos

Para disfrutar al máximo de los videojuegos y vivir la mejor experiencia de sonido es importante contar con unos buenos auriculares. Estos cascos gaming inalámbricos de Phoinikas cuentan con una cancelación de ruido para sumergirte de lleno en el videojuego. Es compatbile con PC, PS4 y PS5. También cuenta con un micrófono incorporado y luces LED de colores para ambientar.

El precio de estos cascos está rebajado un 20%, por menos de 40 euros pueden ser tuyos si te das prisa.

Toallas de microfibra

No hay nada mejor que salir de la ducha, de la piscina o de la playa y estar seco en cuestión de segundos. Para ello, estas toallas de microfibra de NirvanaShape son perfectas para secarse el agua después de un baño. Su material de microfibras absorbe el agua en cuestión de segundos. Vienen dos toallas, una de 70 x 140 cm y otra ligeramente más pequeña de 60 x 120 cm. Está disponible en una gran variedad de colores para que elijas la que más te guste.

El precio de este pack de toallas está rebajado un 27% y por unos 18 euros son tuyas.

Aro de luz LED con trípode

Si eres una persona aficionada a grabar vídeos o TikToks, este aro de luz LED con trípode de UPhitnis no puede faltar para que tengas la mejor iluminación posible. Es de 10 pulgadas y tiene 10 modos de brillo regulable.

Puedes encontrar este producto en Amazon rebajado un 20% y por un precio en torno a 28 euros.

Soporte de móvil para coche

Si tu coche no trae un GPS incorporado de serie, siempre se suele recurrir al del móvil. Con el fin de evitar las distracciones del móvil al volante, este soporte para móvil Aucjly Qi de 15W es ideal para sujetar firmemente el móvil en la salida de aire acondicionado. Además, traer incorporada una carga inalámbrica. Este soporte es compatible con los iPhone 7, 8, XR, XS, 11, 12, 13 y 14; con los Samsung Note, S y Z; OPPO, Xiaomi, OnePlus, Sony, LG, Huawei y muchos más.

Actualmente, el producto se encuentra disponible con un 15% de desciento, en torno a los 30 euros. Esta oferta solo durará unas pocas horas más.

Secador de pelo profesional

El secador de pelo profesional de Flintronic cuenta con una potencia de 1.800 W y 3 modos para ajustar la temperatura a tu gusto. Incluye accesioros, como 3 peines con distintos tamaños de púas y un difusor magnético. No ocupa mucho hueco en la maleta, por lo que es fácil para llevar de viaje.

El producto se encuentra actualmente rebajado un 15% y tiene un precio de en torno a los 22 euros.

Colchón de aire hinchable

El colchón de aire hinchable Touchxel es ideal para llevar de viaje a lugares en los que falta una cama para dormir. Viene desinflado y no ocupa casi espacio. Incluye una bomba eléctrica para inflar el colchón. Sus medidas son de 196 x 97 x 47 cm, perfectas para una persona.

El producto tiene un 15% de descuento, situándolo en torno a los 70 euros. No dejes escapar la oferta antes de que expire.

Mini Motosierra Portátil

Esta mini motosierra portátil es eléctrica y fácil de transportar a cualquier lado para realizar una reforma. Funciona con batería y es ideal para cortar madera. Incluye un maletín para poder guardar la motosierra y llevarla de sitio a otro y accesorios de lo más completos. No funciona con gasolina y para lubricar las cuchillas es necesario un aceite.

El producto está rebajado un 26% y se encentra por debajo de los 80 euros. Pero, ojo, solo por tiempo limitado.

Proyector portátil con 5G

¿Quieres ver las películas en tu casa como si estuvieses en el cine? Con este proyector 5G WiFi Wimus puedes proyectar contenido en 4K. Es compatible con un Fire TV Stick y con la PlayStation 5 si lo conectas por Bluetooth. Además, puedes ajustar el tamaño de la pantalla desde las 50 hasta las 300 pulgadas.

El producto se encuentra rebajado un 28% y cuesta menos de 200 euros. La oferta expira en pocas horas.

Batería externa para móvil

No hay nada peor que quedarte sin batería en el móvil y no poder cargarlo cuando estás fuera de casa. Por eso, siempre es recomendable llevar una batería externa, como esta Power Bank de 26.800 mAh. Cuenta con carga rápida y hasta 4 entradas para conectar cargadores a la vez. No abulta mucho y la puedes llevar en la mochila o el bolso para que te saque de un buen apuro.

Actualmente, esta batería externa está rebajada un 34% y cuesta menos de 25 euros, pero solo por tiempo limitado.

Cuchillos de cocina MasterChef

El juego de cuchillos de cocina MasterChef incluye un set de 3 cuchillos para cortar verduras, carnes y pelar todo tipo de alimentos. Son de acero inoxidable y cuentan con un revestimiento para proteger las rayaduras. Los cuchillos son fáciles de limpiar y se pueden meter al lavavajillas sin que pierdan sus propiedades.

El producto tiene ahora mismo un descuento del 24% y, por un precio de 12 euros, podrás tener el set de cuchillos oficial de MasterChef en tu casa.

Ventilador de cuello

En estos días de calor, no hay nada como pasear por la calle con aire fresco. Gracias a este ventilador de cuello, podrás ir fresco a cualquier lado. No necesitas cable, ni pilas, ni tiene aspas y cuenta con 3 velocidades. Además, es muy silencioso y se puede utilizar para estar en la oficina o relajarte en tu casa.

La oferta tiene un 23% de descuento y cuesta en torno a 16 euros. No lo dejes escapar antes de que acabe la oferta.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B

¿Quieres cambiar el viejo cepillo de dientes manual por uno nuevo y eléctrico? El Oral-B Pro 3 3.000 es uno de los mejores. Cuenta con 2 cabezales intercambiables y una batería de larga duración. Es un cepillo eléctrico que cuida especialmente las encías y tiene un temporizador para estar el tiempo necesario cepillando los dientes.

El producto está rebajado al 50% y ahora está disponible por menos de 40 euros.

Robot aspirador y friegasuelos

Para mantener limpio y reluciente el suelo de tu hogar no hay nada como un Robot Aspirador. Este producto en concreto es capaz de aspirar y fregar el suelo sin necesidad de controlarlo manualmente, es decir, de forma automática genera un mapa del suelo de tu casa gracias a sus sensores para que no se quede ni una esquina sin limpiar. Además, tiene una capacidad de 3,5 litros para almacenar el polvo hasta 60 días antes de vaciar el depósito. Es compatible con Google Home y Alexa para darle órdenes por voz.

Puedes encontrar el producto en Amazon rebajado un 24%, pero solo por tiempo limitado.

Horno freidora de aire

Este horno Oimis freidora de aire tiene una gran cantidad de 30 litros para preparar todo tipo de comidas. Es multifunción y no necesita aceite para cocinar, por lo que las comidas son más saludables. Además, incluye hasta 21 programas diferentes para preparar según que tipos de comidas y 7 accesorios para todo tipo de recetas. Actualmente, el producto está un 15% rebajado en Amazon, solo por tiempo limitado.

Sombrilla para jardín

Si tienes un patio o jardín y necesitas una sombrilla para poder disfrutar de barbacoas, esta sombrilla parasol Outsunny dará una buena sombra gracias a su gran tamaño. Se trata de una sombrilla doble resistente al agua y a los rayos ultravioleta. Su mecanismo de apertura es de manivela, por lo que se puede recoger de una manera muy sencilla cuando ya no dé el sol.

Actualmente, esta sombrilla tiene un 20% de descuento, corre antes de que se acabe la oferta.

Masajeador de celulitis

¿Estás buscando un masajeador para eliminar la celulitis en los glúteos, piernas, brazos y abdomen? Con este masajeador de celulitis solo necesitarás 15 o 20 minutos al día para lograr resultados visibles en un mes. De esta manera podrás reactivar la circulación sanguínea y evitar la retención de líquidos. Actualmente, puedes encontrar este producto en Amazon rebajado un 20% por tiempo limitado.

Silla de coche para bebés

Esta silla de coche giratoria es apta para bebés desde los 9 meses de edad y para niños de hasta 12 años. Es posible de girar 360º para colocar al bebé en el asiento delantero a contramarcha o en los asientos traseros de frente. Está disponible en negro o en gris. Actualmente, tiene un descuento del 32% en Amazon, pero solo por tiempo limitado.

Tablet Facetel con teclado integrado

Si estás buscando una tablet que tenga un teclado incorporado para trabajar o estudiar, quizás te interese esta tablet Facetel de 10 pulgadas. Tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 128 GB. Su batería de 8.000 mAh garantiza una duración de una jornada completa de trabajo o estudio. Además, viene con un lápiz para la pantalla táctil que facilitará la toma de apuntes. La tablet está actualmente rebajada un 16% y se encuentra por menos de 100 euros. Compra antes de que expire la oferta.

