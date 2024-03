Coches

Lo imprescindible que hay que revisar del coche antes de irse de Semana Santa

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Te vas de viaje en Semana Santa? No olvides hacer una buena puesta a punto del vehículo antes de salir para evitar averías o quedarte tirado en carretera. Desde el buen estado de los neumáticos, hasta revisar el sistema de freno, pasando por los niveles de líquidos y las luces. En esta guía puedes consultar algunos consejos y recomendaciones para saber si el coche está listo para los desplazamientos de Semana Santa, según Norauto, empresa especializada en mantenimiento y equipamiento del coche.

La importancia de revisar el coche antes de los viajes de Semana Santa

Las cifras avalan el aumento del volumen de desplazamientos en estas fechas tan señaladas. Los datos de 2023 apuntan a que se produjeron durante Semana Santa más de 16,4 millones de desplazamientos de largo recorrido. Un dato que supone la cifra más alta de esta festividad desde que se tienen registros. Las previsiones, según los expertos, apuntan a que este año el balance sea muy similar.

Ante esta situación de gran movilidad que se espera en estos días, Norauto hace especial hincapié en la importancia de poner el coche a punto para realizar estos trayectos con seguridad y evitar averías o cualquier otro incidente. Los expertos remarcan la importancia del mantenimiento continuado del vehículo y de las revisiones puntuales antes de iniciar un gran desplazamiento. Explican que se trata de una tarea fundamental que debe hacerse ante cualquier tipo de viaje o desplazamiento de mayor distancia, en especial, explican desde Anfac, en un parque automovilístico especialmente envejecido con más de 14 años de media.

Porque “un coche envejecido cuenta con menos sistemas de ayuda a la conducción y, por ello, su buen estado es todavía más importante para circular con seguridad”. De hecho, según informa Tráfico, el riesgo por fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de entre 10 y 15 años de antigüedad frente a los siniestros con coches que tienen menos de 5 años.

Roberto Ramos, el director de Formación de la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (FCNAE), institución dedicada a trabajar para prevenir siniestros viales, en la misma línea, recuerda a los conductores que, en el caso de tener planeado un viaje para estas fechas, no hay que olvidarse de dedicar un tiempo a revisar el vehículo para garantizar así el buen estado del conductor y del resto de turismo de la vía.

Ramos recomienda, en especial, tener en cuenta las previsiones meteorológicas antes de iniciar la ruta. Y si va a llover en Semana Santa o hay previsión de mal temporal el día que sales de viaje, tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad vial.

Qué partes y piezas del coche revisar antes de un viaje

Los expertos explican que si el conductor ha realizado un mantenimiento adecuado del vehículo durante todo el año, es suficiente con una puesta a punto rápida antes de las vacaciones. Pero que, en caso contrario, hay que hacerle un examen en profundidad. Y recomiendan solicitar cita en el taller con suficiente antelación dado el elevado volumen de peticiones en los días cercanos a estas fechas.

De manera específica, los expertos de Norauto detallan que el coche está listo para salir a la carretera en Semana Santa si supera un chequeo rápido, donde se revise el buen estado de los siguientes elementos del vehículo:

Neumáticos

Hay que revisar que los neumáticos no tiene bultos, cortes o deformaciones. Y revisar si están desgastados o no con la profundidad del dibujo. Los expertos recuerdan que esta no debe ser de menos de 1,6 milímetros, pero se recomienda cambiar los neumáticos antes de llegar a este punto, una vez tengan una profundidad de los grabados de menos de 3 milímetros, dado que a partir de este momento son más propensos a sufrir un reventón. También hay que revisar el nivel de presión del aire en función de la carga antes de salir de viaje. Además de para garantizar la seguridad, todo ello permite evitar la multa de 800 euros por los neumáticos del coche.

Batería

¿Cómo hay que hacer el mantenimiento a la batería del coche? Los expertos detalla que en el caso de percibir que al coche le cuesta arrancar, que se escucha un chasquido al dar el contacto o que hay un descenso de la intensidad de las luces de cortesía, es fundamental revisar la batería. Y en el caso de ser necesario, cambiarla por una nueva.

Niveles de los líquidos

Antes de un viaje hay que comprobar que el coche tenga el nivel correcto de anticongelante, aceite, líquido de frenos, limpiaparabrisas y líquido de la dirección asistida. Si están por debajo de las marcas, recomendadas, reponerlos antes de salir.

Frenos

Respecto a este sistema, los expertos recomiendan revisar que no hay ruidos anómalos, que el freno no está blanco o esponjoso al pisar el pedal y que no ha aumentado la distancia de frenado.

Filtro del aceite

¿Cuándo hay que cambiar el aceite del coche? Esta es una pieza que, según Norauto, debe cambiarse al menos una vez al año, aunque siempre es recomendable seguir las indicaciones del fabricante acerca de los plazos. También hay que revisar el filtro del habitáculo y el del aire.

Luces

En este sentido, todas las luces deben funcionar a la perfección y ninguna debe estar fundida. Además de la luminosidad, deben estar bien niveladas para no deslumbrar a otros conductores y garantizar la buena visibilidad en los trayectos.

Aire acondicionado

Es fundamental que el sistema de climatización del coche funcione a la perfección. Para ello, hay que revisar si enfría lo suficiente o se desprenden malos olores. En este caso, consultar los principales motivos por los que el aire acondicionado del coche huele mal y actuar cuanto antes para solucionarlo. De forma preventiva, desde Norauto recomiendan la carga de aire cada dos años, dependiendo del uso del sistema.

Sistemas electrónicos

Que los sistemas electrónicos estén en correcto funcionamiento es otro de los aspectos a revisar. Hay que comprobar que no haya ningún testigo encendido en el cuadro de mandos. Para ello, nada mejor que una diagnosis electrónica del vehículo que garantice que no existen fallos.

Revisar daños estéticos

Por otra parte, también es importante revisar de forma visual que el coche no tenga ningún golpe importante que pueda afectar a alguno de los componentes del vehículo o a la seguridad.

Poner a prueba el coche en circulación

Por último, los expertos recomiendan hacer una pequeña revisión del vehículo en circulación para ver que todo funciona correctamente. Y si se detecta alguno de estos síntomas, actuar cuanto antes:

Sonidos anómalos. Si se detectan ruidos que no son habituales, puede significar que hay algún problema o avería. Según el tipo de ruido, de cuándo y donde proceda, puede tener un significado concreto. Por ejemplo, si se emite al cambiar de marcha, puede que los engranajes tengan demasiada holgura o que los cojines estén desgastados.

Colores distintos del humo del tubo de escape. La tonalidad del humo puede dar pistas acerca de si hay una avería en el coche y de qué tipo. Si es blanco y espeso al arrancar, puede evidenciar una incorrecta puesta a punto del sistema de inyección en los diesel.

Olores poco comunes y químicos. Si el humo gris que sale del tubo de escape huele dulce, puede que no se esté quemando el refrigerante, detallan los expertos.

Si el coche no reacciona bien, puede evidenciar averías. Si da tirones, pierde potencia o le cuesta arrancar, entre otros ejemplos.

A estos consejos de mantenimiento hay que sumarle otros, como llevar el equipaje de forma correcta en el coche y evitar la sobrecarga. Bajo ningún concepto se puede superar el peso permitido, dado que ello afecta a la estabilidad del coche y puede tardar más en frenar o interferir en sistemas de seguridad electrónicos.

No hay que descuidar el estado del conductor y pasajeros antes de salir

Antes de salir, Ramos remarca la importancia de asegurar las buenas condiciones del conductor. Y tener presente que ponerse a los mandos de un vehículo alrededor de tres, cuatro horas o más, supone una responsabilidad que implica no solo al conductor y sus acompañantes, sino también al resto de usuarios de la vía. En este sentido, recuerda que “más del 90 % de las causas de los siniestros viales están asociadas al factor humano”.

Entre las principales recomendaciones, Ramos insiste en que el conductor debe estar descansado. Recomienda el uso de ropa cómoda y evitar las prisas para no provocar situaciones de estrés.

En el caso de viajar con niños, el experto recomienda programar más paradas y, preferiblemente, hacerlo en sitios de juegos, separados de la circulación, como áreas de descanso, estaciones de servicio o localidades donde poder descansar tranquilamente.

De manera adicional a estos consejos, FCNAE insiste en la importancia de aumentar la distancia de seguridad, que se trata de un factor algo olvidado, pero con una elevada presencia en la siniestralidad de tráfico. “Pese a que puede parecer un factor de poca relevancia a la hora de evitar un accidente, lo cierto es que tiene una relación directa muy alta. Aumentando la distancia de seguridad se reduciría un 25% de los siniestros y, en caso de producirse, como el vehículo habría empezado a frenar o esquivar mucho antes, la energía del impacto sería mucho menor; se rebajaría en torno a un 50%”, apunta Ramos.

