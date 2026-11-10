¿Qué hacer si el perro del vecino no para de ladrar? La ley permite actuar y ya hay sentencias con indemnizaciones

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

¿Qué hacer si el perro del vecino ladra todo el día y no te deja dormir? Lo primero es intentar solucionar el problema hablando con su dueño. Pero si los ladridos son constantes, se repiten durante horas o impiden descansar, puedes acudir a la comunidad de propietarios, avisar a la Policía Local o denunciar las molestias. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal permite actuar frente a actividades molestas y existen sentencias que han obligado a poner fin a los ruidos causados por perros e incluso a pagar indemnizaciones.

Los tribunales españoles ya han resuelto conflictos de este tipo. En Valladolid, una sentencia confirmó una indemnización de 7.500 euros por los ladridos persistentes de varios perros. En Granada, otra resolución mantuvo una condena de 9.086,87 euros por molestias acústicas continuadas que incluían ladridos y aullidos, además de otros ruidos. Y en León, la Audiencia Provincial aplicó expresamente el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal en un conflicto por dos perros que permanecían en un patio.

Que un perro ladre no significa automáticamente que su propietario esté incumpliendo la ley. Los ladridos ocasionales forman parte del comportamiento del animal. La situación es diferente cuando el ruido se vuelve persistente, afecta a la convivencia y existen pruebas de las molestias.

Qué hacer si el perro del vecino ladra constantemente

Si los ladridos de un perro se escuchan todos los días, durante horas o por la noche, conviene intentar resolver la situación de manera progresiva, dejando constancia de las molestias cuando sea necesario.

Habla con el propietario del perro. Explícale cuándo se producen los ladridos y cómo afectan a tu descanso. Es posible que desconozca el problema porque el animal ladra cuando se queda solo.

Explícale cuándo se producen los ladridos y cómo afectan a tu descanso. Es posible que desconozca el problema porque el animal ladra cuando se queda solo. Anota los días y horarios. Llevar un registro de la duración y frecuencia de los ladridos puede ayudar a explicar la situación.

Llevar un registro de la duración y frecuencia de los ladridos puede ayudar a explicar la situación. Comunícalo al presidente o administrador de la comunidad. Si las molestias continúan, solicita que se traslade el problema al responsable de la vivienda.

Si las molestias continúan, solicita que se traslade el problema al responsable de la vivienda. Avisa a la Policía Local. Los agentes pueden comprobar los hechos y actuar conforme a las ordenanzas municipales aplicables.

Los agentes pueden comprobar los hechos y actuar conforme a las ordenanzas municipales aplicables. Consulta la posibilidad de presentar una denuncia. Si el ruido persiste, puedes acudir al Ayuntamiento y valorar las acciones legales que correspondan.

La vía de la comunidad de propietarios y la denuncia administrativa por ruidos son mecanismos diferentes que pueden utilizarse según las circunstancias.

Qué dice el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal sobre los ladridos

La Ley de Propiedad Horizontal regula las relaciones entre propietarios y ocupantes de los inmuebles sometidos a este régimen.

Su artículo 7.2 prohíbe desarrollar en las viviendas o en el resto del edificio actividades que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El artículo no menciona expresamente los ladridos de los perros ni establece un número máximo de veces que un animal puede ladrar. Sin embargo, puede aplicarse cuando las molestias sean suficientemente graves, persistentes y acreditadas.

Esto significa que escuchar ladrar a un perro cuando alguien llama al timbre no tiene las mismas implicaciones que soportar ladridos continuados durante buena parte de la noche.

La duración, la frecuencia, la intensidad y las consecuencias del ruido son circunstancias relevantes para valorar cada caso.

Cómo puede actuar la comunidad de propietarios

El artículo 7.2 establece un procedimiento para intentar que cesen las actividades molestas.

Primer paso: el presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de un propietario u ocupante, requiere al responsable que ponga fin a las molestias.

el presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de un propietario u ocupante, requiere al responsable que ponga fin a las molestias. Segundo paso: si la conducta continúa, la junta de propietarios puede autorizar al presidente para iniciar una acción judicial de cesación.

si la conducta continúa, la junta de propietarios puede autorizar al presidente para iniciar una acción judicial de cesación. Tercer paso: la comunidad presenta la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente y del acuerdo de la junta.

la comunidad presenta la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente y del acuerdo de la junta. Cuarto paso: el juez valora las pruebas y decide si procede ordenar el cese de la actividad y adoptar otras medidas.

La denominada acción de cesación es el procedimiento judicial que permite solicitar que termine una actividad prohibida o molesta.

No basta con que un vecino esté incómodo con la presencia de un animal. Debe acreditarse que existe una actividad que reúne las condiciones necesarias para aplicar este precepto.

Sentencias por los ladridos de perros: indemnizaciones y obligación de poner fin a las molestias

Los tribunales han resuelto conflictos vecinales en los que los ladridos persistentes han provocado reclamaciones por ruidos y perjuicios para los residentes.

Estas tres resoluciones permiten conocer qué circunstancias tuvieron en cuenta los jueces y qué consecuencias se impusieron en cada caso.

León: una comunidad consigue que retiren dos perros de un patio aplicando el artículo 7.2

La Audiencia Provincial de León, en su sentencia 11/2007, de 11 de enero, resolvió un conflicto entre una comunidad de propietarios y los responsables de dos cachorros de pastor alemán.

Los animales permanecían en un patio interior y, según las actuaciones recogidas en la sentencia, provocaban ladridos constantes y malos olores procedentes de sus excrementos. La situación impedía incluso que algunos vecinos abrieran las ventanas.

Los informes de la Patrulla Verde de la Policía Local y de agentes de la Guardia Civil respaldaron las denuncias de la comunidad.

Antes de acudir a los tribunales, los afectados habían requerido a los responsables que solucionaran el problema. Entre las actuaciones documentadas figuraba un burofax enviado en diciembre de 2004.

El juzgado ordenó retirar las casetas, restablecer las condiciones higiénicas del patio y prohibió mantener animales en ese espacio. La Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la decisión.

La resolución consideró expresamente que las molestias constituían una actividad prohibida conforme al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Este caso demuestra que la comunidad puede conseguir judicialmente el cese de una actividad molesta cuando existen pruebas y se han cumplido los requerimientos correspondientes.

Valladolid: 7.500 euros de indemnización y obligación de retirar los perros de la vivienda

La Audiencia Provincial de Valladolid, en su sentencia 267/2016, de 2 de noviembre, examinó las molestias provocadas por los ladridos de varios perros que permanecían en una vivienda.

El conflicto afectaba a distintas familias del entorno. Según la resolución, la propietaria había llegado a tener siete perros de raza pinscher, aunque posteriormente su número se había reducido.

Los afectados denunciaron los ladridos persistentes, especialmente durante la noche y la madrugada.

En el procedimiento se aportaron mediciones acústicas, testimonios de vecinos, intervenciones policiales y quejas trasladadas a la comunidad.

El juzgado consideró que los ruidos habían afectado a los derechos fundamentales de los demandantes y condenó a la propietaria a retirar inmediatamente todos los perros de la vivienda, sin que pudiera volver a tenerlos allí.

También fijó una indemnización total de 7.500 euros, distribuida entre los afectados.

La Audiencia Provincial mantuvo esas medidas y únicamente modificó el pronunciamiento relativo a los intereses legales.

La resolución se fundamentó especialmente en la protección de la intimidad familiar frente a las molestias acústicas. Por tanto, no debe confundirse con una condena basada exclusivamente en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Granada: 9.086,87 euros por años de ruidos que incluían ladridos y aullidos

La Audiencia Provincial de Granada, en su sentencia 289/2013, de 13 de septiembre, confirmó una condena por las molestias acústicas sufridas por unos vecinos durante varios años.

Los afectados habían soportado ruidos procedentes de la vivienda contigua entre 2008 y 2011.

Entre las molestias figuraban ladridos y aullidos de un perro, música a volumen elevado, portazos, arrastre de muebles y sonidos de televisión y radio.

Durante el procedimiento se acreditaron más de veinte reclamaciones ante la Policía Local de Atarfe, además de mensajes enviados a los vecinos para advertirles de que el perro llevaba ladrando durante la noche.

La sentencia también tuvo en cuenta informes médicos y psicológicos sobre las consecuencias de la situación para uno de los afectados.

El tribunal confirmó la obligación de poner fin a los ruidos y una indemnización de 9.086,87 euros.

En este caso, la condena no se debió exclusivamente a los ladridos del perro, sino al conjunto de molestias acústicas persistentes que quedaron acreditadas.

¿Cuánto puede ladrar un perro antes de que se pueda denunciar?

No existe en la Ley de Propiedad Horizontal un número de minutos u horas que un perro pueda ladrar legalmente.

La posibilidad de reclamar depende de las características de las molestias y de la normativa aplicable.

No es lo mismo que un perro ladre durante unos instantes cuando alguien pasa por el rellano que escuchar ladridos repetidos durante horas, todos los días o durante la madrugada.

Para valorar la situación pueden tenerse en cuenta la frecuencia, la duración, el horario, la intensidad del ruido y sus consecuencias para los vecinos.

Además, cada Ayuntamiento puede establecer límites acústicos y obligaciones específicas para los responsables de animales domésticos. Por eso, antes de presentar una denuncia por ruidos, conviene consultar la ordenanza municipal correspondiente.

Las obligaciones del propietario no se limitan a evitar molestias a los vecinos. La normativa también establece condiciones para el cuidado, la supervisión y el alojamiento de los animales de compañía. Su incumplimiento puede dar lugar a sanciones, como explicamos en nuestra información sobre las multas previstas por incumplir la Ley de Bienestar Animal. Estas sanciones no deben confundirse con las que puedan establecer las ordenanzas municipales por contaminación acústica.

¿Se puede llamar a la Policía si el perro del vecino ladra de noche?

Sí. Cuando los ladridos son persistentes y alteran el descanso, puedes avisar a la Policía Local para que compruebe la situación.

La intervención dependerá de las competencias municipales, de las circunstancias del aviso y de las normas sobre ruido vigentes en la localidad.

Los agentes pueden documentar las molestias y, cuando proceda, realizar o solicitar comprobaciones acústicas.

Una llamada a la Policía no supone automáticamente que el propietario del perro vaya a recibir una multa. Para imponer una sanción deben concurrir los requisitos establecidos en la normativa correspondiente.

Tampoco existe una multa única para toda España por los ladridos de un perro. La cuantía y las condiciones de las sanciones dependen de las infracciones previstas en las disposiciones aplicables.

Cómo demostrar que los ladridos del perro del vecino son constantes

Si el problema termina en una reclamación administrativa o judicial, es importante poder acreditar que las molestias no son puntuales.

Entre las pruebas que pueden resultar útiles se encuentran:

Un registro de incidencias con fechas, horarios y duración aproximada de los ladridos.

con fechas, horarios y duración aproximada de los ladridos. Comunicaciones al propietario en las que se le haya informado del problema.

en las que se le haya informado del problema. Quejas dirigidas a la comunidad de propietarios y requerimientos formales.

y requerimientos formales. Testimonios de otros vecinos que hayan sufrido las mismas molestias.

que hayan sufrido las mismas molestias. Actuaciones e informes policiales que documenten los hechos.

que documenten los hechos. Mediciones acústicas realizadas conforme a los requisitos aplicables.

realizadas conforme a los requisitos aplicables. Grabaciones obtenidas lícitamente, cuando puedan servir para acreditar los episodios de ruido.

Las sentencias de León, Valladolid y Granada muestran la importancia que pueden tener las pruebas documentales, los testimonios y las actuaciones policiales.

Las grabaciones y mediciones deben obtenerse respetando la intimidad y la normativa aplicable. Una aplicación móvil que muestra decibelios puede servir como orientación, pero no sustituye necesariamente una medición acústica válida para un procedimiento.

¿Pueden quitarle el perro o incluso la vivienda al vecino por los ladridos?

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal contempla distintas consecuencias cuando un juez estima una acción de cesación.

Además de ordenar que termine la actividad prohibida, la sentencia puede establecer una indemnización por los daños y perjuicios que procedan.

En los casos más graves, la ley permite privar al infractor del derecho de uso de la vivienda o local durante un máximo de tres años, atendiendo a la gravedad de la infracción y los perjuicios ocasionados a la comunidad.

Si el responsable no es el propietario, la sentencia puede declarar extinguidos sus derechos sobre la vivienda o local y ordenar su lanzamiento.

Sin embargo, estas medidas no son automáticas ni se aplican por el simple hecho de que un perro ladre.

Tampoco significa que una comunidad pueda expulsar directamente a un vecino o retirar a su mascota por decisión propia.

La sentencia de Valladolid muestra un supuesto en el que se ordenó retirar los perros de una vivienda, mientras que la de León obligó a dejar de mantenerlos en un patio. Son decisiones judiciales adoptadas tras examinar las circunstancias y las pruebas de cada conflicto.

La Ley de Bienestar Animal también obliga a evitar molestias a los vecinos

Además de la Ley de Propiedad Horizontal, los responsables de los perros deben cumplir la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Su artículo 26 establece la obligación de adoptar medidas para evitar que la tenencia o circulación de animales de compañía ocasione molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o bienes.

Esta obligación no significa que cualquier ladrido constituya una infracción, pero sí exige a los responsables de las mascotas tomar medidas para evitar situaciones que perjudiquen la convivencia.

La misma ley establece limitaciones sobre el tiempo que los perros pueden permanecer sin supervisión y sobre su mantenimiento habitual en terrazas, balcones y otros espacios similares.

Si los ladridos proceden de un balcón o una terraza, también conviene comprobar dónde permanece habitualmente el animal. La Ley de Bienestar Animal prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones y otros espacios similares, y las ordenanzas municipales pueden establecer restricciones adicionales. En Casacochecurro explicamos si los perros pueden dormir en la terraza de un piso y qué restricciones existen.

Cómo conseguir que el perro del vecino deje de ladrar sin perjudicar al animal

No todos los perros ladran por el mismo motivo. Algunos reaccionan a ruidos del rellano, al timbre o a la presencia de personas. Otros pueden ladrar o aullar cuando se quedan solos.

CANMIGOS, un servicio especializado en comportamiento canino, explica que determinados episodios de ladridos persistentes pueden estar relacionados con problemas de ansiedad por separación. En estos casos, el propietario puede desconocer lo que ocurre mientras está fuera de casa.

Por eso, comunicarle el problema con tranquilidad puede ser el primer paso para encontrar una solución que permita descansar a los vecinos y atienda también las necesidades del animal.

Cuando existe un problema de comportamiento, el responsable del perro puede valorar la ayuda de un profesional especializado.

También existen ahuyentadores para perros y dispositivos destinados a disuadir determinados comportamientos, aunque no todos sirven para resolver problemas de ladridos y su eficacia depende del producto y de las circunstancias. Antes de utilizar cualquier dispositivo, es importante comprobar que no perjudique al animal ni provoque nuevas molestias.

La solución no consiste en castigar al perro por ladrar, sino en identificar por qué lo hace y conseguir que las molestias cesen.

Los ladridos persistentes pueden tener distintas causas, como el estrés, la ansiedad por separación, el miedo o la territorialidad. Identificar el origen del comportamiento es importante para encontrar una solución adecuada. En nuestra guía sobre cómo educar a un perro adulto o a un cachorro explicamos los motivos por los que puede ladrar continuamente y las medidas que puede adoptar su propietario.

¿Qué hacer si hablas con el dueño del perro y los ladridos continúan?

Si ya has informado al propietario y los ladridos siguen afectando a tu descanso, puedes trasladar la situación al presidente de la comunidad, solicitar una intervención municipal y reunir las pruebas necesarias.

Cuando se trate de una comunidad de propietarios, el artículo 7.2 permite iniciar un procedimiento de cesación si concurren los requisitos legales y se cumplen los trámites previos.

Las sentencias examinadas demuestran que los tribunales pueden ordenar el fin de las molestias y, cuando proceda, establecer indemnizaciones u otras medidas.

La clave está en acreditar que los ladridos son persistentes y generan molestias relevantes, no simplemente en demostrar que un vecino tiene un perro que ladra de vez en cuando.