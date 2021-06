Sede electrónica del Ministerio de Justicia: Trámites que puedes hacer online

Vivienda

La sede electrónica del Ministerio de Justicia permite a los ciudadanos iniciar y consultar el estado de la solicitud de algunos trámites por Internet y en pocos minutos. El servicio, también conocido por el nombre ‘Cómo va lo mío’, ofrece la posibilidad a los usuarios de consultar el estado en el que se encuentran las solicitudes de un total de 26 trámites. Uno de los más demandados, debido a la larga duración del proceso, es el permiso de nacionalidad española.

Requisitos para consultar el estado de la solicitud

Los requisitos varían en función del trámite al que quieras acceder. Por ejemplo, para comprobar el estado de la solicitud de los antecedentes penales es necesario tener certificado digital o clave y Autofirma, mientras que para consultar el certificado de actos de última voluntad no es necesario tener identificación digital. Comprueba en cada caso, porque como te indicamos, varía para cada trámite.

A través de la sección ‘Estado de Solicitud‘ de la sede electrónica del Ministerio de Justicia puedes acceder directamente a todas las gestiones que puedes consultar. En el interior de cada una de ellas aparece detallado si necesitas identificación digital, cómo hacer la solicitud y los documentos o formularios necesarios para completar el proceso.

Consultar el estado de la solicitud de 26 trámites

Para conocer el estado de solicitud de cualquiera de los trámites en el Ministerio de Justicia tan sólo tienes que seleccionar la solicitud que quieres consultar e introducir tus datos personales y los que te pidan en función de cada trámite que quieras consultar.

Así, puedes hacer la solicitud de estos 26 trámites:

Cancelación de antecedentes penales Nacionalidad española por residencia Certificado Antecedentes penales Certificado del Registro General de Actos de última voluntad Certificado de Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa Formulario de acceso al Archivo General del Ministerio de Justicia Queja de particulares por denegación de copia por el Notario Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el funcionamiento de los Órganos dependientes del Ministerio. No de la Administración de la Justicia. Recursos contra la procedencia o improcedencia del nombramiento de auditores y expertos independientes Recurso contra las minutas de honorarios de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles Recurso contra resoluciones y decisiones de los encargados de los registros civiles Recurso de Alzada Recurso de Alzada Comisión de Víctimas Recurso de Alzada contra los acuerdos de las Juntas Directivas de los Colegios Notariales Recurso de apelación de honorarios contra las resoluciones del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles Recurso de revisión contra las minutas de honorarios de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Recurso extraordinario de Revisión Recurso potestativo de Reposición Recursos gubernativos contra la calificación negativa de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles Revisión de disposiciones y actos nulos Solicitud de nacionalidad española a voluntarios de Brigadas Internacionales Solicitudes y escritos Solicitud de rectificación de error material, aritmético o de hecho

