WhatsApp cambia sus llamadas: ya puedes hablar con personas que no tienen la aplicación ni una cuenta

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

WhatsApp acaba de introducir una función que permite hacer llamadas y videollamadas con personas que no tienen una cuenta de WhatsApp. La novedad, denominada «llamadas con invitados», permite compartir un enlace para que cualquier persona pueda participar desde el navegador de su ordenador, sin registrarse ni instalar la aplicación. Además, las llamadas son gratuitas, no tienen límite de tiempo y admiten hasta 32 participantes.

La nueva función, anunciada por WhatsApp el 14 de octubre de 2026, está disponible tanto para llamadas individuales como grupales. Para utilizarla, basta con que uno de los participantes tenga una cuenta de WhatsApp y cree el enlace de invitación. El resto puede acceder sin tener cuenta, aunque necesita la autorización del organizador para entrar en la conversación.

La compañía también ha confirmado que estas llamadas mantienen el cifrado de extremo a extremo y permiten utilizar herramientas como compartir pantalla, reaccionar con emojis o levantar la mano para intervenir.

WhatsApp ya permite llamar a personas que no tienen cuenta ni la aplicación instalada

Hasta ahora, las llamadas de WhatsApp estaban vinculadas al uso de la aplicación y a disponer de una cuenta en el servicio. Con las nuevas llamadas con invitados, la compañía amplía las posibilidades para comunicarse con personas que no utilizan esta plataforma.

El organizador puede crear un enlace de llamada y enviarlo a cualquier persona, aunque no tenga WhatsApp. El destinatario únicamente necesita abrirlo desde el navegador de su ordenador, introducir su nombre y esperar a que el organizador autorice su entrada.

Esta función está pensada para facilitar conversaciones con compañeros de trabajo, estudiantes, profesores particulares o cualquier otra persona con la que se necesite organizar una llamada.

WhatsApp destaca que los participantes podrán acceder a llamadas gratuitas, cifradas de extremo a extremo y sin límite de tiempo, evitando tener que interrumpir una conversación para iniciar otra cuando se alcanza una duración determinada.

Cómo llamar por WhatsApp a alguien que no tiene cuenta: paso a paso

El procedimiento comienza en la cuenta de WhatsApp de la persona que organiza la llamada.

Para invitar a alguien que no utiliza la aplicación, hay que seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y entra en la pestaña «Llamadas». Pulsa el icono «+» para acceder a las opciones de llamada. Crea un enlace de llamada que podrás compartir con otras personas. Envía el enlace a quienes quieras invitar, aunque no tengan una cuenta de WhatsApp. El invitado abre el enlace desde el navegador de su ordenador e introduce su nombre. El organizador recibe la solicitud de acceso y debe aceptar al invitado para que pueda incorporarse.

Una vez autorizado, el participante puede intervenir en la llamada sin necesidad de crear una cuenta.

Hay una condición importante: solo las personas que ya tienen una cuenta de WhatsApp pueden crear el enlace. Los usuarios sin cuenta pueden incorporarse como invitados, pero no iniciar por sí mismos este tipo de llamadas.

Hasta 32 personas en una llamada gratuita y sin límite de tiempo

Las llamadas con invitados permiten reunir hasta 32 participantes simultáneamente, tanto usuarios habituales de WhatsApp como personas que acceden desde el navegador.

La compañía ha confirmado tres características de este nuevo sistema:

Sin cuenta de WhatsApp: los invitados pueden entrar sin registrarse en la plataforma.

los invitados pueden entrar sin registrarse en la plataforma. Sin coste por utilizar la función: WhatsApp no cobra por participar en estas llamadas, aunque la conexión a Internet puede estar sujeta a las condiciones del proveedor.

WhatsApp no cobra por participar en estas llamadas, aunque la conexión a Internet puede estar sujeta a las condiciones del proveedor. Sin límite de duración: no es necesario finalizar la conversación y crear otra al alcanzar un tiempo máximo.

El acceso mediante navegador permite organizar reuniones o conversaciones sin tener que comprobar previamente si todos los participantes utilizan WhatsApp.

Los invitados deben esperar a que el organizador les permita entrar

Aunque cualquier persona que reciba el enlace puede solicitar acceso, eso no significa que pueda entrar directamente en la llamada.

WhatsApp ha incorporado una sala de espera para los invitados.

Cuando alguien abre el enlace e introduce su nombre, debe esperar hasta que el organizador apruebe su entrada.

Además, el organizador puede expulsar a un invitado de la conversación en cualquier momento.

Esta medida permite controlar quién participa en la llamada, incluso cuando el enlace se ha compartido con personas que no tienen cuenta en la aplicación.

Qué pueden hacer los invitados y qué funciones tienen restringidas

Una vez dentro, los invitados pueden utilizar varias de las herramientas habituales de las llamadas de WhatsApp.

Entre ellas se encuentran:

Compartir la pantalla del ordenador: para mostrar documentos, presentaciones u otros contenidos durante una conversación.

para mostrar documentos, presentaciones u otros contenidos durante una conversación. Reaccionar con emojis: como el pulgar hacia arriba o el corazón.

como el pulgar hacia arriba o el corazón. Levantar la mano: para indicar que quieren intervenir en una llamada grupal.

para indicar que quieren intervenir en una llamada grupal. Participar en llamadas individuales o grupales: con un máximo de 32 personas simultáneamente.

Sin embargo, WhatsApp establece algunas restricciones para quienes acceden sin cuenta.

Los invitados no pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni añadir directamente a otras personas a la llamada.

De esta manera, pueden participar en la conversación sin disponer de todas las funciones asociadas a una cuenta de WhatsApp.

Las llamadas siguen estando cifradas de extremo a extremo

La incorporación de participantes externos no elimina el sistema de protección de las llamadas.

Según explica WhatsApp en su comunicado oficial, las llamadas con invitados mantienen el cifrado de extremo a extremo.

Esta protección se aplica también cuando participan personas que no tienen una cuenta en la plataforma.

Además, los invitados no pueden consultar los números de teléfono de los demás participantes, una restricción que evita compartir esa información con quienes acceden mediante un enlace.

WhatsApp también permitirá crear llamadas desde Google Calendar y Outlook

Las llamadas con invitados no son la única novedad anunciada por WhatsApp.

La compañía prepara nuevas integraciones con Google Calendar y Outlook para que los usuarios puedan crear llamadas de WhatsApp directamente desde sus calendarios.

Estas funciones se incorporarán más adelante en 2026.

El procedimiento anunciado consiste en instalar el complemento de WhatsApp, conectar la cuenta y añadir un enlace de llamada a una invitación del calendario.

De esta forma, quienes reciban la convocatoria podrán incorporarse a la conversación con o sin una cuenta de WhatsApp.

La integración está orientada especialmente a quienes organizan reuniones, clases o encuentros mediante invitaciones de calendario.

¿Es necesario instalar WhatsApp para participar en una llamada como invitado?

No. Los invitados pueden abrir el enlace desde el navegador de su ordenador, escribir su nombre y esperar la aprobación del organizador.

No necesitan registrarse ni instalar la aplicación para participar de esta manera.

¿Puede una persona sin WhatsApp crear una llamada?

No. La creación del enlace está reservada a usuarios que tengan una cuenta de WhatsApp.

La persona sin cuenta puede incorporarse como invitada, pero necesita recibir previamente el enlace creado por otro usuario.

¿Se puede participar desde el navegador del móvil?

WhatsApp explica expresamente que los invitados pueden acceder desde el navegador de un ordenador.

En su anuncio no confirma el mismo procedimiento para navegadores de teléfonos móviles, por lo que no conviene dar por hecho que esta posibilidad esté disponible.

¿Cuánto duran las llamadas con invitados de WhatsApp?

No tienen límite de tiempo establecido por WhatsApp. La compañía indica que las conversaciones pueden continuar sin tener que finalizar y volver a crear una llamada al alcanzar una duración máxima.

Esta característica se aplica a las nuevas llamadas con invitados, que pueden reunir hasta 32 personas.