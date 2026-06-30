Ya puedes solicitar una beca de 12.000 euros para preparar estas oposiciones

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto una nueva convocatoria de 50 becas para quienes preparen las oposiciones a inspector y subinspector de Trabajo. Las ayudas, dotadas con 12.000 euros brutos anuales por beneficiario, podrán solicitarse entre el 1 y el 14 de julio.

Los opositores que estén preparando su acceso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya pueden optar a una ayuda económica para financiar su preparación. El Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha convocado 50 becas dotadas con 12.000 euros brutos anuales, destinadas a facilitar el acceso por turno libre a los distintos cuerpos de la Inspección.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto del 1 al 14 de julio, ambos inclusive, y toda la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El objetivo de estas ayudas es favorecer que los aspirantes puedan preparar las oposiciones en igualdad de oportunidades, atendiendo a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad.

¿Qué oposiciones están incluidas en la convocatoria?

Las becas se distribuyen entre tres procesos selectivos diferentes. En total se convocan:

20 becas para preparar las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

15 becas para el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social.

15 becas para el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral.

Cada solicitante únicamente podrá optar a una de estas modalidades.

¿Cuánto dinero concede cada beca?

Cada una de las ayudas tiene una dotación económica de:

12.000 euros brutos al año.

Estas becas están pensadas para facilitar la preparación de unas oposiciones que requieren una dedicación prolongada y, en muchos casos, dificultan compatibilizar el estudio con un empleo a tiempo completo.

Plazo para solicitar la beca

Las solicitudes podrán presentarse:

Desde el 1 de julio.

Hasta el 14 de julio, ambos días incluidos.

Finalizado ese plazo ya no podrán presentarse nuevas solicitudes.

Cómo solicitar la ayuda

La solicitud deberá presentarse exclusivamente por vía electrónica. Los aspirantes tendrán que tramitar toda la documentación a través de la Sede Electrónica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde deberán seleccionar la beca correspondiente al cuerpo para el que desean preparar la oposición.

¿Quién puede solicitar estas becas?

Podrán optar a estas ayudas quienes reúnan los requisitos exigidos en la última convocatoria de acceso por turno libre correspondiente al cuerpo para el que solicitan la beca. Es decir, deberán cumplir las condiciones previstas para acceder a:

El Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

El Cuerpo de Subinspectores Laborales en la Escala de Empleo y Seguridad Social.

El Cuerpo de Subinspectores Laborales en la Escala de Seguridad y Salud Laboral.

Cómo se concederán las ayudas

La convocatoria establece varios criterios para seleccionar a los beneficiarios. El aspecto que tendrá mayor peso será la menor renta familiar, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes dispongan de menos recursos económicos. Además, también se valorarán:

El expediente académico.

Haber superado ejercicios de la convocatoria de oposiciones de 2024 para Inspectores de Trabajo o Subinspectores Laborales, en cualquiera de sus dos escalas.

Estos criterios servirán para ordenar las solicitudes y adjudicar las 50 becas disponibles.

Una ayuda para facilitar el acceso a la función pública

La preparación de una oposición de alta exigencia suele prolongarse durante varios años y requiere una importante inversión en academias, preparadores, material de estudio y dedicación exclusiva. Con esta convocatoria, la Inspección de Trabajo busca reducir las dificultades económicas que pueden impedir a algunos aspirantes acceder a estos cuerpos de la Administración. Las ayudas pretenden favorecer que la preparación de estas oposiciones dependa del mérito y la capacidad de los candidatos, y no exclusivamente de su situación económica.