Vivienda

Alquileres

12 viviendas de alquiler social en el Concello de Miño por 125 euros al mes

NOTICIA de de Jessica Pascual

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB) cede al Concello de Miño, en A Coruña, un total de doce viviendas por 125 euros que se van a destinar a fines sociales. En concreto, estas viviendas sociales van a servir para alojar a personas que se encuentren en situación de emergencia social.

El Concello de Miño y la SAREB han llegado a un acuerdo para la cesión temporal de estos inmuebles a cambio de una contraprestación de 125 euros al mes por cada una de las viviendas que se encuentren libres.

Los pagos de la renta serán utilizados por la SAREB para hacer frente a los gastos de seguros y comunidad y el Ayuntamiento del Concello de Miño se encargará de la gestión de la vivienda, mantenimiento ordinario y del pago del IBI.

Las personas interesadas en estas viviendas sociales pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Miño a través de los teléfonos generales llamando al 981 782 006 o al 981 782 058 o enviar un correo a través de la siguiente dirección: comunicacion@concellodemino.gal.También pueden acudir de forma presencial al Ayuntamiento que se encuentra ubicado en Rúa A Carreira, 38, 15630 , Miño (A Coruña) en horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:00.

Se trata del primer acuerdo entre la SAREB y un ayuntamiento gallego, aunque de forma paralela la compañía mantiene un acuerdo con la Xunta de Galicia en la que se contempla la puesta a su disposición de 50 viviendas.

12 viviendas de alquiler social en el Concello de Miño por 125 euros al mes was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 12 viviendas de alquiler social en el Concello de Miño por 125 euros al mes, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES