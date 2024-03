Vivienda

Ayudas, becas para estudiar, pensiones y otros ingresos por los que no hay que pagar en la declaración de la Renta

La prestación por incapacidad permanente, el dinero recibido de las becas MEC, la prestación por desempleo y hasta las indemnizaciones por despido. Hay determinados ingresos que reciben los contribuyentes que no afectan en los cálculos para hacer la declaración de la Renta. Esto es, que no hay que pagar impuestos por ellos.

Todas estas situaciones están contempladas en la ley del IRPF, en su artículo 7, tal y como recoge la Agencia Tributaria. Aunque hay que tener en cuenta que esto no significa que no haya que incluir estas partidas en el documento. Por el contrario, en algunos casos, es fundamental dejar constancia del dinero recibido de este origen. Porque de la misma manera que es obligatorio incluir el IMV en la Renta, aunque no haya que tributar por esta cantidad, hay que hacer lo propio con el dinero recibido de algunas de las partidas que se detallan en esta información.

Los ingresos que no afectan en la declaración de la Renta

El artículo 7 de la Ley del IRPF detalla cuáles son los supuestos en los que no hay que tributar en la Renta. La Agencia Tributaria detalla cuáles son las rentas que están exentas de tributar según recoge la normativa:

Las prestaciones y pensiones derivadas de actos de terrorismo

Las ayudas de cualquier clase que reciban las personas afectadas por el VIH

Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que han sufrido lesiones o mutilaciones a consecuencia o con ocasión de la Guerra Civil

Las indemnizaciones recibidas por daños personales como consecuencia de responsabilidad civil y las derivadas de contratos de seguros de accidentes

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador

Las prestaciones por incapacidad permanente, absoluta o de gran invalidez percibidas de la Seguridad Social o por entidades que sustituyan a este organismo

Las pensiones que se reciban por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas

Las retribuciones recibidas por maternidad o paternidad, así como las asimiladas y las familiares no contributivas

Las prestaciones públicas por acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores

El dinero recibido de las becas MEC y otras de estudios

Anualidades por alimentos a favor de los hijos

El dinero de los premios literarios, artísticos o científicos relevantes declarados exentos por la administración tributaria y los Premios Princesa de Asturias

Las ayudas recibidas a deportistas de alto nivel , con un límite de 60.100 euros.

, con un límite de 60.100 euros. Prestaciones por desempleo siempre y cuando se reciban en pago único

Planes de ahorro a largo plazo

Gratificaciones por participación en misiones internacionales de paz o humanitarias a los miembros de dichas misiones. También las indemnizaciones por operaciones internacionales de paz y seguridad

Rendimientos del trabajo percibidos por el desempeño de labores en el extranjero, con el límite de 60.100 euros al año.

Indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales

Prestaciones recibidas por entierro o sepelio

Ayudas económicas a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C.

Instrumentos de cobertura por riesgo de interés variable de los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual

Indemnizaciones del Estado y las CCAA para compensar la privación de libertad

Planes individuales de ahorro sistemático

Rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a los sistemas de previsión social y a los patrimonios protegidos

Prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio , para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada

, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada Ingreso Mínimo Vital, renta de inserción y ayudas víctimas de delitos violentos y de violencia de género

Prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones públicas, vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de los menores.

