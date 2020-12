Vivienda

Canet de Mar ofrece 10 viviendas sociales con alquileres de 75 a 125 euros

La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha firmado con el Ayuntamiento de Canet de Mar, en Barcelona, un acuerdo para ceder 10 viviendas destinadas a fines sociales. La cesión es temporal, durante los próximos cuatro años. Durante ese periodo, el Consistorio será el encargado de gestionar los inmuebles para atender las necesidades de sus vecinos que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.

El precio de alquiler de estos inmuebles, la contraprestación que recibirá la SAREB, será de una cuota fija mensual de 125 euros por las viviendas libres y de 75 euros por aquellas que se encuentren ocupadas. Estos pagos que recabará el ayuntamiento de los inquilinos serán utilizados por SAREB para asumir los gastos de seguros y comunidad de estas 10 viviendas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Canet de Mar asumirá los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los interesados pueden contactar directamente con la Casa Consistorial de Canet de Mar.

SAREB es muy activa en Cataluña con los alquileres de viviendas. Su misión es ayudar al saneamiento del sector financiero español, y en concreto de las entidades que recibieron ayudas públicas para liquidar los inmuebles y préstamos adquiridos antes de noviembre de 2027. En sus ocho años de actividad ha facilitado más de 1.620 viviendas a las diferentes administraciones catalanas.

En concreto, ha suscrito convenios con los consistorios de Santa Coloma de Gramenet (220), Barcelona (200), Sabadell (80), Calafell (58), L’Hospitalet de Llobregat (50), L’Ametlla del Vallès (35), Vilafranca del Penedès (15), Sant Feliu de Guíxols (9), Sant Joan Les Fonts (6), Sant Jaume d’Enveja (5), Badalona (2) y Cardedeu (1).

Además, mantiene con la Generalitat de Cataluña un acuerdo que contempla la cesión de 930 viviendas destinadas a personas en riesgo de exclusión.

La mayoría del capital de SAREB está en manos privadas, entre los que destacan 32 entidades entre bancos, aseguradoras, inmobiliarias y un grupo eléctrico. El 45,90% restante pertenece al Estado, a través del FROB.

