Ocio - Tecnología

Smartphones Cómo saber si me espían por Whatsapp

¿Crees que te pueden espiar en Whatsapp? La realidad es que sí. Hay muchas formas a través de las que pueden espiarte en WhatsApp y la mejor forma que existe para saber si te están espiando es saber cómo espiar tú en WhatsApp. Pero en este artículo no te vamos a contar cómo espiar cuentas de WhatsApp, sino los principales métodos que existen y cómo evitarlos.

La aplicación de mensajería instantánea permite configurar diferentes aspectos relacionados con la privacidad como decidir si queremos mostrar la última conexión, tener visible el estado o incluso la foto de portada.

Para configurar y editar a tu gusto todos los apartados que te acabamos de decir tienes que:

Ir dentro de la app WhatsApp al menú y elegir la sección ‘Cuenta’. Después acceder al apartado ‘Configuración’. Por último pinchar en ‘Privacidad’.

Desde aquí podemos configurar estos aspectos y también otros como por ejemplo el bloqueo a contactos, tener activada la confirmación de lectura o el doble check azul.

En la actualidad y con cada actualización WhatsApp refuerza la seguridad y privacidad de la aplicación. Los chats están cifrados. Pero a pesar de estos intentos de la aplicación de ser lo más segura posible lo cierto es que siguen existiendo fórmulas a través de las que pueden espiar nuestras conversaciones.

Trucos para saber si me espían en WhatsApp

A continuación te contamos las principales fórmulas a través de las que pueden espiar tu WhatsApp y lo más importante, los trucos para evitarlo.

Revisa los estados de WhatsApp

Uno de los trucos que puedes realizar para comprobar si alguien te espía es ir a la sección de los Estados. ¿Sueles subir imágenes o vídeos al estado de WhatsApp?

¿Sabes que puedes mirar quién ve esas historias de estado que subes? Haz la prueba, sube un estado y al rato mira qué contactos han visto esa fotografía. ¿Y si te encuentras con un número que tú no tienes guardado en la agenda? Si te ocurre esto presta atención porque este número sí tiene el tuyo guardado y por eso puede ver tus estados. Es decir, te están espiando.

Quita los mensajes de la pantalla bloqueada

¿Te dejas el teléfono por ahí tirado y cualquiera que lo tenga cerca puede leer los mensajes que te manden en la pantalla de bloqueo?

También puedes desactivar esta opción. Para hacerlo, si tienes un iPhone tienes que meterte en WhatsApp, configuración, notificaciones y desactivar la pestaña de notificaciones.

En el caso de un Android, debes acceder a ajustes de WhatsApp, en notificaciones y desactivar las notificaciones en alta prioridad.

Refuerza la seguridad para acceder a tu WhatsApp

Si eres un despistado y te dejas whatsApp abierto en el teléfono o en el ordenador del trabajo y dejas vía libre a que cualquier persona se meta en tus conversaciones, tienes que saber que otro de los trucos que puedes hacer para evitarlo es el bloqueo con huella dactilar.

Para hacerlo tienes que ir a configuración, cuenta, privacidad y seleccionar bloqueo con huella dactilar.

Otro pequeño truco para los más olvidadizos es la verificación en dos pasos, que se activa también en configuración, cuenta y en la sección privacidad.

Para ello cada vez que quieras acceder a whatsapp tendrás que introducir un PIN de seis dígitos. Además con esta verificación en dos pasos puedes poner una cuenta de correo electrónico al que enviar un enlace para desactivar la verificación en dos pasos si se te olvida la contraseña.

Cierra sesión en WhatsApp web

Al igual que con Gmail o cualquier otra cuenta, si accedemos a WhatsApp web desde un ordenador ajeno es imprescindible que cierres sesión. Te explicamos cómo hacerlo.

En la parte superior izquierda, encima de la lista de conversaciones y al lado de la foto de perfil, vemos tres iconos. El tercero el que está más hacia la derecha, son tres puntos. Tenemos que pinchar ahí. Una vez seleccionamos se despliega un menú en el que la última pestaña es cerrar sesión.

Comprueba los inicios de sesión

Desde la misma pestaña a la que accedes en WhatsApp para conectarte y acceder a WhatsApp web, tienes la posibilidad de mirar cuántas veces se ha iniciado sesión, en cuantos sitios tienes una sesión de WhatsApp abierta y desde cuando. Este punto es también muy importante, debes revisar si te aparecen notificaciones de sesiones abiertas o si te aparece que te has conectado a una hora en la que tú no estabas conectado. Son pequeñas pistas que te harán saber si están utilizando tu cuenta.

Solicita el informe de WhatsApp

Hay aplicaciones que se dedican a cotillear el teléfono. Por eso es muy importante tener conocimiento de qué tipo de aplicaciones instalas en tu teléfono móvil. Si hay alguna que no te convence, busca información sobre ella en Internet.

También puedes verificar si te están espiando el teléfono solicitando un Informe a WhatsApp. Si nos vamos a Ajustes o Configuración, a la pestaña de cuenta, podemos solicitar un informe de la cuenta. En este informe aparecerá si alguien está haciendo uso de softwares para espiarnos la cuenta.

Cómo saber si me espían por Whatsapp was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo saber si me espían por Whatsapp, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

AUTOR







MÁS NOTICIAS INTERESANTES