Comprar un coche de segunda mano sigue siendo arriesgado: el 34 % admite haber sido estafado

NOTICIA de de Javi Navarro

El mercado de los vehículos de ocasión en España continúa generando desconfianza entre los compradores. Una encuesta realizada por CARFAX, el principal proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa, revela que el 34 % de los compradores de coches usados ha sufrido algún tipo de estafa durante el proceso de compra.

El estudio, elaborado a partir de las respuestas de más de 1.000 usuarios, pone de manifiesto que las prácticas fraudulentas siguen muy presentes en el mercado de segunda mano y explican el elevado nivel de preocupación con el que muchos consumidores afrontan este tipo de operaciones.

Más de un tercio de los compradores reconoce haber sido estafado

Según los resultados de la encuesta, más de uno de cada tres compradores afirma haber sido víctima de algún tipo de fraude al adquirir un vehículo usado. CARFAX distingue entre estafas de menor gravedad y fraudes graves, con consecuencias muy diferentes para el comprador.

Estafas menores durante la compra de coches usados

Dentro de ese 34 % de afectados, un 19 % declara haber sufrido estafas consideradas menores, entre las más habituales:

Kilometraje alterado o manipulado

Daños no comunicados durante el proceso de venta

durante el proceso de venta Solicitud de informes falsos o incompletos

Ocultación de defectos mecánicos leves

Aunque este tipo de prácticas no siempre impide la compra, sí afectan al valor real del vehículo y a la seguridad del comprador.

Fraudes graves que pueden tener consecuencias legales y económicas

Más preocupante resulta el 15 % de usuarios que asegura haber sufrido estafas de mayor gravedad, como:

Anuncios falsos o inexistentes

o inexistentes Estafas con el pago de señales o depósitos

Cargas, gravámenes o embargos no revelados

Vehículos robados o con el número VIN clonado

o con el número VIN clonado Manipulaciones significativas del kilometraje

Daños estructurales graves ocultos al comprador

Este tipo de fraudes puede derivar en importantes pérdidas económicas e incluso en problemas legales para quien adquiere el vehículo de buena fe.

El 85 % de los compradores se muestra preocupado ante una posible estafa

Los datos explican el alto nivel de desconfianza existente en el mercado de ocasión. En concreto:

El 55 % de los encuestados afirma estar muy preocupado por la posibilidad de sufrir una estafa

por la posibilidad de sufrir una estafa 3 de cada 10 compradores se muestran algo preocupados

Solo un 15 % asegura comprar con total tranquilidad

En conjunto, el 85 % de los usuarios afronta la compra de un coche de segunda mano con algún grado de inquietud.

9 de cada 10 compradores revisarían el historial del vehículo antes de comprar

Pese a este escenario, la encuesta también refleja una mayor concienciación por parte de los consumidores. Cada vez más compradores consideran imprescindible revisar la información del vehículo antes de cerrar la operación.

Según los datos:

Solo 1 de cada 10 usuarios considera poco probable revisar el historial del coche

considera poco probable revisar el historial del coche El 75 % afirma que es muy probable que consulte el informe de historial

que consulte el informe de historial Un 15 % lo considera algo probable

Además del historial del vehículo, los compradores señalan la importancia de comprobar la documentación de matriculación y el certificado de propiedad digital antes de formalizar la compra.

La transparencia, clave para recuperar la confianza en el mercado de ocasión

Francisco Rudilla, responsable de desarrollo de negocio de CARFAX, subraya que los resultados de la encuesta reflejan un cambio de mentalidad entre los compradores:

La encuesta evidencia que los compradores son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al mercado de vehículos usados, pero también de la importancia de informarse antes de tomar una decisión. La transparencia es la base para recuperar la confianza en el sector.

Los datos apuntan a la necesidad de seguir avanzando hacia un mercado de vehículos de ocasión más transparente y seguro, en el que el acceso a información fiable y completa sobre el historial del vehículo deje de ser un complemento y se convierta en un paso imprescindible para proteger a los compradores.