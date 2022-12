Vivienda

Préstamos y Créditos

Las 6 preguntas que debes hacerte sobre tu banco para conseguir mejores condiciones

NOTICIA de de Jessica Pascual

Ahorrarte el pago de comisiones, recibir dinero por domiciliar una nómina, obtener rentabilidad en los depósitos o poder realizar transferencias gratuitas. Estos son algunos servicios que ofrecen las entidades bancarias a sus clientes, aunque cada compañía lo hace bajo una serie de condiciones. Motivo por el que, en determinadas ocasiones, cambiar de banco es clave para mejorar las condiciones.

NOTICIAS DESTACADAS

Solo al comparar las distintas ofertas, buscar información e indagar en las cláusulas y servicios de cada una de las entidades es posible conseguir una mejora en las cláusulas del contrato o en las condiciones en la relación que mantienes con tu banco. Para conseguirlo, en esta información puedes consultar una selección de preguntas que debes hacerte sobre tu banco con el objetivo de mejorar la situación y condiciones actuales. Aunque la posibilidad de mejora siempre va a estar supeditada a los requisitos que establezcan desde cada entidad y a los distintos servicios que puedan ofrecerte en función al perfil financiero.

¿Todos los bancos cobran las mismas comisiones?

No, rotundamente no. Aunque son muchas las entidades que cuentan con productos y cuentas bancarias que tienen asociadas el cobro de algunas de las comisiones más habituales que cobran los bancos, hay una amplia oferta de productos específicos que no las cobran.

Si quieres saber cuáles son, por si te ajustas a las condiciones que marcan cada una de ellas y ver si puedes beneficiarte de esta ventaja, en esta otra información puedes consultar cuáles son las mejores cuentas online sin comisiones. Y, en el caso de ser menor de 35 años, optar a alguna de las mejores cuentas jóvenes sin comisiones.

¿Los bancos siguen dando regalos al domiciliar la nómina?

Sí, aunque es una práctica que poco a poco está desapareciendo, todavía hay entidades bancarias que dan dinero por domiciliar tu nómina. Por ello, te recomendamos que revises si en tu banco tienen esta posibilidad y, en el caso de no ser así, busques otras entidades en las que sí lo ofrezcan para ver si puede resultarte interesante cambiarte de entidad para conseguir este regalo. Pero ojo, porque no siempre los regalos de banco merecen la pena.

En el caso de que no tengas una nómina o ingreso que puedas domiciliar, siempre puedes consultar qué entidades regalan dinero por abrir una cuenta o los bancos que regalan dinero por invitar a familiares.

¿Los depósitos de los bancos ofrecen rentabilidad?

Contratar un depósito con la entidad bancaria es una opción que puede acabar reportándote un buen pellizco económico. Porque sí, todavía hay bancos que pagan a sus clientes por guardar los ahorros en los depósitos. Si quieres conocer la oferta actual, además de preguntar en tu entidad, te recomendamos que eches un vistazo al listado de los mejores depósitos a plazo fijo que te pagan los bancos.

¿Todos los bancos cobran comisiones por hacer transferencias?

No. Son muchas las entidades bancarias que ofrecen entre los servicios de sus cuentas la posibilidad de hacer una transferencia totalmente gratis, sin costes adicionales ni comisiones. Si tu banco te cobra por ello, lo mejor será que consultes la oferta de otras entidades y compares cuál puede darte el mejor servicio.

Para saberlo, además de la gratuidad de las transferencias, hay que tener en cuenta otros aspectos, como el tipo de transferencia que sueles realizar y las condiciones que ofrecen las entidades para cada caso.

¿Mi banco puede cobrar por cambiar la divisas?

Sí, los bancos suelen tener un coste asociado en el trámite par hacer el cambio de divisas o monedas. Pero no en todos es el mismo, por lo que si sueles viajar mucho al extranjero, te recomendamos que tengas en cuenta esta cláusula y la revises en las distintas entidades para conseguir la más ventajosa. Por ejemplo, si planeas un viaje a Estados Unidos, desde aquí puedes consultar cómo cambiar de euros a dólares con menos comisiones .

¿Me puede cambiar el banco las condiciones pactadas?

Por otra parte, es fundamental tener claro que en ningún caso los bancos pueden modificar las condiciones de una cuenta sin consentimiento del titular. A no ser que haya una cláusula en el contrato que así lo establezca. Por lo que si has experimentado algún cambio en alguna de las condiciones o cláusulas sin previo aviso por parte de tu entidad o sin que te lo hayan consultado, puedes finalizar la relación con la entidad de manera inmediata y sin coste adicional.

Cambiar para mejorar

Si tras hacerte todas estas preguntas compruebas que puedes salir más beneficiado en otra entidad, te recomendamos que te pongas manos a la obra para cambiar una cuenta bancaria a otra banco. Es un proceso que no tiene por qué darte problemas, pero antes de iniciarlo asegúrate de informarte bien de todos los aspectos y condiciones para evitar el pago de comisiones innecesarias. Para ello, no dejes de consultar estos consejos para cerrar una cuenta bancaria.

Si quieres leer más noticias como Las 6 preguntas que debes hacerte sobre tu banco para conseguir mejores condiciones, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.