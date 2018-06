Trabajos

SEPE y Paro Lo que debes hacer para no perder el paro

El paro es un derecho que tienen las personas que han cotizado a la Seguridad Social por un tiempo determinado antes de perder su empleo. Parece complicado pensar que alguien pueda llegar a perder la prestación por no estar atento a ciertos detalles, pero lo cierto es que a veces ocurre. Te contamos todo lo que debes saber para no perder el paro por un despiste.

1. Sellar la tarjeta del paro

Casacochecurro.com. Si no sabes cómo hacer para no perder el paro, es fundamental que tengas muy presente la tarjeta del paro. Sellar el paro es una de las obligaciones de todo desempleado que reciba una prestación. Consiste básicamente en renovar la demanda de empleo dentro de plazo. Este trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas del SEPE o por Internet. Si se te olvida sellarlo, puedes perder la prestación por desempleo, por lo que hay que tomárselo muy en serio.

2. Informar al SEPE si encuentras trabajo

Seguro que alguna vez te has preguntado: ‘¿Si empiezo a trabajar pierdo el paro? Evidentemente, no se puede seguir recibiendo la prestación cuando se comienza a recibir un sueldo mensual. Sin embargo, sí que es posible compatibilizar el cobro de la prestación con un trabajo a tiempo parcial. Por eso, tanto si el trabajo es como autónomo o por cuenta ajena, debes comunicarlo al SEPE, que te asesorará en este sentido. De no hacerlo, puede aplicar sanciones.

3. No falsear datos u ocultar ingresos

Suena obvio, pero no esconder ningún ingreso es fundamental para no perder el paro y poder optar a otras ayudas económicas. Muchas de estas ayudas se basan en la carencia de rentas por lo que, si el SEPE detecta ingresos ocultos, puede emitir sanciones y obligar a devolver todas las ayudas concedidas. Lo mismo ocurre si se descubren datos incorrectos o falsos, motivo por el que se puede suspender la prestación por desempleo durante un año.

4. Comunicar los viajes al extranjero

Si viajas al extranjero por un largo periodo de tiempo mientras recibes la prestación por desempleo debes comunicarlo al SEPE, puesto que no es compatible trabajar fuera de España y cobrar el paro. La oficina de empleo debe autorizar el desplazamiento al extranjero por cuestiones laborales. Si ese periodo supera los 12 meses, es posible perder la prestación.

5. Mantener actualizados datos personales y de contacto

Es importantísimo que tus datos personales y económicos estén actualizados. Principalmente, tus rentas y tu situación de incapacidad (en el caso de que la hubiera), ya que de ello dependerá poder acceder a otro tipo de ayudas como los subsidios por desempleo. También es fundamental notificar cambios en el domicilio, teléfono o correo electrónico. Muchas de las sanciones y pérdidas de derechos se producen porque no existe posibilidad de contactar con el demandante de empleo.

6. Revisar las notificaciones

La persona que recibe la prestación por desempleo debe estar a disposición del servicio de empleo cuando sea requerido, ya sea para una sesión de control, recibir formación, etc. Por eso, es imprescindible estar pendiente de las notificaciones que llegan vía SMS o por correo electrónico por si se trata de una citación. Hacer caso omiso a estas notificaciones puede conllevar sanciones.

7. Respetar los plazos

Otro de los aspectos fundamentales para no perder el paro es respetar todos los plazos establecidos por el SEPE, no solo para renovar la demanda de empleo, sino también para pedir ayudas, entregar documentación o presentar alegaciones. No hacerlo puede provocar la pérdida de derechos.

