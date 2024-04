Vivienda

¿No entiendes la declaración de la Renta? Estos son los términos más empleados y sus definiciones

¿Es la primera vez que haces la declaración de la Renta y no entiendes nada? No te preocupes, es normal. Si no estás familiarizado con algunos términos y conceptos fiscales, es probable que no sepas muy bien cómo hacer la declaración por tu cuenta y acabes contratando los servicios de una gestoría o acudiendo de forma presencial a Hacienda para que te hagan la Renta. Para que sepas de qué te están hablando cuando veas conceptos como ‘base imponible’ o ‘mínimo exento’, en esta información te detallamos algunos de los términos acuñados a la declaración de la Renta que quizás aún no conozcas.

Retención

La retención es la cantidad de dinero que el pagador de una renta detrae de la misma e ingresa en el Tesoro Público. Estos ingresos son un anticipo de la cuota del impuesto que tendrá que pagar el perceptor de las rentas. Esta retención se ajusta luego en la declaración de la renta, y puede dar como resultado un reembolso o un pago adicional, dependiendo de la situación fiscal del contribuyente.

Deducciones fiscales

Son gastos o pagos que se pueden restar de la base imponible para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar. Estas deducciones pueden incluir gastos médicos, donaciones a organizaciones benéficas, gastos educativos, etc.

Base Imponible

La base imponible es el valor sobre el que se aplica el tipo impositivo para calcular la cantidad de impuestos a pagar. En el caso de la declaración de la renta, la base imponible suele ser el total de ingresos del contribuyente, después de aplicar las deducciones y otras reducciones que correspondan.

Rendimientos del trabajo y del capital

Los rendimientos del trabajo hacen referencia a los ingresos que percibe una persona como compensación por su trabajo, ya sea como salario, sueldo, honorarios, comisiones, etc. Estos rendimientos se incluyen en la declaración de la renta y están sujetos a impuestos.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Declaración complementaria

Mínimo exento

Fraccionamiento del pago

Si la declaración de la renta te sale positiva, es decir, a pagar, tienes una opción para dividir el pago del impuesto sobre la renta en cuotas, generalmente para facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal. Para ello, existe una fecha límite para hacer el primer pago de la declaración y otra fecha para presentar el segundo pago del IRPF.

Resultado casilla 695

La casilla 695 hace referencia al resultado de la liquidación de la Comunidad Autónoma en la declaración de la renta en España. Este resultado refleja si se ha producido un saldo a favor o en contra del contribuyente en relación con el impuesto sobre la renta autonómico.

Si el resultado de la Declaración de la Renta es positivo significa que te toca pagar una cifra. Y, si el resultado de la declaración es negativo, significa que Hacienda te tiene que devolver una cantidad de dinero. En esta otra información te damos una serie de consejos para que la Renta salga a devolver.

Declaración conjunta

Opción que permite a los cónyuges presentar una sola declaración de la renta en lugar de dos individuales. Esto puede ser beneficioso en términos fiscales en ciertas situaciones.

Certificado digital

