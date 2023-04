Vivienda

Trámites

Mi primera vez con la Renta: Cómo lo tengo que hacer

NOTICIA de de Jessica Pascual

Ya ha empezado la campaña de la declaración de la Renta que se presenta en el año 2023, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022. ¿Has obtenido rendimientos de trabajo durante el año pasado? Si has iniciado tu andadura laboral, quizá te hayas preguntado si tienes que hacer la declaración y por donde empezar.

Para que el proceso resulte algo más fácil, a continuación puedes consultar una guía para principiantes en la que se explican, por pasos, todo lo que hay que saber para hacer la declaración de la Renta por primera vez.

Cómo saber si estoy obligado a presentar la declaración

Lo primero que hay que averiguar es si estás obligado a presentar la declaración de la Renta. Y para ello solamente hay que fijarse en los límites económicos de ingresos fijados por Hacienda y compararlos con los rendimientos obtenidos de cada contribuyente.

En el caso de superar los límites de la Agencia Tributaria, que para la Renta que se presenta en 2023 están fijados en 21.000 euros en el caso de un único pagador o de 15.000 euros si recibe los ingresos de dos o más pagadores, el contribuyente debe rendir cuentas con Hacienda.

Por otra parte, si no supera estos límites, aunque haya recibido ingresos, puede no presentar la Renta. Aunque también puede hacerlo. Porque, de manera general, cualquier persona puede presentar de forma voluntaria la declaración, aunque no llegue al límite legal de ingresos para hacerlo y no esté obligado a presentar la declaración.

Además, en estos supuestos, cuando un contribuyente no está obligado a presentar la declaración y lo hace, esta siempre sale a devolver.

Cómo presentar la Renta por primera vez: Fechas clave

Una vez aclarado el apartado anterior, hay que tener en cuenta la vía por la que el contribuyente quiere realizar este trámite. Hay tres opciones

Por internet, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante la presentación del borrador de la Renta.

Por teléfono, a través del servicio ‘Le Llamamos’.

De manera presencial para que los empleados de Hacienda realicen este trámite en las oficinas.

La elección de una opción u otra es muy importante porque las fechas y plazos para hacer el trámite varían. En concreto, desde el martes 11 de abril ha comenzado el plazo para hacerlo online.

Por otra parte, a partir del 5 de mayo, los contribuyentes que lo deseen pueden realizar la declaración mediante vía telefónica. Y, por último, para quienes opten por la vía presencial, el plazo comienza en día 1 de junio de 2023. En estos dos últimos casos es crucial pedir cita previa a Hacienda para poder tramitar la declaración.

Presentar el borrador por internet, la opción más rápida

De todas las opciones explicadas en el apartado anterior, la descarga del borrador y su posterior confirmación por internet es la más fácil y rápida. Ideal para los principiantes que tienen que rendir por primera vez las cuentas con el fisco.

Para ello, puedes consultar los pasos específicos y la guía para presentar el borrador de la Renta desde la siguiente información.

Como requisito, para realizar los trámites específicos que permiten presentar la declaración de la Renta por esta vía, el contribuyente debe contar con alguno de los métodos específicos de identificación en la sede electrónica:

Revisa estos datos antes de presentar el documento: Novedades fiscales en 2023

Además de incluir los datos personales y de la renta de cada contribuyente, es crucial revisar determinados datos que afectan a las novedades fiscales de la Renta de cada año. Para conseguir un mayor ahorro y asegurarse de que la Renta sale a devolver. O, directamente, para conocer las distintas deducciones a las que tiene derecho cada particular en función a cada situación personal.

No te olvides de declarar las ayudas

Siguiendo el dicho de que Hacienda somos todos, no hay que olvidarse de que todas las ayudas que reciben los contribuyentes también deben incluirse en la declaración porque supone un aumento del patrimonio personal. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el cheque de 200 euros. ¿Hay que declarar el cheque de 200 euros a Hacienda? Aunque no para la campaña de este año, pues el cheque lo han empezado a recibir los contribuyentes en el 2023, sí que debe incluirse y declararse en la declaración que se presenta en 2024.

Si quieres leer más noticias como Mi primera vez con la Renta: Cómo lo tengo que hacer, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.