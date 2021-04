Sabías Que...

Salud

Calendario de vacunas en España: niños, mayores y personas de riesgo

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si no sabes si te han puesto todas las vacunas que recomiendan el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y el Ministerio de Sanidad, has llegado al sitio adecuado. A continuación detallamos las vacunas recomendadas en España para todos los grupos de edad así como para las personas de riesgo y el calendario fijado para este año.

Las vacunas en España son voluntarias y por tanto los datos y tipos de vacunas que detallamos a continuación sólo van a administrarse a aquellas personas que soliciten hacerlo.

¿Hay alguna vacuna obligatoria?

No, en España las vacunas no son obligatorias, ni para niños ni para los adultos, pero sí están recomendadas por autoridades sanitarias como el CISNS y el Ministerio de Sanidad. Tampoco la vacuna para la Covid-19 es obligatoria, todas las personas pueden decidir si quiere ponérsela o no cuando su centro de salud le llame para indicarle que le ha llegado el turno de vacunación.

¿Dónde tengo que ir a vacunarme?

Las vacunas suelen ponerse en el centro de salud de la localidad donde estés empadronado. El sistema sanitario en España está gestionado por las Comunidades Autónomas, por tanto, todas las vacunas y otras cuestiones sanitarias deben gestionarse a nivel municipal o autonómico.

¿Cómo puedo saber si me toca vacunarme?

Cada año, las Comunidades Autónomas publican un calendario de vacunación en el que se recomiendan las distintas vacunas que pueden ponerse niños y adultos. Aunque como vamos a detallar a continuación, a nivel nacional el Ministerio de Sanidad a través del CISNS elabora un calendario de vacunación en el que se incluyen las distintas vacunas que pueden ponerse las personas desde que nacen hasta su fallecimiento.

Vacunas según grupos de población

Las vacunas en España están concentradas en tres grupos de personas, en los niños hasta que cumplen los 14 años, en los mayores a partir de los 65 años y en las mujeres embarazadas.

Para niños

Las vacunadas recomendadas para niños están enfocadas en protegerles, especialmente cuando son bebés, porque son mucho más vulnerables a las enfermedades puesto que no tienen el sistema inmunológico completamente desarrollado. Es por este motivo por el que la mayoría de las vacunas recomendadas están concentradas en los primeros 14 años de vida.

Para adultos

Por otra parte, la mayoría de las vacunas que recomiendan para mayores son a partir de los 65 años y en algunos casos son dosis de recuerdo para reforzar el sistema inmunológico contra ciertas enfermedades de las que ya están vacunados.

Para embarazadas

Las vacunas que recomiendan para las embarazadas son tanto para proteger a la madre de coger algunas enfermedades como la gripe o la rubeola así como para proteger al bebé.

Calendario de vacunación

El calendario de vacunación en España recoge un total de 10 tipos de vacunas que recomiendan a la población en general y tres que no recomiendan para uso generalizado. (No se incluyen aquí a los grupos de riesgo que vamos a detallar en apartados posteriores)

Las vacunas abarcan un rango de edad desde antes de nacer, para el bebé durante el embarazo hasta personas mayores de 65 años tal y como puede apreciarse en el siguiente cuadro.

Poliomielitis

La vacuna contra la poliomielitis para proteger de la enfermedad comúnmente conocida como la polio, debe ponerse en tres dosis durante el primer año de vida, en concreto, a los dos, cuatro y once meses. A los seis años debe ponerse otra dosis siempre y cuando el niño haya recibido las tres anteriores.

Si a un niño le han vacunado con cuatro dosis en el primer año y medio de vida, es decir, a los dos, cuatro, seis y a los 18 meses, no necesita la dosis de los seis años. Esta vacuna está recomendada también para gente que vaya a viajar a países con el virus todavía vigente.

Difteria, tosferina y tétanos

Las vacunas contra la difteria, la tosferina y el tétanos deben administrarse a las mujeres embarazadas. Aunque el objetivo principal es vacunarlas para proteger al prenatal de la tosferina, las mujeres reciben las tres vacunas. Todas deben administrarse en una sola dosis a partir de la semana 27 del embarazo, aunque de forma preferente entre la semana 27 y la 28.

A los niños hay que ponerles las tres vacunas en dosis de alta carga en tres dosis, a los dos, cuatro y once meses. Los niños vacunados con las tres primeras dosis deben ponerse otra a los seis años.

Los niños que hayan recibido cuatro dosis en el primer año y medio de vida, a los dos, cuatro, seis y 18 meses, recibirán otro tipo de vacuna, la dTpa.

Los niños a los 14 años deben ponerse la vacuna tipo Td.

Las personas mayores deben ponerse una dosis de recuerdo a partir de los 65 años de la difteria y del tétanos.

La vacuna contra la tosferina no debe ponerse a los 14 años ni tampoco en adultos. Estas dos últimas dosis son para las vacunas contra la difteria y el tétanos.

Sarampión, rubeola y parotiditis

La primera dosis de las vacunas contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis deben administrarse a los 12 meses y la segunda entre los 3 y 4 años.

La vacuna del sarampión y la de la parotiditis están recomendadas a personas que no tengan historial de vacunación reconocido en España, que hayan nacido a partir de 1978 y que no hayan padecido la enfermedad. En cuanto a las personas que han nacido antes de 1978 las autoridades entienden que han pasado la enfermedad del sarampión.

Por otra parte, la vacuna contra la rubeola está recomendada para personas que hayan nacido a partir de 1970, que no tengan historial de vacunación y no hayan pasado la enfermedad. Respecto a esta vacuna, es de vital importancia que las mujeres puedan ponérsela en edad fértil antes de quedarse embarazadas. En estos supuestos podrán administrarse dos dosis con un intervalo de 4 semanas entre ellas. Si la persona ha recibido una dosis con anterioridad sólo recibirá una dosis.

Estas vacunas están contraindicadas contra personas embarazadas y personas inmunodepresivas y para personas con anafilaxia producida por la administración de una dosis previa de la vacuna.

Hepatitis B

La vacuna de la hepatitis B debe administrarse en tres dosis a los dos, cuatro y 11 meses siempre que pueda asegurarse una alta cobertura del cribado prenatal de la embarazada. Por otra parte, puede ponerse en los meses cero, dos, cuatro y 11 a los hijos que tengan madres con AgHBs positivo. La primera dosis debe ponerse en las primeras 24 horas de vida junto con la inmunoglobina anti-HB.

En cuanto a los adolescentes y jóvenes, puede ponerse a los que no hayan sido vacunados con anterioridad hasta los 18 años. Debe ponerse con 3 dosis con pauta cero, uno y seis meses.

Enfermedad meningocócica

Esta vacuna debe administrarse a los cuatro meses de edad por primera vez y una segunda dosis a los 12 meses. Depende del tipo de vacuna, en algunos casos es necesario poner una dosis de primovacunación. Es decir, que en ocasiones pueden ponerse hasta tres dosis, a los dos, cuatro y 12 meses, depende de la vacuna utilizada.

A los 12 años hay que volver a poner una dosis siempre y cuando no hayan recibido la vacuna MenACWY después de los 10 años.

Varicela

Esta vacuna debe administrarse en dos dosis, la primera a los 15 meses y a los 3 o 4 años la segunda. La vacuna de la varicela puede ponerse a niños adolescentes que no hayan pasado la enfermedad y no estén vacunados. En este caso pueden administrarse dos dosis de la vacuna separadas por cuatro u ocho semanas entre dosis.

En adultos, puede ponerse en aquellas personas que no tengan inmunidad contra la enfermedad. Está contraindicada en personas embarazadas e inmunodepresivas.

Virus del Papiloma Humano

La vacuna debe administrarse a los 12 años sólo a niñas en dos dosis con una separación de entre cinco y seis meses en cada una. Entre los 12 y los 18 años sólo hay que vacunar a aquellas mujeres que no hayan recibido la vacuna o que lo hayan recibido parcialmente. En estos casos reciben tres dosis con la pauta cero, uno o dos y seis meses.

Enfermedad neumocócica

La vacuna contra la enfermedad neumocócica invasiva debe administrarse durante el primer año de vida en tres dosis, a los dos, cuatro y 11 meses de vida. Además, esta vacuna para proteger del neumococo está recomendad apara personas mayores de 65 años.

Gripe

La vacuna de la gripe debe ponerse en el momento prenatal, es decir, a mujeres embarazadas e cualquier trimestre de la gestación. También está recomendada para los mayores de 65 años con una dosis.

Haemophilus influenzae tipo b

Esta vacuna debe administrarse en tres dosis a los dos, cuatro y 11 meses de edad.

Herpes Zóster

La vacuna contra el Herpes Zóster no está recomendada durante la infancia y tampoco en adultos sanos. Además, está contraindicada en personas inmunodepresivas.

Hepatitis A

La vacuna contra la Hepatitis A no está recomendada para ponérsela a los niños.

Rotavirus

La vacuna contra el rotavirus tampoco está recomendada para los niños.

Personas con condiciones de riesgo

Las personas con algunas condiciones de riesgo como las que detallamos a continuación deben seguir las pautas recomendadas por el calendario de vacunación específico para estos colectivos del Minsiterio de Sanidad.

Hasta 18 años

Las vacunas que hemos detallado en el apartado anterior son generales, para personas sin ninguna patología de riesgo. Para colectivos menores de 18 años que tengan condiciones de riesgo, las vacunas recomendadas son:

> Puedes consultar el cuadro detallado elaborado por el CISNS en este enlace.

Las embarazadas deben vacunarse de la gripe y de la difteria, tosferina y el tétanos. Las personas que tengan inmunidepresión (excepto las que tengan VIH) deben vacunarse contra la enfermedad neumocócica y de la gripe. Las personas que tengan la enfermedad VIH deben vacunarse contra Haemohilus influenzae B, Hepatitis B, Hepatitis, de la gripe, de la enfermedad meningocócica, virus del papiloma humano y contra la enfermedad neumocócica. Las personas con enfermedad renal crónica avanzada o hemodiálisis deben vacunarse contra la hepatitis B, de la gripe y contra la enfermedad neumocócica. Las personas con enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica deben vacunarse contra la enfermedad neumocócica y de la gripe. Personas con asplenia, deficiencias, complemento y tratamiento con eculizumab deben vacunarse de haemophilus influenzae tipo B, de la enfermedad meningocócica, de la enfermedad neumocócica y de la gripe. Personas con enfermedad hepática crónica deben vacunarse de hepatitis B, hepatitis A, de la gripe y contra la enfermedad neumocócica. Personas con fístula de LCR o implante coclear deben vacunarse contra la enfermedad neumocócica y de la gripe. Los bebés prematuros de rotavirus y de la gripe.

Adultos con riesgo

La población mayor de 18 años con las siguientes patologías de riesgo, pueden ponerse las vacunas indicadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:

> Puedes consultar el documento completo en este enlace.

Las embarazadas deben vacunarse de la difteria, tosferina y el tétanos así como de la gripe. Personas inmunodepresivas excepto las que tengan VIH deben vacunarse de la enfermedad neumocócica y de la gripe. Las personas con VIH deben vacunarse de hepatitis A y B, de la enfermedad meningocócica, del herpes zóster, virus del papiloma humano y enfermedad neumocócica y gripe. Personas con asplenia, deficiencias, complemento y tratamiento con eculizumab deben vacunarse del haemophilus influenzae tipo B, de la enfermedad meningocócica, de la enfermedad neumocócica y de la gripe. Las personas con enfermedad renal deben vacunarse de la hepatitis B, de la enfermedad neumocócica y gripe. Las personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas deben vacunarse de la enfermedad neumocócica y de la gripe. Las personas con enfermedades hepáticas y alcoholismo crónico deben vacunarse de la hepatitis A y B, de la enfermedad neumocócica y de la gripe. Personas con tabaquismo de la gripe. Hombres que realicen prácticas sexuales de riesgo de la hepatitis A y B y del virus del papiloma humano.

Estas son indicaciones generales, pero recomendamos que para saber con seguridad qué dosis deben poner a personas con patologías de riesgo visiten este calendario oficial y lo consulten con el médico

Vacuna coronavirus

El calendario de vacunación por coronavirus en 2021 es completamente independiente del resto de vacunas puesto que el objetivo es inmunizar a toda la población lo más rápido posible. En este enlace podemos encontrar las últimas actualizaciones de los grupos que van a tener que vacunarse en función de las dosis y tipos de vacunas disponibles en España.

>> Resuelve todas tus dudas sobre la vacuna de la Covid-19 con las respuestas de expertos científicos.

>> La vacuna española contra el SARS-CoV-2 llegará en 2022.

Calendario de vacunas en España: niños, mayores y personas de riesgo was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Calendario de vacunas en España: niños, mayores y personas de riesgo, te recomendamos que entres en la categoría de Salud.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES