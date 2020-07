Cómo conseguir las mejores ofertas en viajes de última hora

Sabías Que...

Si te ha pillado el toro y no has organizado las vacaciones todavía, no te preocupes. Aún estás a tiempo de conseguir las mejores ofertas en viajes de última hora. En 2020 a consecuencia de la pandemia no hemos tenido posibilidad de organizar las vacaciones con antelación porque hemos estado sujetos a la actualidad sobre los contagios y la situación de estado de alarma y confinamiento en cada país.

¿Te imaginas organizar unas vacaciones con una semana de antelación y no pagar un dineral? Sí, es posible.

Para poder disfrutar de las vacaciones sin pensar en el dinero, presta atención a los 9 consejos que te proponemos a continuación.

9 trucos para organizar un viaje barato de última hora

Para poder organizar un viaje de última hora y conseguir las mejores ofertas para poder disfrutar de unas vacaciones sin haberlas planeado con antelación, tienes que prestar atención a los trucos y consejos que exponemos a continuación.

Los descuentos de los 14 días

Este plazo de tiempo puede marcar la diferencia entre pagar un dineral por un viaje o conseguir una ganga. La explicación es sencilla: Por norma general los medios de transporte habituales de viaje así como las agencias de viaje o estancias como hoteles y cruceros ponen a la venta grandes ofertas y descuentos durante los 14 días previos a una fecha establecida si no están completos.

Si eres de los que organiza viajes ya sean planificados con antelación como de última hora a través de la reserva con agencias de viaje, descubre los mejores consejos para hacerlo.

Con este lanzamiento de ofertas pretenden llenar los cupos tanto de asientos en un avión como de habitaciones completas en un hotel durante temporadas concretas de viaje.

Déjate llevar

Adentrarse en el mundo de las ofertas de última hora en viaje conlleva una serie de aspectos de los que debemos sacar partido. Para hacerlo no tenemos que tener ideas cerradas ni buscar algo muy concreto. Apostar por este tipo de viajes de última hora puede tener como consecuencia no poder ir al destino que habíamos pensado, pero hay que dejarse llevar. Si encuentras una gran oferta en un destino que no te habías planteado, quizá es el momento de ir a la aventura y descubrir nuevos lugares y experiencias.

Imagina que quieres un destino de sol y playa pero el que tú tenías en mente no es posible. Si apuestas por otros lugares en los que encuentres ofertas que sean también de sol y playa puede que encuentres tu nuevo destino favorito.

Un pequeño truco para ahorrar es ir a zonas que no estén muy masificadas, poco conocidas. Si te interesa este tipo de viajes, descubre cuáles son las playas menos concurridas de España.

Opción de cancelación

Este aspecto es muy importante. Igual que podemos organizar un viaje de última hora también nos pueden surgir imprevistos de última hora. Por este motivo es fundamental organizar viajes con opción de cancelación tanto de hotel como de vuelo o medio de transporte para no perder el dinero ante una causa mayor. Otra opción es el seguro de cancelación de viaje sobre todo en 2020 a causa de la pandemia por coronavirus.

Las opciones de cancelación son también un pequeño truco que tenemos que saber para ahorrarnos un dinerillo. Ponte en la situación de que reservas una habitación durante unos días, y entras a la página un par de días después y ves que el precio de lo que tú has contratado ha bajado enormemente. Es aquí cuando debes hacer uso del seguro de cancelación, cancelar y volver a contratar la estancia para ahorrarte la diferencia.

Por otra parte, si has encontrado tu viaje ideal y la única pega que tiene es que no cuenta con opción de cancelación, no te preocupes. Puedes contratar un seguro de viaje y despreocuparte por eso.

Flexibilidad

Para encontrar las mejores ofertas de última hora en viajes tu mejor aliado debe ser la flexibilidad. Sobre todo si quieres ahorrar al comprar billetes de avión.

Debes saber que los billete de avión o el precio final de una estancia en un hotel siempre va a ser más barato si lo haces entre semana que de un viernes a domingo. O los vuelos por ejemplo, siempre son más barato si la ida la haces a última hora de la tarde y la vuelta a primera hora de la mañana. Lo mismo si haces escala, ahorrarás un dinero a costa de un mayor tiempo.

No cierres fechas

Recibe alertas de ofertas si no tienes un límite de tiempo en fechas porque lo que quieres es hacer una escapada de fin de semana y te da igual cuando.

En este sentido deberás ponerte alertas de vuelos y de estancias del destino al que quieras viajar y en cuanto detectes una gran oferta, organizar el viaje en ese mismo instante.

Analiza y compara

Lo más pesado pero más importante de organizar unas buenas vacaciones es la tarea previa de análisis e investigación. No reserves nada por impulso. Busca, analiza, compara… y decídete por la opción que mejor creas que se adapta a tus necesidades después de haber analizado todo el mercado de ofertas.

Aunque sin duda una de las grandes ventajas de ir de vacaciones a un lugar donde ya hayan estado amigos, familiares o conocidos es que pueden guiarnos un poco y contarnos su experiencia para saber por qué zona debemos buscar la reserva.

Si detectas un chollo, date unos minutos de análisis previo antes de reservar. Puede que encuentres el avión muy barato, reserves y los precios de las habitaciones estén completamente fuera de nuestro alcance o viceversa. Por eso es fundamental si detectamos un chollo en algún lado comprobar disponibilidad y precios del viaje completo.

Transporte

La mayoría de personas que piensa en viajar a destinos que se encuentran a largas distancias optan directamente por el avión. Pero es muy importante comparar diferentes métodos de transporte. Porque hay destinos que si miras otras opciones como trenes, tu propio coche, autobús o barco, te saldrá mucho más económico.

Cocina

Comer en los restaurantes de los hoteles puede disparar el precio de tu estancia, así que puede ser más económico cocinar tú mismo. Es especialmente buena idea si viajas con niños. También puedes elegir alojamientos con auto catering, algo mucho más barato que comer a la carta en el restaurante.

Sé realista

Una piscina en el ático es algo estupendo, pero si vas en pleno invierno, ¿realmente vas a zambullirte? Igualmente, los hoteles con centro de negocios pueden tener un equipamiento extraordinario pero si vas a pasar un fin de semana romántico, lo más probable es que no pases tiempo con el ordenador. Piensa cuidadosamente en los servicios que usarás para asegurarte de que no pagas por encima de lo necesario.

Precauciones

Las grandes ofertas de viajes o las gangas son muy atractivas. Entrar a una página y ver como ofrecen noches de hotel a precios increíblemente bajos o billetes de avión a precios inimaginables, es algo que pocas veces vemos. Pero tenemos que tener cuidado. No todas las gangas son siempre la mejor opción.

Ante este tipo de situaciones lo mejor que podemos hacer es mirar comentarios y experiencias de otros usuarios anteriores. Por ejemplo en estancias como hoteles comprobar la valoración que tiene en aspectos como la atención al cliente, la limpieza, etcétera. En definitiva comprobar si las personas que han escogido una oferta parecida a la que tú estás mirando han quedado o no satisfechos de su experiencia.

Esto es fundamental para no pagar por algo que puede que no disfrutemos por tener malas experiencias a costa de grandes ofertas.

Ahora ya sabes todo lo que tienes que tener en cuenta para organizar un viaje de última hora con grandes ofertas y descuentos. Pero si eres de los más tradicionales y quieres organizar todo con antelación, te recomendamos que primero eches un vistazo al presupuesto para las vacaciones de verano.

