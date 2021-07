Sabías Que...

Viaje

Cómo viajar fuera de España tras la pandemia

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si estás planeando un viaje fuera de España, necesitas tener una serie de documentos en regla para que te permitan cruzar la frontera y disfrutar de tus vacaciones en el extranjero. En esta guía te detallamos cuál es la documentación obligatoria exigida por otros países y la recomendable que deberías solicitar para viajar y no tener que guardar cuarentena o estar limitado por otras restricciones.

La vuelta a la normalidad y la relajación de las medidas que impedían la movilidad durante la pandemia han provocado una oleada de reservas de viajes tanto a nivel nacional como para ir al extranjero. No obstante, viajes a un país de la Unión Europea o lo hagas a otros países, cada uno ha establecido sus propias restricciones y condiciones de acceso. Y además, estas normas y limitaciones de entrada de pasajeros varían en función de la evolución de los datos de la pandemia en cada país. Por este motivo es fundamental consultar las restricciones o condiciones impuestas del país al que quieres viajar.

Documentos obligatorios

Aunque a rasgos generales, hay una serie de documentos que tenemos que llevar encima independientemente del país de destino. Por este motivo, la confederación de consumidores y usuarios (CECU) detalla cuáles son estos documentos, algunos obligatorios y otros recomendados, que los viajeros deberían tener para viajar con total seguridad tras la pandemia.

Certificado Covid Digital de la Unión Europea

El pasaporte covid es el documento que acredita que una persona está vacunada, ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos o tiene una PCR con resultado negativo.

No es obligatorio presentarlo para viajar, pero este documento libera a los viajeros de cualquier restricción o cuarentena impuesta por el país de destino. Este certificado puedes usarlo para viajar a los países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

De vuelta a España, también hay que acreditar que estás vacunado, con PCR negativa o con anticuerpos. Puedes hacerlo a través de certificado digital verde o mediante una prueba diagnóstica realizada horas antes.

Si tu viaje es a un país europeo, puedes consultar las restricciones y limitaciones de cada uno de los países a través de esta web.

En caso de viajar fuera de la Unión Europea, es recomendable consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores o en las embajadas y consulados de España de los países de destino la documentación que van a exigirte para entrar al país así como las posibles medidas o restricciones adoptadas. Porque en estos terceros países no tienen en vigor el pasaporte covid y pueden solicitarte cualquier otra documentación que consideren.

Tarjeta sanitaria europea

Si el viaje es por Europa, es recomendable que solicites y tengas la tarjeta sanitaria europea que es el documento que te permite acceder a la sanidad pública del país de destino, siempre que sea necesaria. Esta tarjeta tiene validez en los Estados miembros de la UE, en Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza.

Si el viaje es fuera de la Unión Europea, lo más recomendable es que contrates un seguro que cubra los posibles gastos derivados de accidentes o de atención sanitaria en caso de que sea necesaria. A la hora de contratar la póliza, asegúrate de que cubre la asistencia relacionada por la Covid-19 y las posibles pruebas que tengan que realizarte.

Pasaporte

Además de los documentos específicos y recomendados por la pandemia, para viajar es necesario que tengas una documentación que acredite tu identidad, ya sea el DNI, el NIE o el pasaporte. Ten en cuenta que otros documentos como el carnet de conducir o la tarjeta del banco no tienen validez para acreditar tu identidad y, por tanto, para poder viajar.

Y si viajas fuera del espacio Schengen, además del pasaporte necesitarás contar con un visado. En estos casos debes informarte muy bien antes del día del viaje para tener todos los documentos en regla y poder viajar sin sobresaltos.

Para los menores

Al igual que los adultos, los menores que viajen a países europeos, Islandia, Noruega, Suiza o Liechtenstein, tan sólo necesitarán el DNI o el pasaporte. Aunque si viajan solos o acompañados de una persona que no sea su tutor legal o un progenitor, debes informarte porque cada país tiene su normativa al respecto. Aunque por norma general, suele ser necesaria la autorización por parte de los padres y la documentación que acredite su identidad.

Si viajan solos, los agentes de la guardia de fronteras deben comprobar los documentos y justificantes de viaje para asegurarse de que no abandonan el país en contra de la voluntad de sus progenitores.

En el caso de España, si el viaje es en avión, es recomendable consultar las condiciones específicas con la compañía, puesto que muchas de ellas exigen autorizaciones oficiales y disponen de formularios específicos.

Registro de viajeros

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene un registro de viajeros al que pueden inscribirse todas las personas que vayan a realizar un viaje con el objetivo de poder tenerles localizados en situaciones de emergencia. Puedes realizar el registro desde la web específica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Cómo viajar fuera de España tras la pandemia was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo viajar fuera de España tras la pandemia, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES