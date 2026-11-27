El Banco de España explica cómo saber qué cuentas bancarias tienes abiertas a tu nombre

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

¿Has cambiado varias veces de banco y no recuerdas si cancelaste todas tus cuentas anteriores? ¿Tienes dudas sobre si todavía hay alguna cuenta bancaria abierta a tu nombre? Aunque pueda parecer que el Banco de España dispone de esta información, lo cierto es que no cuenta con un registro en el que los ciudadanos puedan consultar todas las cuentas bancarias que tienen abiertas.

El Banco de España ha explicado este 26 de noviembre dónde pueden conseguir los ciudadanos esta información. La documentación bancaria, los datos fiscales de la declaración de la Renta y las solicitudes de información a la Agencia Tributaria son algunas de las vías para localizar estas cuentas, tanto si queremos conocer las nuestras como si necesitamos averiguar en qué bancos tenía dinero un familiar fallecido del que somos herederos.

Cómo saber qué cuentas bancarias tienes abiertas a tu nombre

El Banco de España explica que existen varias vías para conseguir información sobre las cuentas bancarias de las que somos titulares:

La documentación bancaria. Revisar los contratos de apertura de cuentas, los extractos de movimientos y los certificados emitidos por las entidades financieras permite identificar los bancos con los que hemos mantenido una relación contractual.

Revisar los contratos de apertura de cuentas, los extractos de movimientos y los certificados emitidos por las entidades financieras permite identificar los bancos con los que hemos mantenido una relación contractual. Los datos fiscales de Hacienda. El borrador de la declaración de la Renta y la información fiscal que facilita la Agencia Tributaria pueden recoger datos de las cuentas bancarias que han generado intereses.

El borrador de la declaración de la Renta y la información fiscal que facilita la Agencia Tributaria pueden recoger datos de las cuentas bancarias que han generado intereses. Solicitar información directamente a los bancos o a la Agencia Tributaria. Esta alternativa resulta especialmente útil cuando no conservamos la documentación o sospechamos que existen otras cuentas que no hemos localizado.

En cualquier caso, encontrar un contrato o un extracto bancario antiguo no garantiza que la cuenta siga abierta actualmente. Para confirmar su situación, conviene ponerse en contacto con la entidad financiera correspondiente.

Por qué el Banco de España no puede facilitarte un listado de todas tus cuentas bancarias

Una de las primeras opciones que podría plantearse cualquier ciudadano que necesita localizar sus cuentas es acudir al Banco de España. Sin embargo, el organismo aclara que «no disponemos de un registro de todas las cuentas bancarias abiertas».

Lo que sí gestiona el Banco de España es la Central de Información de Riesgos (CIRBE), una base de datos que recoge información sobre préstamos, créditos y otros riesgos financieros.

Por tanto, consultar la CIRBE no permite averiguar en qué bancos tienes abiertas cuentas corrientes o de ahorro. La información sobre el endeudamiento de una persona es diferente de la relativa a las cuentas bancarias de las que es titular.

Cómo saber qué cuentas bancarias tienes a través de Hacienda

La Agencia Tributaria es una de las instituciones a las que podemos recurrir para obtener información sobre nuestras cuentas bancarias.

Una primera comprobación consiste en revisar los datos fiscales que Hacienda pone a disposición de los contribuyentes cuando deben presentar la declaración de la Renta. En ellos pueden aparecer las cuentas que han generado intereses y, por tanto, rendimientos del capital mobiliario.

Sin embargo, que una cuenta no aparezca en el borrador de la declaración de la Renta no significa necesariamente que esté cancelada o que no exista. La información fiscal disponible por esta vía puede no reflejar todas las cuentas abiertas a nombre de una persona.

Tal y como recuerda el Banco de España, las entidades financieras tienen la obligación de remitir periódicamente a la Agencia Tributaria información relativa a las cuentas bancarias y a sus titulares.

Por este motivo, si necesitas ampliar la información que aparece en tus datos fiscales, puedes dirigirte directamente a Hacienda para solicitarla.

Cómo solicitar información sobre tus cuentas bancarias si no conservas los contratos

Si has perdido la documentación bancaria, no recuerdas haber cerrado alguna cuenta o consideras que existen otras que no has conseguido localizar, puedes recurrir a los derechos que te reconoce la normativa de protección de datos personales.

El Banco de España señala que esta normativa permite solicitar información tanto a las entidades financieras como a la Agencia Tributaria.

Para conocer cómo realizar estas gestiones, el organismo recomienda consultar:

Las páginas web de las entidades bancarias, donde puedes encontrar información sobre el ejercicio de tus derechos en materia de protección de datos personales.

La sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde también puedes consultar cómo ejercer estos derechos ante Hacienda.

Esta vía permite solicitar información personal sin necesidad de disponer del contrato original de apertura de una cuenta bancaria.

Localizar las cuentas bancarias que has dejado de utilizar también es importante para evitar perder el dinero depositado en ellas. Y es que, en determinadas circunstancias, el saldo de las cuentas bancarias olvidadas puede acabar en manos del Estado.

Cómo saber en qué bancos tenía cuentas abiertas un familiar fallecido

Otra de las situaciones en las que resulta especialmente importante localizar todas las cuentas bancarias de una persona es tras su fallecimiento. Los herederos pueden desconocer en qué entidades tenía depositados sus ahorros el fallecido, especialmente si operaba con varios bancos o conservaba cuentas antiguas.

El Banco de España confirma que los herederos también pueden solicitar esta información a las entidades financieras o a la Agencia Tributaria.

En estos casos, es necesario aportar la documentación que acredite la condición de heredero. El mero hecho de ser familiar de la persona fallecida no sustituye la acreditación de dicha condición.

Una vez localizadas las cuentas, será necesario realizar los trámites correspondientes ante cada entidad financiera para gestionar los fondos que forman parte de la herencia.

En esta otra información puedes consultar qué pasa con una cuenta bancaria cuando muere su titular y cuándo entrega el banco el dinero a los herederos.

Qué ocurre si el fallecido compartía alguna cuenta bancaria con otra persona

Al localizar las cuentas bancarias de una persona fallecida, los herederos pueden descubrir que alguna de ellas tiene varios titulares.

En estos casos, habrá que comprobar si se trata de una cuenta solidaria o mancomunada, puesto que el régimen de disposición pactado con el banco determina las condiciones en las que los demás titulares pueden seguir operando con el saldo.

Además, figurar como cotitular de una cuenta no significa necesariamente ser propietario de la mitad del dinero depositado en ella.

Es una distinción especialmente importante a la hora de determinar qué parte de los fondos pertenecía al fallecido y, por tanto, debe incorporarse a la herencia. En esta otra información te explicamos qué ocurre en una cuenta bancaria con dos titulares si uno fallece y qué derechos tienen los cotitulares supervivientes.