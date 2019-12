24+24 propuestas para pasar la Nochevieja y despedir el año y dar la bienvenida a 2020

Sabías Que...

Aquí tienes 22 ideas originales y con estilo para pasar estos últimos días del año + un bonus de otras 24 propuestas. La despedida de 2019 y la llegada de 2020, pese a la crisis, merecen un homenaje. Viajes, comida, música, uvas y bailes para decir adiós y hola, para sentenciar lo ocurrido y soñar con el futuro. Hay mucho donde elegir, seguro que encuentras tu escapada ideal.

22 propuestas de Nochevieja

La Puerta del Sol, el sitio preferido para pasar la Nochevieja

Madrid es el destino más buscado para buscar alojamiento esta Nochevieja, puesto que muchos prefieren tomar las uvas en la bulliciosa Puerta del Sol mientras el resto se conforma con ver el reloj por televisión. Después de las campanadas muchos pasarán la noche en alguno de los cotillones celebrados en la ciudad y llegarán a sus habitaciones bien entrada la madrugada. Pese a todo el precio medio para el 31 de diciembre de una habitación doble en la capital es de 102 euros. Estos datos se desprenden del estudio realizado por el comparador de precios de hoteles Trivago.

En Nueva York desde Times Square gracias a una app

Times Squeare Ball es una app móvil gratis para dispositivos Android e iOS con la que poder vivir la celebración de Nochevieja desde New York y así participar desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de estar esa noche en la ciudad de los rascacielos. La principal funcionalidad de Times Square Ball es LIVE, que dará acceso a la retrasmisión en directo, durante seis horas y cuarto de todo lo que ocurra entre las confluencias de Brodway y la Septima Avenida de Nueva York, incluidas las actuaciones músicales y la fiesta que allí se desarrolla antes y después de fin de año.

Pero además, la aplicación también permite participar directamente en este evento, puesto que los usuarios podrán enviar sus fotos y mensajes de felicitación y estos irán apareciendo en el transcurso de la NocheVieja en el Toshiba Vision, la gran pantalla gigante que la firma tiene en el edificio central de Times Square. Esta pantalla está situada justo debajo de la Bola que todos los años, desde 1907, cae tras la cuenta antrás y que marca el inicio del Año Nuevo.

La aplicación se puede descargar en las tiendas de aplicaciones Apple Store para usuarios iOS y Play Store para sistemas operativos Android.

Alojamiento para ocho personas con chófer en la puerta



Cuando todo parecía inventado en materia de propuestas turísticas, la iniciativa que acaba de poner en marcha la joven empresa Ferrón Suittes demuestra que aún se pueden seguir innovando fórmulas para ofrecer un servicio original, personalizado, cómodo y… lo que es fundamental en estos tiempos, a buen precio. Ferrón Suittes propone en su recién inaugurado establecimiento en San Martín de la Vega, a pocos kilómetros de Madrid y junto al parque de atracciones Warner, un alojamiento «como en casa», pensado para grupos homogéneos de hasta ocho personas que compartan sus vacaciones o su desplazamiento por motivos profesionales, culturales, deportivos, etc. El hotel consta de cuatro habitaciones dobles, tres cuartos de baño, dos salones, cocina (si se quiere utilizar) y un pequeño patio ajardinado. Todo se ha cuidado al máximo, desde la decoración de cada habitación, a las vajillas, la calidad de sábanas, toallas y albornoces, las amenities en los cuartos de baño… Además se ofrece wi-fi gratuito, ordenador, minibar de refrescos gratuito, servicio de desayuno servido en la mesa, zonas de reunión informal o de negocios, etc. Pero si la oferta de Ferrón Suite fuera solo esta, estaría muy bien, pero entraría en competencia con la de otros hoteles. Lo que la hace singular es que junto al alojamiento, propone un minibús gran lujo, con capacidad para ocho plazas con chófer uniformado a disposición del grupo de clientes desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde (o más tiempo si es necesario). De esta forma, uno de olvida del coche propio y de los taxis, del transporte público, de multas, controles de alcoholemia, etc. Esta innovadora fórmula que permite disfrutar de Madrid y sus alrededores a la carta no es válida para todos, pero resulta perfecta para grupos de amigos, parejas con hijos o familias, equipos de trabajo, aficionados a deportes, colectivos con intereses comunes y, en general, grupos de hasta ocho personas dispuestas a compartir experiencias y disfrutar de su visita a Madrid con un servicio a la carta. El precio de este paquete de propuestas, que incluye alojamiento y desayuno, servicio de doncella, minibús y chófer diez horas al día con kilometraje ilimitado en la Comunidad de Madrid, atención y servicios personalizados… es de 600 euros por día ¡para las ocho personas!, equivalente a sólo 75 euros por persona y día.

Información y reservas: tel.: 918 94 70 36 y www.ferronsuittes.com

Sentir la historia en la imperial Toledo

Los que quieran tener una experiencia única en sus vacaciones de Navidad, deben acercarse a Toledo, una de las ciudades más bellas de Europa, y disfrutar de la estancia en un auténtico palacio con las mejores atenciones. En la mansión de recreo que levantó el Cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo en el siglo XVIII, se ha restaurado lo que fue un palacio toledano de la época, lleno de armonía. El Hostal del Cardenal es un establecimiento de tres estrellas con 27 habitaciones, todas con baño completo, teléfono y calefacción, aire acondicionado en los salones, habitaciones y comedores… El hotel está situado en la parte alta de un amplio jardín. El zaguán coronado con el escudo familiar Lorenzana, alberga la recepción del hotel y da paso a un recibidor con techo de bañera al uso en la segunda mitad del siglo XVIII. Haciendo un recorrido por los pasillos de sus dos plantas, se pueden admirar piezas de arte, azulejos, grabados y cerámicas originales de los siglos XVI y XVII. Se han restaurado parte de los artesonados y zapatas policromadas de la construcción original, y se mantienen como parte del patrimonio histórico y cultural del edificio. A la planta superior se accede por una escalera cuya barandilla es del siglo XVI, donde se puede contemplar una réplica de «Toledo en la Tormenta» del Greco, antesala del salón social de corte neoclásico, cuya chimenea es el centro de una sala irregular, con grabados de la Calcografía Nacional acompañados con sillones de cordobán. En su restaurante se puede degustar el que probablemente es el mejor cochinillo del mundo, no en vano el hotel y el restaurante forman parte del Grupo Botín que tiene en Madrid el que se considera el restaurante más antiguo (según Guiness) y, sin duda uno de los mejores del mundo. El restaurante del Hostal del Cardenal ofrece una cocina cuidada que representa la tradición tricultural de la ciudad y donde cada plato se expresa a través de las recetas más tradicionales. Una de sus ofertas actuales permite disfrutar de una noche de alojamiento en habitación doble, desayuno buffet, y una comida o cena para dos personas con una selección de aperitivos para compartir, ensalada de ventresca con langostinos y un plato principal a elegir, incluyendo cochinillo al horno de leña, además de postres, vino, café y copa. Todo por 88 euros por persona Información y reservas: tel.: 925 22 49 00

Fin de año romántico con chimenea, bañera y spa solo para dos

Para quienes busquen celebrar un fin de año romántico, a solas con su pareja, sin bullicio ni confetis, la propuesta del hotel-spa rural con encanto Ars Vivendi, un hotel-spa rural con encanto, resulta perfecta. Se trata de disfrutar de un lugar tranquilo en Segurilla (Toledo), a un paso de Madrid, en un entorno rural pero elegante con todo lo necesario para vivir el cambio de año con calma. Ars Vivendi propone una estancia de una o dos noches de alojamiento en una de sus nueve amplias habitaciones ambientadas con velas, varias de ellas con chimenea, desayuno tipo buffet para dormilones hasta la una de la tarde y un circuito termal de 90 minutos que se podrá disfrutar completamente a solas con la pareja y masajes o tratamientos si se desea. El momento especial de la noche serán las doce campanadas y las 12 uvas en la habitación, con la chimenea encendida, la bañera con sales aromáticas preparada y la posibilidad, si se quiere, de tomar las uvas en un relajante baño. La escapada puede organizarse con cena o sin ella. Para los que se animen a encargar también la cena, el menú incluye tabla de ibéricos y langostinos, pescado o carne de segundo y postres variados, por supuesto, acompañado de un buen vino o cava. Los precios varían según el tipo de experiencia que se pida y las cosas que se incluyan y oscilan entre 395 euros por noche sin chimenea y 550 para dos noches con chimenea por habitación. Una singularidad de esta propuesta es que también puede ofrecerse como un excelente regalo y que se puede disfrutar en cualquier momento del año, aunque sin uvas, claro.

Información y reservas: tel.: 639 119 172 y Villa Vivendi

Una Navidad musical en la capital del vals

El vino caliente con canela, las castañas asadas, el azúcar y sus múltiples formas y los adornos navideños artesanos han hecho de los mercadillos navideños austriacos unos de los más famosos de Europa. El más tradicional se levanta ante el Ayuntamiento de Viena, presidido por un abeto gigantesco que cada año llega de un rincón distinto del país. El nombre de este famoso mercadillo no puede ser más navideño: ‘Christkindlmarkt (que traducido significa «Niño Jesús»). Pasear entre sus más de 145 puestos es una auténtica delicia, porque se pueden admirar todo tipo de decoraciones, figuritas, juguetes y muchos productos artesanales. Y si después te apetece, date una vuelta por la muestra de belenes que se exhiben en las arcadas del Ayuntamiento o aprovecha para asistir a algún recital de música, hay decenas para elegir cada día. Espiritual y musical, la Navidad vienesa prolonga durante cinco semanas las celebraciones que conmemoran el nacimiento de Jesús. La madera, la nieve, el olor a ponche y el vals transforman en un cuento la capital del país alpino durante estos días de invierno. En la mayoría de las escuelas, los niños aprenden varias semanas antes a fabricar con sus propias manos los adornos que colgarán de sus árboles de Navidad. En Austria los regalos de Navidad no los trae Santa Claus, sino un niño rechoncho de rubios cabellos rizados, el Niño Jesús, que baja del cielo con su banda de ángeles cada Nochebuena para traer concordia, amor y algunos regalitos a los niños y mayores que se han portado bien. Mientras las campanas de la catedral de Viena tañen los últimos toques del año miles de personas bailan el vals en plena calle. Las orquestas, las casetas de vino caliente y champán y la música son los mejores antídotos contra el frío en esta noche tan especial. Los que prefieran un ambiente más sofisticado pueden optar por el famoso Baile del Emperador, en el Palacio Imperial de Viena. Y para empezar el año con buen pie, nada mejor que el alegre ritmo del Concierto de Año Nuevo de Viena, todavía puedes conseguir una entrada (www.musicajuntos.com). La mayorista Politours propone un viaje especial del 29 de diciembre al 2 de enero, incluyendo vuelos, alojamiento y desayuno durante cuatro noches en hotel de cuatro estrellas, visitas, cena de gala y concierto el día 31 a partir de 1.195 euros.

Información y reservas: Agencias de viajes y www.politours.com

Comer o cenar en el restaurante más antiguo del mundo

Aunque las noches del 24 y el 31 de diciembre son las únicas que cierra, no es mala idea aprovechar los días vacacionales en torno a la Navidad para acercarse a degustar una de las comidas más selectas que ofrece la capital madrileña; y hacerlo en Botín el restaurante más antiguo del mundo, según el libro Guiness de los Récords (fundado en 1.725). «Lo que más nos importa es complacer al cliente. Si el público acepta la Casa, sincera como es, cómoda, pero sin lujos y con el mejor género que se pueda ofrecer, para mí es bastante.» En estas sencillas palabras se resume lo que es la filosofía de Botín que busca, ante todo la satisfacción del cliente con todo lo que ello implica y en todo el proceso: hospitalidad, buen servicio y buena cocina. Con esas sencillas y a la vez complejas reglas, Botín (su nombre actual, en realidad, es Sobrino de Botín) se ha mantenido en los primeros lugares de la gastronomía madrileña desde hace casi tres siglos y en este tiempo ha sido merecedor de numerosos premios. Entre los más recientes la calificación entre los tres restaurantes más clásicos del mundo según la prestigiosa lista Forbes, tras el Club 21 de Nueva York, que ocupa el segundo puesto, y el Simpsons-in the-strand de Londres que encabeza la lista. Naturalmente esta larga trayectoria –se dice que Goya trabajó en sus cocinas antes de dedicarse a la pintura– ha merecido la atención de ilustres escritores, el más conocido de ellos, el norteamericano Ernest Hemingway que lo menciona en sus obras «Muerte en la tarde» y «Fiesta». Otros escritores anglosajones incluyen referencias a Botín en sus obras, como John Dos Passos, Scott Fitzgerald, Graham Greene, Frederick Forsyth… Pero también los clásicos españoles han escrito sobre Botín, entre otros Benito Pérez Galdós, Indalecio Prieto, Ramón Gómez de la Serna, Carlos Arniches… Botín ofrece durante todo el año almuerzos y cenas individuales o la posibilidad de cerrar uno de sus salones para celebraciones colectivas, con capacidad entre 20 y 55 personas. En su amplia carta destacan la ensalada Botín, la sopa de ajo, el revuelto de la casa, las almejas, los chipirones en su tinta y, sobre todo, el cochinillo o el cordero asado. Y de postre, algunas especialidades madrileñas como los bartolillos, la tarta Botín, la tarta de queso con chocolate blanco o la copa Mascarpone con mango. Por otra parte, el Grupo Botín se ha hecho cargo, desde hace poco, de lo que ha dado en llamar «Un Museo para eventos», que va a convertir al Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo en el primero de España que se abra a uso privado, desde celebraciones de bodas y bautizos hasta cenas y convenciones en sus jardines, en la terraza de la cafetería, en el patio de armas o incluso en alguna de sus salas de exposiciones. En su restaurante, además de sus célebres asados, se podrá degustar la que ellos denominan la «mejor paella de España» en cuya elaboración se utilizan todos los ingredientes, incluida el agua, traídos expresamente de Valencia.

Información y reservas: tel.: 91 366 30 26 y www.botin.es

Cuando Venecia muestra su cara más auténtica

La verdadera Venecia, la que no está atestada de turistas y de bulliciosos vendedores, la que ofrece su mágica belleza al desnudo, con sus brumas y sus grises, solo se puede descubrir en invierno. Es ahora cuando su ruina se hace más patente, pero ¿qué sería de Venecia sin su ruina decadente? Fachadas descoloridas, pinturas desvaídas, humedad… Pero ésta es también la ciudad de la familia Bellini, de Tiziano, de Tintoretto, de Palladio, de Sansovino, de Fortuny y de todos esos artistas geniales que han hecho que sea única, imposible de copiar. No hay que perderse lo esencial, que está todo muy próximo: un paseo en vaporetto por el Gran Canal, la Plaza de San Marco, el Puente Rialto, la iglesia Santa Maria della Pietà, conocida como la iglesia de Vivaldi, donde se puede escuchar su música y contemplar los magníficos frescos de El Tiépolo. Si solo hay tiempo para visitar uno de sus muchos museos ese debe ser el de la Academia. Dedicado exclusivamente a pintura veneciana desde sus orígenes al siglo XIX, contiene muchas de las obras maestras de sus grandes artistas. La compañía Croisi Europe, máxima especialista en cruceros fluviales propone un fin de año singular, del 28 de diciembre al 1 de enero, a bordo de uno de sus barcos, atracado en la misma Plaza de San Marcos, con pequeñas travesías por los alrededores e incluyendo todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último, alojamiento en cabina doble exterior con baño completo, animación, asistencia a bordo, cóctel de bienvenida, noche de gala, cena especial de fin de año con vinos y tasas portuarias desde 908 euros.

Información y reservas: agencias de viajes y www.croisieurope.travel

Con la estrella de Belén, este hotel tendría siete

Si la estrella que condujo a los Reyes Magos a Belén llegara hasta el Villa Padierna Palace Hotel en Marbella, ya serían siete las que se acumularían en este palacio que, en efecto, parece adecuado para acoger reyes, sean magos o no. El hotel Villa Padierna Palace Hotel se convirtió hace poco en el primer hotel de Andalucía en obtener la sexta estrella por parte de Seven Stars and Stripe, una organización que valora mundialmente a los mejores hoteles del mundo y no solo por sus instalaciones sino por la calidad en el servicio, el personal y por la experiencia de los clientes en el propio establecimiento. Villa Padierna Palace Hotel tras varias inspecciones sorpresa superó el exhaustivo examen de esta organización consiguiendo su sexta estrella. Seven Stars and Stripe también reconoció la calidad del spa con una sexta estrella, un spa de más de 2.000 metros cuadrados que ya ha sido en varias ocasiones galardonado como el mejor spa de la Costa del Sol. El Villa Padierna Palace ofrece un mundo de atenciones en un espacio exclusivo inspirado en la antigua Toscana italiana, con un servicio de excelencia y rodeado de privilegios únicos y la mejor ubicación. Las 129 habitaciones, suites y villas están diseñadas con piezas de arte únicas perteneciente a la colección de la fundación ARVI. El palacete transmite la armonía de su planta cuadrada y la delicadeza de su perfil sonrosado y ribeteado en blanco. Pero es la construcción principal la que acumula más lujo. La gran cúpula de vidrio que corona el patio central, la escalera de mármol, las columnas y la chimenea de la recepción, los bustos y los óleos, la solemnidad de sus salones, la contenida elegancia de sus alcobas y áticos, el valor, en definitiva, de tanta carga de anticuario y de historicismo. Para la despedida de 2012 se ha preparado un menú a la altura de la ocasión. Se comienza con el cóctel del Director a las 20:00 horas y toda la cena estará amenizada por un dúo de pianista y cantante a ritmo de bossanova y jazz. Entre las delicadezas preparadas por el chef están: amouse bouche del chef, crema de castañas con boletus edulis y jamón ibérico, lubina asada con mantequilla de cítricos y aromas mediterráneos, cristales de rubí al cassis de Bordier, solomillo de buey con patatas sufleadas al perfume de trufa, tarta de chocolate con corazón de fondant y salsa de turrón y delicias navideñas. Todo ello, claro, acompañado de los mejores vinos y champanes. El precio es de 199 euros por persona más IVA. Hay un paquete especial que incluye la cena y el alojamiento en habitación Deluxe (mínima estancia 2 noches), con botella de cava y dulces navideños de bienvenida a partir de 450 euros.

Información y reservas: tel.: 952 88 9150 y www.hotelvillapadierna.com

Todo el lujo asiático a un paso de Benidorm

¿Qué tienen en común Bruce Springsteen, Zinédine Zidane, Bruce Willis, Novak Djokovic, Penélope Cruz, Paula Echevarría, David Bustamente y Francisco Rivera…? Todos, en algún momento, han sido clientes de Asia Gardens, uno de los mejores hoteles de Europa situado en las afueras de Benidorm pero con todo el encanto de un alojamiento tailandés y, por supuesto, también el célebre lujo asiático. Su aspecto puede recordar el de una fortaleza del desierto, teñida de rojo y rematada por torreones y torretas al más puro estilo vigía y defensivo, aunque la impresión que domina sobre todo es la de su vegetación entre más de 5000 m2 de jardines asiáticos con 150.000 plantas, árboles y arbustos y sus enormes piscinas, varias de ellas climatizadas. Cuando se penetra en el hotel se percibe que parece estar creado para restablecer la salud física y mental, y conseguir descansar de la vorágine del día a día. La exclusividad se viste de un cuidado estilo balinés en las habitaciones del hotel. Sus diseños y personalidad diferentes han sido concebidas para el bienestar del cuerpo y de la mente. El hotel cuenta con más de diez tipos distintos de decoración de habitaciones, con los detalles que se esperan de uno de los mejores hoteles de lujo. Los restaurantes del Asia Gardens son un ejemplo de cómo satisfacer los paladares más exigentes con la fusión magistral de los originales sabores de Asia junto con los de la cocina tradicional mediterránea e internacional. En su centro se descubre la magia, la tradición, la sabiduría y la fantasía, que son los auténticos protagonistas de todos los tratamientos. El Asia Gardens es uno de los lugares más deseables para celebrar el fin de año, porque acerca todo el exotismo de los hoteles más exclusivos del sudeste asiático sin salir de España y celebra en el corazón de la costa alicantina una entrada en el año nuevo con la magia de la Festividad de Luz. Inspirados en el Loi Krathong en Tailandia, la noche de Fin de año se convierte en la más esperada y especial del año. Los programas que han preparado, de dos a siete noches incluyen alojamiento y desayuno, cóctel de bienvenida, cena de Gala, gran fiesta de Fin de Año «Festival de la Luz» la noche del 31/12, con música en vivo, barra libre y DJ el 31 de diciembre, brunch especial de Año nuevo día 1 de Enero de 2013. Los precios son: 2 noches: 1380 euros; 3 noches: 1470; 4 noches: 1520; 5 noches: 1600; 6 noches: 1680 y 7 noches: 1820 euros por habitación.

Información y reservas: tel.: 96 681 84 00 y www.asiagardens.es

Turquía y otros destinos exóticos solo para singles

Hace tiempo que surgieron las vacaciones y los lugares solo para adultos, solo para parejas, pensados para familias, para gente de la tercera edad… Naturalmente no tardaron mucho en nacer las vacaciones para singles, para ese importante segmento de la población que viaja solo por gusto o por necesidad y que le gusta hacerlo así y encontrarse con otras personas de su misma condición. Para esas personas que son solteros, separados, divorciados o viudos nació hace seis años un producto especializado de la mano del turoperador Saraya Tours dedicado a los viajeros sin pareja, que organiza viajes, cruceros, escapadas y encuentros a lo largo de todo el año y de todo el planeta. Según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de 7,3 millones de singles adultos, es decir el 16,5% de la población. Los estudios de mercado lo dejan claro: los solteros son ávidos consumidores de productos culturales (libros, discos, películas…), salen más y viajan más. Estos millones de potenciales clientes, junto a las personas con pareja estable que, por razones diversas, prefieren viajar solas, son el mercado para un nuevo tipo de oferta turística, que se ha diversificado en los últimos años. Una de las fórmulas de más éxito son los cruceros, una forma de viajar que permite, además de conocer distintos destinos, entablar relación con facilidad, o no, con otros viajeros. Para los días de finales de diciembre, incluyendo fin de año Saraya Tours ha programado exclusivamente para singles viajes a Egipto desde 1.249 euros), Jordania (desde 1.599), Israel (desde 1.599) o Turquía (desde 1.449). Este último, muy interesante, sale el 26 de diciembre y dura ocho días, con visitas a lo mejor del país, incluyendo Estambul, Ankara y Capadocia.

Información y reservas: tel.: 93 450 98 33 y www.sarayatours.es

Vacaciones navegando y tripulando tu propio barco

Navegar plácidamente manejando tu propio barco, atracar junto a la orilla para detenerse a pescar o para coger la bicicleta y explorar los alrededores, unirse los tripulantes de varios barcos para compartir el aperitivo, navegar en kayak, organizar una barbacoa en la orilla y luego disfrutar de una copa en cubierta y un apacible sueño en los confortables camarotes… Suena bien, ¿no? Pues esto es mucho más fácil y barato de lo que se piensa, y se puede realizar aquí al lado. La propuesta más original para las próximas vacaciones o cualquier escapada viene de la mano de Amieira Marina, una joven empresa portuguesa que ofrece en España su servicio de alquiler de barcos en el Gran Lago de Alqueva, el lago artificial más grande de Europa, en pleno Alentejo portugués a poca distancia de la frontera entre Portugal y España. Amieira Marina ha creado un servicio de alquiler de barcos a motor, con capacidad de entre dos y diez personas que pueden ser tripulados por uno mismo, tras recibir unas pequeñas lecciones de navegación que duran apenas media hora. Precisamente la facilidad de manejo de las naves y la posibilidad de elegir cualquier recorrido en la amplia superficie del pantano son los principales atractivos de esta nueva fórmula de vacaciones que hasta ahora estaba limitada a los expertos que podían manejarse en el mar, con la titulación correspondiente. El barco puede tripularse desde la cabina o en la toldilla exterior haciendo algo tan sencillo como mover un volante similar al de un automóvil, graduando la velocidad con una palanca y decidiendo ir hacia delante o hacia atrás. Para que no falte nada y todo sea seguro y fácil, todos los barcos están equipados de GPS que dibuja el plano de la zona donde se encuentra, las boyas próximas y la ruta preferente a seguir, y también con un sonar que indica la profundidad y señala la proximidad de rocas o posibles peligros en los que encallar. El tiempo de navegación a bordo discurre tranquilamente mientras se toma el sol, se contempla el paisaje, se lee un buen libro o se saborea una cerveza helada. Los precios en diciembre y enero oscilan entre 165 y 233 euros por noche, según los días de temporada baja o alta y en el barco más pequeño con capacidad para cuatro personas, aunque van bajando proporcionalmente si se contratan más días o los barcos son para un mayor número de personas, de forma que en un barco grande, con capacidad para ocho o diez personas, y alquilándolo por cuatro noches, puede salir por solo 30 o 40 euros por persona y día. Para los días de Navidad tienen diversos paquetes que permiten paseos por el lago y comidas o cenas en su restaurante panorámico a partir de 35 euros por persona.

Información y reservas: tel.: 911 871 571 y www.amieiramarina.com

Cálido y barato Budapest en invierno

En cualquier época del año Budapest cuenta con atractivos suficientes para el viajero que puede pasar en la ciudad cuatro o cinco días sin llegar a aburrirse ni dejar de encontrar sorpresas. Para hacerlo más fácil la Oficina de Turismo de la ciudad, en colaboración con hoteles y balnearios ofrece durante el invierno, una noche gratis al reservar dos o tres noches de hotel y entrada también gratuita a cualquiera de los tres balnearios históricos de Budapest, además de otras ventajas y descuentos. Más información en www.budapestwinter.com/es y www.hungriaturismo.com. Una de las cosas que hace única a Budapest, y que la revaloriza especialmente en invierno, es que es la única metrópoli del mundo rica en aguas termales. Nada menos que 118 fuentes termales hay en la ciudad, con aguas que brotan a temperaturas de 21 a 78 °C, con un caudal que supera los 70 millones de litros diarios. La cultura del baño forma parte de la vida de los húngaros desde hace siglos. Es a la vez emocionante y relajante, moderno y tradicional, cotidiano y especial. Durante «Szilveszter» (Nochevieja), se abren las puertas de las casas para que todos los amigos puedan ir de visita y se recibe a todo el mundo. En Pest se eliminan las prohibiciones de aparcar y se suspende el tráfico. La gente suele disfrazarse y salen a la calle a medianoche a festejarlo con fuegos artificiales y champán. Los más sofisticados, lo celebran en una gala especial en la bella Ópera, con obras de Kodály, Liszt, Strauss, Tchaikovsky, etc. En una buena cena de Nochevieja no puede faltar la carne de cerdo en gelatina con col rehogada con champán y después salchichas calientes con mostaza y rábanos picantes, acompañados de panecillos del día. Después, de madrugada, algunos toman la sopa del trasnochador (Korhelyleves), que tiene carne, nata, col y paprika dulce… todo esto para recuperarse un poco y continuar con la fiesta. La compañía húngara de bajo coste Wizz Air tiene numerosos vuelos directos a Budapest desde Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca, con precios a partir de 96 euros ida y vuelta.

Información y reservas: www.wizzair.com

Disfruta la Navidad en el mejor hotel de Asturias

En el corazón del centro de los negocios, el ocio y la cultura de Oviedo se encuentra el Meliá Hotel de la Reconquista, sin duda uno de los hoteles más emblemáticos de España. Es un edificio singular del siglo XVIII, catalogado Monumento Nacional, que fue antiguo Hospicio y Hospital del Principado de Asturias, bellos patios y elegantes habitaciones, que cada año acogen a los invitados y jurados de los Premios Príncipe de Asturias, así como a la Familia Real española, el Meliá Hotel de la Reconquista es perfecto para convertir la estancia en una experiencia inolvidable. Un cuidado mantenimiento y constante actualización de las instalaciones permiten disfrutar de un hotel de la máxima categoría con los últimos adelantos técnicos y que es el marco donde se han celebrado los más importantes acontecimientos desarrollados en Asturias, jugando un papel esencial en la vida de Oviedo en los últimos años. Para los días de Navidad y Fin de Año, el hotel ha preparado paquetes de estancias y menús especiales muy sugerentes. Para la cena de Nochebuena se propone un menú que incluye aperitivos, ensalada de jamón y foie, vinagreta de manzana y frutos secos; milhojas de bacalao pil-pil, verduras asadas, centollo y crema de trigueros; cochinillo confitado y crujiente con reducción de Pedro Ximénez y orejones; tarta Tatin de manzana y toffée y café; todo ello regado con vinos Fillaboa D.

O. Rías Baixas, Viña Pomal Crianza 2009 D.

O. Ca. Rioja, cava Anna de Codoriu, Sidra Real y carro de licores; todo por 89,50 euros por persona. Para el día de Navidad se ha preparado un extraordinario buffet al precio de 30 euros. Y, naturalmente, en Nochevieja se echa la casa por la ventana para celebrar la llegada del nuevo año. El paquete de fin de año incluye alojamiento en habitación doble, con detalle de bienvenida y desayuno especial año nuevo, cena Nochevieja, barra libre y cotillón, con posibilidad de dejar la habitación hasta las 14:00 horas. El menú de lujo incluye bogavante asado en velo ibérico con ajada y verduritas; raviolis de bacalao ajoarriero y crema de trigueros; lubina con sinfonía de setas sobre castañas crujientes; sorbete de limón al cava con gelée de menta; chuletitas y lomos de lechal sobre cous cous y reducción de romero; Amagüestu; uvas de la suerte; petit fours; baile cotillón con orquesta y barra libre hasta las 4 de la madrugada; sopa de ajo y chocolate con churros, todo regado con vinos Pazo Señorans 2011 D.

O. Rías Baixas, Murua Reserva 2005 D.

O. Ca. Rioja, Raimat Gran Brut D.

O. Cava. El precio por persona es de 269 euros y las noches adicionales salen a 60 euros por persona.

Información y reservas: tel.: 985 24 11 00 y www.hoteldelareconquista.com

Disfruta el Valle del Jerte, bello en cualquier época del año

El valle del Jerte tiene merecida fama por sus cerezos en flor al comienzo de la primavera, pero durante los meses de invierno también tiene un encanto especial, con su impresionante río, sus magnificas gargantas, sus bosques de robles y castaños, sus conjuntos históricos artísticos, sus gentes… También está a un paso la Reserva Natural Garganta de los Infiernos y sus espectaculares rutas de senderismo, la ciudad de Cáceres, el Monasterio de Yuste, el Parque Nacional de Monfragüe, Plasencia… En pleno corazón del valle, en Cabezuela del Valle, se encuentran los apartamentos Prado del Abuelo. Son quince, ubicados todos ellos en un edificio de nueva construcción, con una capacidad para 2-4 personas, constan de un dormitorio (1-2 camas), un salón (con un confortable sofá cama), cocina completamente equipada, comedor y cuarto de baño con columna de hidromasaje. La decoración de los apartamentos ha sido cuidadosamente seleccionada por los propios dueños, que regentan su tienda de decoración en la misma localidad. Todos los apartamentos están decorados de forma diferente dando así un pequeño toque de exclusividad a cada uno de ellos. Para disfrutar el fin de año en este entorno tranquilo, se propone, por ejemplo, una estancia de cinco noches, desde el sábado 29 de diciembre al miércoles 2 de enero en uno de los apartamentos para cuatro personas, por solo 325 euros, ¡menos de 15 euros por persona y noche!

Información y reservas: tel.: 678 646 469 y www.pradodelabuelo.es

Fiesta andaluza recorriendo el Guadalquivir

Para los que prefieran no salir de España en fin de año y hacer algo diferentes pueden apuntarse a un crucero especial por el Guadalquivir que propone la mayor compañía europea de cruceros fluviales Croisi Europe, que permitirá conocer las ciudades de Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y Jerez. Además, habrá oportunidad de visitar bodegas, degustar algunos vinos y presenciar un espectáculo ecuestre, entre otras cosas. Un crucero fluvial es el más cómodo y despreocupado medio de conocer otros lugares, otras formas de vivir. A bordo todo son facilidades. Se trata de unas verdaderas vacaciones a su aire deleitándose con el paisaje, charlando con los amigos y descansando. En un crucero hay que olvidarse de hacer maletas después de cada etapa. Los camarotes y el propio barco ofrecen todas las comodidades posibles, todas las que permiten las dimensiones limitadas de estos cruceros de río. La fecha de salida es el 28 de diciembre y el regreso el 2 de enero. El precio es desde 750 euros y se incluyen todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último, alojamiento en cabina doble exterior con baño completo, animación, asistencia a bordo, cóctel de bienvenida, noche de gala y tasas portuarias y, por supuesto, cena y fiesta especial de Nochevieja.

Información y reservas: En agencias de viajes y www.croisieurope.travel

Lujos del siglo XXI en un precioso castillo medieval

El Castillo de Castilnovo es una sorpresa para el viajero. Ubicado en un lugar de ensueño, la fortaleza alza sus seis torres entre un bosque de álamos, chopos, encinas y sabinas. El estilo arquitectónico más destacado es el gótico-mudéjar, aunque se observan restos árabes, isabelinos y neoclásicos, configurando un conjunto ecléctico lleno de encanto. El origen del castillo está todavía en la penumbra, algunos investigadores opinan que se remonta al siglo VIII por obra de Abd-al Rahmán I, otros, sin embargo, se lo atribuyen a Almanzor (siglo X). Parece probado que Castilnovo responde a la necesidad de protegerse ante los primeros ataques cristianos del inicio de la Reconquista. El castillo es, por tanto, un testimonio arquitectónico del inicio de esta fundamental época histórica. En la actualidad, Castilnovo vive un período de esplendor gracias a la iniciativa de un grupo de gente de recuperar su belleza y ver convertido el castillo en un foco irradiador de cultura. Estos muros acogen a «Castilnovo» Asociación Cultural Hispano Mexicana que tiene como fin promover y difundir la cultura mexicana en España, profundizando en los vínculos existentes entre ambas culturas. Por ello, las salas de Castilnovo se decoran con bellas muestras de la cultura mexicana componiendo un espacio ecléctico. Además, Castilnovo es un alojamiento con todos los atractivos del siglo XXI, con habitaciones amplias y acogedoras y todos los servicios e instalaciones para celebrar eventos. Desde el castillo se organizan diversas actividades deportivas y culturales en la zona. Para las vacaciones de Navidad, Castilnovo propone una escapada de una o dos noches en habitación doble con desayuno, late check out hasta las 14h. (según disponibilidad) y 40% de descuento en masaje terapéutico a partir de 45 euros por persona para una noche o 81 para dos noches. Si te apetece, podrás disfrutar de un menú degustación típico segoviano (bebidas no incluidas): lechazo y judiones de la Granja y postre en su restaurante por 25 euros por persona.

Información y reservas: tel.: 921 531 133

En el mejor y más señorial hotel de Portugal

Situado en el Alto de San Amaro, una de las zonas más tranquilas de Lisboa, el Pestana Palace, es un palacio del siglo XIX situado en un área residencial de la ciudad de Lisboa. Elegido en varias ocasiones mejor hotel de Portugal por los profesionales turísticos y premiado con distintos galardones, es el resultado de la restauración del antiguo palacio Valle Flôr. Con sus maravillosas vistas sobre el río Tajo y un exótico jardín interior, el edificio ha sido objeto de una rigurosa rehabilitación que le devolvió su esplendor original. Tanto sus magníficos jardines como el palacio se consideran monumentos nacionales. El Pestana Palace es miembro de «The Leading Hotels of the World». Se encuentra cerca de los principales monumentos de Lisboa, como la Torre y el Centro Cultural de Belém, el Monasterio de los Jerónimos y del Centro de Congresos de Lisboa. Para la noche de fin de año, su prestigioso restaurante Valle Flôr ha preparado un menú a juego con la categoría del hotel con música, champán y bebidas selectas y un paquete especial muy atractivo que incluye cóctel de bienvenida, dos noches de alojamiento en habitación doble, desayuno buffet, cena con menú degustación de cinco platos, incluyendo las bebidas durante la cena y la copa de champán a las 12 de la noche, desde 425 euros por habitación y noche.

Información y reservas: tel.: (00351) 213615600

Brinda con champán, relájate con sidra

Tras el vino, el chocolate, el caviar e incluso el pan de oro como elementos para aplicar en tratamientos de belleza y salud, ahora le llega el turno a la sidra. Apostando por la búsqueda de nuevas sensaciones, tras meses de investigación, análisis y mejoras ha salido a la luz la sidroterapia, que utiliza productos que tienen como origen la sidra y otros derivados de la manzana aprovechando cualidades de ambas y aplicándolas en diversos tratamientos que contienen propiedades terapéutico lúdicas. Esta es la última apuesta de Hostería de Torazo un lugar que aúna un alojamiento con encanto, una singular gastronomía, actividades culturales y turísticas y su innovador spa. Está situada en una antigua casona reconstruida y renovada en uno de los pueblos más bellos de Asturias que fue declarado «Pueblo Ejemplar» en 2008. Cuenta con 30 acogedoras habitaciones totalmente equipadas, amplias, luminosas y con una decoración exquisita. Para fin de año Hostería el Torazo ha creado un paquete especial Nochevieja en Torazo que incluye alojamiento de una noche en habitación doble, detalle de bienvenida en la habitación, desayuno buffet selecto, acceso al circuito-spa «Les Aigües», cena de gala de Nochevieja en su restaurante recomendado por Sergi Arola, que incluye: aperitivo de bienvenida, cena de Fin de Año, cotillón, barra libre y chocolate con churros, posibilidad de dejar la habitación a las 16:00 horas. Precio por persona, 190 euros. El paquete de dos noches sale por 250 euros y el de tres por 300 euros.

Información y reservas: tel.: 985 89 80 99 y www.hosteriadetorazo.com

Diversas opciones para recorrer Sicilia a tu aire

Sicilia es un libro de historia y arte, un compendio de las mayores civilizaciones y culturas de todas las épocas. Literalmente está cubierta de monumentos en los que se funden las diferentes civilizaciones llegadas a la isla. También disfruta de una rica naturaleza y una gastronomía refinada, sabrosa y variada, y tiene una costa deslumbrante repleta de playas con unas aguas cargadas de mitología. Sicilia, la isla más grande del Mar Mediterráneo, no necesita de Italia, tiene una identidad propia y habla y se muestra por sí misma. Su magnífica belleza natural y una historia impresionante hacen de esta isla un lugar que merece la pena explorar. Durante muchos años vivió bajo el dominio de griegos y romanos, quienes dejaron su huella en una gran diversidad de tesoros artísticos. Podrás revivir la época de oro visitando los teatros griegos, catedrales, palacios y jardines públicos. Politours te propone pasar el fin de año en este espléndido escenario y ha programado un viaje del 28 de diciembre al 1 de enero con salidas en vuelo especial desde Madrid y Barcelona, con varias opciones para que puedas recórrela a tu aire: avión más coche durante cinco días desde 295 euros; avión, más coche durante cuatro días más alojamiento y desayuno en Catania desde 375 o, si lo prefieres, solo avión por 195 euros. Si se quiere un viaje con todo organizado, incluyendo vuelos, traslados, recorrido y alojamiento en media pensión, Politours lo ofrece desde 650 euros, visitando Catania, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Monreale, Monte Pellegrino, Modello, Palermo, Cefalu y Taormina.

Información y reservas: Agencias de viajes y www.politours.com

Comienza el año sumergido en aguas termales

El balneario Leana, situado en Fortuna (Murcia) y uno de los más veteranos de España, no deja de ofrecer sorpresas a sus clientes. Hace poco ponía en marcha sus «Noches de Ópera» combinadas con gastronomía de autor; en febrero nos sorprendía con la puesta en escena del Carnaval al más puro estilo veneciano y en abril rememoraba la última cena del Titanic, con el mismo menú, la misma música, la proyección de la película de Cameron, con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet de protagonistas y en un escenario que recordaba en muchos aspectos el interior del propio Titanic. Todo ello, tras la revolución mediática que provocó la creación por parte de su propietario, Pedro de Leana, del perfume personal del presidente Obama. Una estancia en Leana, además de sorpresas, siempre resulta reparadora y muy agradable. Desde hace poco, se puede, por ejemplo, disfrutar de su nuevo Spa Termal dedicado exclusivamente al relax de los sentidos y que presenta como gran novedad una piscina de «leche hidratante» para nutrir y rehidratar la piel tras los baños termales. Las instalaciones del spa constan de una piscina con volcán de burbujas, una piscina con chorros cervicales, lumbares y jets subacuáticos, sauna de vapor aromatizado con las esencias diseñadas por el perfumista Pedro de Leana para activar los sentidos, ducha de aromas, ducha pulverizada y una piscina de leche hidratante. Estas incorporaciones se unen a las excelentes instalaciones y servicios que han hecho de Leana uno de los más completos balnearios de España. Dispone de tres hoteles con un total de 173 habitaciones. Su conjunto de piscinas termales exteriores, de nuevo diseño, es sin duda uno de los más espectaculares en este tipo de instalaciones. Ambas piscinas se nutren de las benéficas aguas minero-medicinales de las termas de Leana, que surgen de la tierra a 53 grados y que en las piscinas mantienen una media de 34 grados, similar a la temperatura del cuerpo, que permite estancias prolongadas sin problemas. Para fin de año han preparado un paquete especial que incluye alojamiento, cena especial con actuaciones en directo, fuegos artificiales, cotillón y entrada libre a las piscinas termales desde 138 euros por persona.

Información y reservas: tel.: 968 68 50 11 y www.leana.es

Una escapada señorial para despedir el año

Durante las vacaciones de Navidad o aprovechando el fin de año vale la pena hacer una escapada y tomarse un respiro. Y para ello, nada mejor que hacerlo a lo grande y cerca de casa. La Pousada de Cascais Fortaleza da Cidadela, última incorporación a Pousadas de Portugal, una red de 40 establecimientos en el país vecino, similar a los Paradores de España, es el lugar ideal para sentirse como un señor y disfrutar a lo grande. La Pousada de Cascais, que forma parte de «The Leading Hotels of the World», es un hotel de lujo ubicado entre los muros de la histórica fortaleza de la ciudadela, en el centro de Cascais, construida originalmente en el siglo XVI. Es un lugar donde lo antiguo y lo moderno se unen, con muchas de las habitaciones situadas en el antiguo cuartel, lo que convierte a cada una en una experiencia diferente, mientras que otras, más modernas, gozan de magníficas vistas del mar y de los vastos espacios del patio interior. Toda la pousada tiene espectaculares vistas al puerto deportivo y al faro de Cascais. Cuenta con un total de 126 habitaciones, incluidas 18 suites, todas decoradas en un estilo moderno y minimalista con detalles de diseño y es la Pousada más grande de Portugal. Forma parte de un complejo con una variada oferta de restaurantes, bares, tiendas, piscina cubierta, centro de bienestar y varias salas de reuniones y eventos. En esta pousada todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV LCD, Wi-fi, caja fuerte, minibar, albornoces y muchas otras comodidades. Para fin de año ha preparado un paquete especial que incluye alojamiento para 2 personas en habitación doble, conexión gratuita a Internet base en las zonas públicas, cena de Nochevieja (bebidas incluidas), desayuno buffet, vino espumoso en la medianoche del 31 de diciembre, acceso gratuito al Health Club y salida tardía (sujeto a disponibilidad), a partir de 420 euros para dos personas.

Información y reservas: tel.: (+351) 210 401 712 y www.pousadas.pt

Un lugar donde dejarse querer

Este sugerente titular hace de presentación de Sant Pere del Bosc Hotel & Spa un lugar especial en Lloret de Mar (Girona). A la historia del modernismo de primeros de siglo y al entorno sobrio, natural y tranquilo, hay que añadirle los valores de dedicación, constancia, atención al detalle, honestidad, discreción, espíritu de trabajo y vocación de servicio que pretenden convertir este establecimiento en un punto de inflexión de la hostelería del siglo XXI. Sus 19 suites inimitables en diseño invitan al cliente a repetir su estancia buscando vivencias distintas en cada uno de sus maravillosos escenarios. Su spa, con más de 20 tratamientos distintos y unidos a su detallada carta de servicios ayurvédicos, lo convierte en un lugar genuino donde renovarse, relajarse y reencontrarse. Y todo ello maridado con una estimulante gastronomía mediterránea en su restaurante que lo convierte en un establecimiento único, singular y con alma propia. Sant Pere del Bosc Hotel & Spa aspira a convertirse en el punto de retorno que las personas necesitan para reencontrarse consigo mismos y con los demás, y trabaja para ser reconocido como un lugar íntimo donde el cliente se sentirá altamente arropado en su proceso de mejora. Se proponen, en definitiva, enamorar a las personas a través de sus sentidos o dicho de otra manera, ser el referente donde «dejarse querer» se convierte en un hábito. Para fin de año tienen una propuesta especial que incluye alojamiento de una noche en Junior Suite para dos personas con desayuno tipo bufet especial Año Nuevo con chocolatada, cena de fin de año para dos personas, fiesta Revellón Fin de Año para dos personas por 290 euros por persona.

Información y reservas: tel.: 972 36 16 36 y www.santperedelboschotel.com

Jordania es mucho más que Petra

Jordania es un país seguro, tranquilo, hospitalario, de fascinante variedad y de hermosos contrastes. Es la tierra del Antiguo Testamento y del Bautismo de Jesús. El país de Petra, del espectacular paisaje de arenas de color rojo del desierto de Wadi Rum, de las azules aguas cristalinas con fondos marino repletos de corales del golfo de Aqaba, del deslumbrante Mar Muerto, de los impactantes lugares bíblicos… Antiguo y moderno, cuna de la civilización y símbolo de paz y serenidad. De norte a sur de este pequeño país se acumulan los vestigios de su agitada historia. Aquí está una de las ciudades romanas mejor conservadas, los mayores mosaicos bizantinos, el esplendor de la cultura nabatea. Aquí está el castillo de Herodes, los antiguos campamentos de Lawrence de Arabia, Sodoma, Gomorra… A veces parece difícil que tanta historia se concentre en tan poca geografía. Sin duda la joya de los grandes atractivos de Jordania es Petra y es cierto que sólo por conocer Petra y su mágico entorno vale la pena hacer el viaje a Jordania, pero el país ofrece mucho más en una abigarrada mezcla de culturas y paisajes. Politours es uno de los grandes especialistas en Jordania y para las fechas de Navidad y Año Nuevo ha programado diversas salidas desde Madrid y Barcelona. El programa de viaje incluye visitas a Ammán, Jerash, Ajlun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Mádaba, Monte Nebo, Kerak, Petra, Pequeña Petra y Wadi Rum. El precio, incluyendo vuelos, traslados, alojamiento en media pensión y excursiones es desde 950 euros.

Información y reservas: Agencias de viajes y www.politours.com

24 propuestas más para empezar el año 2020

La despedida de 2019 y la llegada de 2020 con la entrada de la nueva década merecen un homenaje. Comida, música, uvas y bailes para decir adiós y hola, para sentenciar lo ocurrido y soñar con el futuro. Aquí tienes otras doce (como las campanadas) propuestas originales y con estilo para esta noche única, entre las que se encuentran las rebajas de fin de año en Nueva York, una Pousada en Portugal, un relajante viaje a las Maldivas, tratamientos de belleza y relax a base de sidra, pan de oro o chocolate o, entre otras, disfrutar en bañador del Caribe y su relajante entorno.

Fin de año en Nueva York aprovechando las rebajas

Cuando llega el día de Fin de Año, Nueva York lleva más de un mes de fiesta. Las navidades, las luces, las cabalgatas y, en la mayoría de los casos, también las rebajas, han comenzado el Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre (25 de noviembre este año); ese día, y desde hace 80 años, los almacenes Macy’s celebran una famosa cabalgata que atrae a miles de personas, sobre todo niños. Otro punto de referencia de la Navidad de Nueva York lo marca el encendido del árbol ante la entrada principal del Roquefeller Center la primera semana de diciembre. A los pies del árbol se instala la famosa pista de patinaje. Pero la gran celebración es Fin de Año, y el lugar para celebrarlo, Times Square bajo la emblemática bola de cristal que marca el comienzo de los fuegos artificiales, el confeti y los juegos de luces. Luego, si tienes ánimo, se puede asistir a la carrera de las 5 millas en Central Park y la lectura de poesías en St Mark’s Church. La mayorista Viva Tours (en agencias y www.vivatours.es) ofrece vuelos de Iberia, tasas, traslados, estancia de tres noches en hotel lujo con precios que oscilan entre 1.165 euros (ocupado por 4 personas) y 1.395 (ocupado por 2 personas).

Como un marqués en tu propio palacio

La red Pousadas de Portugal, similar a los Paradores de España, dispone de 43 alojamientos en todo el territorio portugués en antiguos palacios, castillos, conventos y casas señoriales que conservan todo el estilo y el encanto de los tiempos pasados pero con la comodidades de los mejores hoteles de hoy. En los últimos meses Pousadas ha incorporado tres nuevos establecimientos a la cadena, situados en Oporto a orillas del Duero (el barroco Palacio do Freixo y la antigua Fábrica de Harinas Armonía), la Pousada de Estoi en Faro, en pleno Algarve (antiguo palacio de Estói, del siglo XIX, con jardines de estilo Versailles) y la Pousada de Viseu en la región Centro (el antiguo Hospital de São Teotónio). Todas ellas, como la mayoría de las otras pousadas proponen un paquete especial de Año Nuevo que incluye dos noches de alojamiento en habitación doble, bienvenida con una bebida tradicional de la región, desayuno tipo bufet en el restaurante o en la habitación, tratamiento VIP en las habitaciones durante toda la estancia, aperitivo, cena y cena especial de Nochevieja incluyendo digestivos y champán en la medianoche del 31 de diciembre, refrigerio adicional durante la estancia, posibilidad de entrada temprano y salida tarde, según disponibilidad El precio por habitación y noche oscila desde 270 a 400 euros por habitación y noche, según el tipo de pousada. Info: tel.: 902 44 43 40 y www.pousadas.pt

Si quieres olvidarte de las celebraciones tradicionales, del bullicio de las calles y el afán consumista de estas fiestas, nada mejor que ir al otro extremo del mundo. En la India celebraron su año nuevo hace un par de meses, con su Diwali, o Festival de la Luz, cuando infinidad de lamparitas de aceite decoraron casas, templos y jardines, simbolizando la victoria del bien sobre el mal y mostrando el agradecimiento de la gente por todo lo bueno que hay en sus vidas. El turoperador Kirunna Travel (en agencias y www.kirunna.es) propone un estupendo viaje de doce días con salidas de Madrid y Barcelona, visitando Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur, Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho y Varanasi a partir de 2.385 euros. Otra propuesta, igualmente diferente es el viaje que propone también Kirunna con un viaje a las paradisíacas Maldivas con siete noches de estancia en un lujoso bungalow sobre el agua, desde 3.165 euros.

Sidra para relajar el cuerpo, champán para animar el espíritu

Tras el vino, el chocolate, el caviar e incluso el pan de oro como elementos para aplicar en tratamientos de belleza y salud, ahora le llega el turno a la sidra. Apostando por la búsqueda de nuevas sensaciones, tras meses de investigación, análisis y mejoras ha salido a la luz la sidroterapia, que utiliza productos que tienen como origen la sidra y otros derivados de la manzana aprovechando cualidades de ambas y aplicándolas en diversos tratamientos que contienen propiedades terapéutico lúdicas. Esta es la última apuesta de Hostería de Torazo un lugar que aúna un alojamiento con encanto, una singular gastronomía, actividades culturales y turísticas y su innovador spa. Está situada en una antigua casona reconstruida y renovada. Cuenta con 30 acogedoras habitaciones totalmente equipadas, amplias, luminosas y con una decoración exquisita. Para fin de año Hostería el Torazo ha creado un paquete especial Nochevieja en Torazo que incluye alojamiento dos noches en habitación doble con vistas, detalle de bienvenida en la habitación, desayuno buffet selecto, acceso al circuito-spa «La Fontana» diario, cena de gala de Nochevieja que incluye: aperitivo de bienvenida, cena de Fin de Año, cotillón, barra libre, chocolate con churros y sopas de ajo, amenizado por discjockey. El precio de alojamiento, 130 euros por persona, precio de la cena: 140 euros por persona. Info: Hostería de Torazo, Plaza de la Sienra, 1, Torazo, Cabranes, tel.: 985 89 80 99 y www.hosteriadetorazo.com

Visita a Santa Claus

Una vez que el trabajo de Santa Claus afloje, tras las agotadoras jornadas de Navidad, puede ser el mejor momento para hacerle una visita en su casa de Rovaniemi y tal vez enviarle una recomendación para los Reyes Magos, con quienes seguro se lleva bien. Pero ver el gigantesco montaje en torno a Santa Claus es esta ciudad al norte del Círculo Polar Ártico no es el único atractivos de este viaje: contemplar auroras boreales, pasear en trineo de perros huskies o renos, safaris en motonieve, mini cruceros en un rompehielos, golf sobre nieve… Condor Vacaciones (agencias de viajes y www.condorvacaciones.es) propone un viaje para fin de año, incluyendo vuelos, traslados, cuatro noches en alojamiento y desayuno, tres cenas, incluyendo cena y fiesta de Fin de Año, desde 1485 euros.

Comienza el año sumergido en aguas termales

El balneario Leana, situado en Fortuna (Murcia) y uno de los más veteranos de España, acaba de inaugurar un nuevo Spa Termal tras rehabilitar y modernizar unas antiguas instalaciones anexas a sus conocidas termas. De este modo, a las cualidades reconocidas de un balneario, con aguas mineromedicinales curativas, se unen las de un spa con sus juegos de chorros y duchas revitalizantes. La instalación Spa Romano de Sensaciones está dedicada exclusivamente al relax de los sentidos y presenta como gran novedad una piscina de «leche hidratante» para nutrir y rehidratar la piel tras los baños termales. Las instalaciones del spa constan de una piscina con volcán de burbujas, una piscina con chorros cervicales, lumbares y jets subacuáticos, sauna de vapor aromatizado con las esencias diseñadas por el perfumista Pedro de Leana para activar los sentidos, ducha de aromas de Pedro de Leana, ducha pulverizada y una piscina de leche hidratante. Para fin de año puedes aprovechar su Escapada de Relax que incluye 3 noches alojamiento, pensión completa (agua/vino), uso de un albornoz, entrada libre a las piscinas termales, 2 circuitos termales y 1 masaje de aromaterapia por 365 euros por persona. Para fin de año han previsto una cena especial, por sólo 70 euros de suplemento, o cena más cotillón, por 120 euros, que incluye un menú especial degustación de ocho platos con productos de la región. Info: tel.: 902 44 44 10 y www.leana.es

Despide el año junto al mismísimo Mickey Mouse

Si el mundo de Disney es siempre mágico, en Navidad lo es aún más. En Disneyland París, además de los personajes habituales, estará Papá Noel para celebrar las fiestas de fin de año. Allí te espera en su taller, donde podrás saludarle durante las fiestas. Él es uno de los protagonistas de la espectacular cabalgata Disney’s Once Upon a Dream Parade, seguida por «Sueños de Navidad». Emprender Viajes (en agencias y www.emprenderviajes.com), el turoperador más especializado en Disney propone pasar el fin de año en Disneyland París en un viaje de tres días, con salida el 30 de diciembre, con dos noches de alojamiento y desayuno en el Hotel Cheyenne, con 3 días de entrada a los Parques Disney, e incluyendo la Cena Nochevieja buffet en el propio hotel. El precio final por persona en base a dos adultos y dos niños menores de 7 años, desde 276 euros. El mismo viaje, incluyendo vuelos, sale a partir de 613 euros.

En un palacio barroco en medio de los Valles Pasiegos

Situado en el hermoso valle de Carriedo, en los Valles Pasiego, entre los verdes pastos y la silueta de las montañas, surge este como una aparición el Palacio de Soñanes, construido en el 1719, una verdadera joya de piedra dorada y, sin duda, la construcción barroca de carácter civil más suntuosa de Cantabria. Restaurado y convertido en hotel en el 2001, acoge a sus huéspedes bajo la sombra de unos magnolios dos veces centenarios. La soberbia escalera central, en la que en ocasiones gracias a su tamaño se han celebrado bodas, llena de embrujo y leyenda, es única en su estilo renacentista. El actual Hotel Palacio de Soñanes, además de conservar las referencias barroca y montañesa en su estilo arquitectónico y respetar el diseño interior del palacio decorado por Paco Entrena, ha introducido elementos modernos necesarios para ofrecer una alta calidad y servicio. Para celebrar el fin de año, su chef Juan Carlos Ramos ha preparado un menú digno de marqueses, consistente en capuchino de zanahoria al tomillo con erizo de langostino, carpaccio de carabinero con degustación de virutas de foie, lubina salvaje con atadillo de verduras y patata Parisién, granizado de mango y vodka, secreto de cerdo ibérico confitado con vainilla, torrija de sobao pasiego caramelizada, helado de Jijona con viruta de almendra, incluyendo buenos vinos, café y licores. Precio por persona en habitación doble, desayuno buffet incluido, 165 euros. Info: tel.: 942 59 06 00 y www.palaciodevillacarriedo.com

Relájate en Punta Cana y recarga pilas para 2020

Las vacaciones de fin de año son también una buena oportunidad para descansar, reponer fuerzas, tomar el sol y olvidarse de la crisis para volver con ganas para afrontar el próximo año. Las playas de Punta Cana están consideradas como unas de las más bellas del mundo, en ellas se respira el autentico sabor caribeño, llenas de palmeras y cocoteros y con una paz y tranquilidad única en el mundo. Aquí se pueden encontrar playas interminables de más de 40 kilómetros de blancas arenas, aguas templadas y limpias, naturaleza virgen, opciones para todo tipo de deportes y hoteles de gran categoría con todos los servicios. El mayorista Solplan (en agencias y www.solplan.es) propone un viaje de siete noches en régimen de Todo Incluido en Punta Cana, en el hotel Riu Naiboa (4*) a partir de 1.637 euros por persona o en el Meliá Caribe Tropical (5*) por 2.057 euros.

En el mejor y más señorial hotel de Portugal

Situado en el Alto de San Amaro, una de las zonas más tranquilas de Lisboa, el Pestana Palace, es un palacio del siglo XIX situado en un área residencial de la ciudad de Lisboa. Elegido en varias ocasiones mejor hotel de Portugal por los profesionales turísticos y premiado con distintos galardones, es el resultado de la restauración del antiguo palacio Valle Flôr. Con sus maravillosas vistas sobre el río Tajo y un exótico jardín interior, el edificio ha sido objeto de una rigurosa restauración, que le devolvió su esplendor original. Tanto sus magníficos jardines como el palacio se consideran monumentos nacionales. El Pestana Palace es miembro de los «The Leading Hotels of the World». Se encuentra cerca de los principales monumentos de Lisboa, como la Torre y el Centro Cultural de Belém, el Monasterio de los Jerónimos y del Centro de Congresos de Lisboa. Para la noche de fin de año, su prestigioso restaurante Valle Flor ha preparado un menú a juego con la categoría del hotel con música, champán y bebidas selectas, y también se ofrece un paquete especial muy atractivo que incluye cóctel de bienvenida, una noche de alojamiento en habitación doble, desayuno buffet, acceso gratuito al Health Club (piscina interior y exterior, gimnasio, cardio fitness, jacuzzi, sauna, baño turco y ducha escocesa), cena con menú degustación de cinco platos, incluye las bebidas durante la cena y la copa de champán a las 00h, dúo en vivo durante la cena, late check out al precio de 680 euros por habitación. Info: Tel.: 902 33 63 63 y www.pestana.com

Descubre el encanto de la Riviera Maya

La Riviera Maya reúne todo lo que uno puede buscar en unas vacaciones y, en esta época del año se valora más, cuando aquí bajan las temperaturas y allí se encuentra un clima templado muy agradable. Aunque lo primero que viene a la imaginación son sus playas paradisíacas de aguas cálidas y blancas arenas brillando al sol, esta antigua morada de una de las civilizaciones más avanzadas y misteriosas de todos los tiempos, ofrece mucho más, como el misterio, la belleza y la cultura que las ruinas de las antiguas ciudades mayas destilan por cada una de sus centenarias piedras, o los cenotes, antiguas cuevas subterráneas cuyos techos se han derrumbado permitiendo así la formación de lagos de relativa profundidad en su interior, o los parques naturales como Xcaret o Xel-ha, paraísos de vegetación exuberante y fauna tropical. Iberojet (en agencias y www.iberojet.es) tiene una amplia oferta en Riviera Maya con vuelos especiales directos desde Madrid y precios a partir de 1.620 en las salidas para fin de año y régimen de todo incluido.

Recibe el año nuevo frente a las dunas del desierto

En medio de los enormes arenales que esbozan el comienzo del gran desierto del Sahara surgen vastas plantaciones de palmeras cuajadas de dátiles; tablas de surf vuelan sobre el espejo que forma un gran lago… sin agua; millones de estrellas iluminan un pueblo desierto que celebra una cena beduina entre miles de velas; antiguas fortalezas y viviendas trogloditas perdidas en la arena sirven de escenario para historias futuristas… Ningún espejismo es capaz de generar tantas efímeras bellezas como la pura realidad que puede contemplarse en la zona más profunda de Túnez, allá donde las inmensas arenas siluetean el mayor desierto del mundo. La capital de este espectacular paisaje es Tozeur, un lugar presidido por la arena y el agua, donde el horizonte desaparece para dejar espacio a tres desiertos entremezclados. Un mundo por descubrir, para dejarse conquistar o para fundirse con él, en un viaje fuera del tiempo, lleno de sensaciones, donde se mezclan cultura, tradiciones y la hospitalidad se practica como el valor más enraizado y verdadero. Nada mejor que comenzar 2020 en un lugar así. La compañía Tunisair opera vuelos directos desde Madrid a Tozeur con salidas los jueves y regreso el domingo desde 167 euros, lo que permite este año despegar el día 30 y estar en el desierto para recibir al año nuevo. Info: En agencias de viaje, www.tunisair.com tel.: 915 41 94 90 y Turismo de Túnez, Tel. 91 548 14 35 y www.tourismtunisia.com

Unas navidades diferentes en República Dominicana

Unas vacaciones en cualquiera de las magníficas playas dominicana es una segura cura de estrés. Todo parece dispuesto para que el turista se acomode al lento paso de las horas. Para que saboree al máximo todo lo que la naturaleza y los hombres han volcado sobre esta isla privilegiada. Pasar las navidades y fin de año con un clima tan cálido, al ritmo del merengue y con la alegría de sus gentes es una experiencia única. VIVATOURS cuenta con un viaje de 9 días/7 noches con salida el 23 de diciembre y regreso el 2 de enero a partir de 1.645 euros. Incluye: vuelo regular de la Compañía Iberia, estancia en el hotel elegido en régimen de todo incluido, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, asistencia por personal de VIVATOURS en destino y seguro de viaje.

Sorpresa en Nueva York

La ciudad de los rascacielos adquiere una magia especial en Navidad. Todo Nueva York se engalana para las fiestas, la iluminación es espectacular, los edificios, las calles y los áboles adquieren otra dimensión, las pequeñas luces dan un aspecto festivo, todo el mundo está en las tiendas comprando sus regalos. Ver la ciudad iluminada desde el Empire State es una experiencia difícil de olvidar. EUROJET cuenta con varias opciones de 6 noches con salida desde Madrid y Barcelona el 26 y 28 de diciembre desde 2.082 y 2.114 euros respectivamente. Incluye: billete de avión, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, estancia en el hotel en régimen de sólo alojamiento, servicio de maleteros en los hoteles, visita Alto y Bajo Maniatan de medio día de duración, seguro de viaje.

Días de merengue y relax en Cuba

Todos hemos pensado en algún momento en pasar las vacaciones de Navidad en un exótico rincón del mundo, VIVACUBA ofrece la oportunidad de cumplir este sueño, propone un viaje 7 días/5 noches con salida desde Madrid -barcelona a partir de 928 euros. Y el combinado La Habana (3noches) – Varadero (4 noches) desde 1.158 euros. Uno de los mayores atractivos de Cuba es conocer su gente, las tertulias en las calles y plazas, el recorrer lento los coches y autobuses, la música improvisada en cualquier rincón de sus ciudades tienen un encanto y un ambiente único. La Habana vieja atesora magníficos edificios construidos entre los siglos XVI y XIX, y un entramado de callejas empedradas y plazas que son deliciosas para dar un largo paseo. Además la isla posee idílicas playas de arena blanca y agua transparente. Además permite confeccionar el propio viaje a la medida combinando diferentes zonas de la isla y eligiendo tanto el hotel, como el número de noches que se desee permanecer.

Mercados de Navidad en la Selva Negra y Alsacia

VIVATOURS ofrece un circuito por Alemania de 5 días / 4 noches de duración recorriendo la Selva Negra, que se extiende a lo largo de varios kilómetros, siguiendo la frontera francesa, alternando valles y altas montañas recubiertas de una frondosa vegetación. Un lugar donde reina la naturaleza, y donde las pequeñas poblaciones y los centros turísticos respetan el entorno en estado puro, y la Alsacia, de rica tradición cervecera, y lugar de litigio durante toda su historia entre Francia y Alemania, durante el viaje se visitarán ciudades como Frankfurt, una de las ciudades más dinámicas y alegres de Alemania, Heidelberb y sus famosas ruinas de su fortaleza, Estrasburgo, una de las capitales políticas y culturales de Europa y Baden Baden, conocida mundialmente como la ciudad balneario y Stuttgart, con el mercadillo navideño más grande de Alemania. El viaje tiene una salida única el 4 de diciembre e incluye vuelo en línea regular, traslados, 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno, guía de habla española y entrada a la fortaleza de Heidelberg, el castillo Hohenzollern y al museo Mercedes Benz, y cuesta 838 euros.

Experiencia familiar en el Pirineo Aragonés

Aventura, deporte, relax…

Hay muchas razones para pasar las Navidades en Formigal, Astun, Canfranc o Jaca, IBERSKIpropone pasar unos días en familia en estas fechas tan señaladas rodeados de naturaleza. El precio a partir de 582 euros en el Hotel Ibb Aragón Hills de Formigal e incluye 7 noches de alojamiento y desayuno, 6 días de forfait en Aramón Formigal. También tiene incluido en el precio el suplemento de la cena de gala obligatoria del 31 de diciembre. En Astún, Canfranc y Jaca a partir de 595, 541 y 437 euros respectivamente 6 noches de alojamiento y desayuno y 5 días de forfait. En todos los casos hay descuento del 15% a niños hasta 11 años compartiendo habitación con dos adultos. 3ª persona adulta: 5%.

Salou en la Costa Dorada

Salou se ha convertido en el primer destino turístico de carácter familiar de Cataluña. Resulta muy atractivo pasear por sus calles y comprobar que la ciudad es un claro reflejo del estilo modernista que triunfo durante las primeras décadas del siglo XX, un claro ejemplo de este estilo se encuentra en los edificios del Paseo de Jaime I. SOLPLAN COSTAS ofrece del 29 de diciembre al 1 de enero pasar unos días inolvidables y un Fin de Año diferente en el Hotel Port Aventura a partir 549 euros; en el Hotel Caribe Resort y en el Hotel El Paso desde 499 euros. El precio incluye 3 noches en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, cena buffet de gala especial Año Nuevo, gran fiesta familiar de Fin de Año con animación especial para niños y cotillón, apertura de una atracción de Port Aventura Park para los clientes. Descuentos para niños de 2 a 12 años 1º y 2º 50%. Tercera y cuarta persona 25%. También los hoteles Port Aventura y El Paso ofrecen los días 24 y 25 de diciembre media pensión a partir de 144 y 128 euros, la cena buffet Premium Navideña con bebidas incluida, cava… y la asistencia de Papa Nöel durante la cena.

Invierno ruso

Las fiestas de Navidad en Rusia son muy atractivas, a partir del 1 de diciembre todas las calles, tiendas, casas están decoradas con guirnaldas, abetos y luces. Son fiestas familiares, la figura central de la fiesta es Ded Moroz (Santa Claus, Papa Nöel) que en Rusia se llama Abuelo Frío, viene en un trineo con tres caballos blancos, toca la puerta y entra con un enorme saco lleno de regalos. El Abuelo Frío viene con su nieta que se llama Snegurochka (Nieves o Nievecita) es de nieve y vive con su abuelo en Siberia. En las ciudades se preparan pistas de patinaje, la principal se encuentra en la Plaza Roja. En los últimos años debido a la apertura del país hacia occidente, se celebra «la Navidad Católica» el 24 de diciembre. IBEROJET propone dentro de su programación a este fascinante país varias opciones: 4 noches en Moscú a partir de 581 euros, 8 días: «Circuito Rusia Libre» desde 790 euros y «Circuito dos capitales clásico» a partir de 1.168 euros; incluye: avión, hotel, asistencia de guía y seguro de viaje, hay suplementos para la cena de gala de Navidad y Fin de Año. 4 noches en San Petersburgo a partir de 575 euros; «Escapada a San Petersburgo»: incluyendo 4 noches, visita de la ciudad y a la fortaleza de San Pedro y San Pablo desde 762 euros; «Descubriendo San Petersburgo» 8 días /7 noches y 4 visitas, a partir de 837 euros.

Oporto, mil posibilidades

Como muchas ciudades europeas, Oporto es una ciudad antigua que cuenta con un amplio patrimonio histórico, aunque durante las ultimas décadas se ha modernizado mucho. La visita puede comenzar por un paseo por Cais da Ribeira, Patrimonio de la Humanidad, después seguir hacia la Torre del Clérigo desde donde se puede contemplar una magnifica vista, la Fundación Serralves con un jardín sembrado de esculturas y para finalizar hacer un minicrucero por el río. TURAVIA ofrece una escapada de 3 días / 2 noches a partir de 200 euros. El precio incluye: avión de línea regular, 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno, seguro turístico, asistencia de personal en destino.

Descanso y salud en balneario

Una forma de olvidarse de todos los problemas es darle gusto al cuerpo. Los hoteles balnearios especializados en salud, belleza y descanso ofrecen una saludable forma de vacaciones. Se trata de combinar relax con el cuidado de la salud o la puesta en forma, muy útil para quienes deseen aprovechar el tiempo libre para mimar su cuerpo y ponerlo a punto para el futuro. SOL PLAN aconseja olvidarse de todo en el balneario de Barceló Monasterio de Boltaña Spa situado en Boltaña Huesca la escapada de 3 días cuesta a partir de 171, 50 euros. el precio incluye: 2 noches de alojamiento, 1 desayuno, 1 cena degustación, 1 entrada diaria por persona al circuito de aguas.

Descubrir la Riviera Maya

La Riviera Maya es el corredor de la costa oriental de Quintan Ro en Mexico. Va desde Cancún hasta Punta Allen y abarca el corredor de Tulum-cobá, más 160 kilómetros de hermosas playas bañadas por el mar Caribe con sus aguas de color turquesa y enmarcadas por la selva Esmeralda. VIVATOURS dispone de un viaje de 9 días muy exclusivo para pasar unas maravillosas Navidades y Fin de Año, cuesta a partir de 1.959 euros y salida desde Madrid el 23 de diciembre y regreso el 2 de enero. El precio incluye: vuelo de línea regular con la Compañía Iberia, estancia en el hotel en régimen de todo incluido, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, asistencia de personal de VIVATOURS en destino y seguro turístico.

Navegar por la Polinesia Francesa

Como regalo de Reyes KIRUNA propone un magnífico viaje por la Polinesia Francesa con salida Madrid y Barcelona desde el 5 de enero desde 4.149 euros. Una de las mejores maneras para descubrir Tahití y sus islas es a bordo de un lujoso velero catamarán con capacidad para alojar a 8 pasajeros. Desde el barco se puede contemplar y disfrutar de las cristalinas aguas y de unas paradisíacas playas de fina arena. El viaje tiene una duración de 14 días combinando 2 noches en Papeete, 2 noches en Moorea y el crucero de 7 noches en régimen de media pensión «Archipel» visitando Bora Bora, Taha´a, Huahine y Raiatea . Este viaje es muy apropiado como luna de miel y se ofrece a los novios: un cóctel y bandeja de frutas, collares de flores y regalo del hotel: un pareo para ella y una camiseta para él.

Fin de Año en el Puerto de la Cruz

El Puerto de la Cruz es el lugar ideal para quienes busquen mar, historia, ocio y naturaleza durante sus vacaciones en la isla de Tenerife. La acogedora ciudad de Puerto de la Cruz es una localidad cosmopolita y llena de vida que conserva todo el sabor de una tradicional villa marina. Declarada en 1955 de interés Turístico. VIVATOURS ofrece un viaje de 8 días con salida desde Barcelona el 26 de diciembre y Sevilla el 27 de diciembre a partir de 509 y 439 euros respectivamente. El precio incluye: vuelo en línea regular de la compañía Clickair, 7 noches de estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, asistencia de personal en destino y seguro de viaje.

Trae regalos originales para Navidad de tu viaje

El portal de viajes HolidayCheck propone cuatro destinos europeos donde pasar la Navidad, comprar los regalos de Reyes, y regresar a España con la maleta llena de sorpresas: un vodka polaco con aroma a vainilla, un divertido bolso de los almacenes Harrods, vestidos del Candem Market, anillos de cristal de Murano, ámbar del Mar Báltico, camisetas del club de fútbol San Pauli…

Italia

Muchos aprovechan la Nochevieja para escaparse a Roma, Milán o Venecia, ¿por qué no regresar con la maleta surtida de regalos? Con tarros de tomates secos, alcaparras, corazones de alcachofas, vino espumoso o Prosecco, Campari, Martini, vinagre de Módena en su envase original, jamón de Parma, botas de piel y bolsos de cuero hechos a mano en la provincia de Marche, o pendientes y anillos de cristal de Murano.

Polonia

¿Por qué no regalar uno de los vodkas más exclusivos del mundo? Es polaco. Se llama «Zubrowka», es alcohol de centeno con una graduación del 40% y aroma a vainilla proveniente de la hoja de hierba de búfalo que contiene cada botella. De esa hierba se alimentan los bisontes de Polonia y Bielorrusia. Se sirve muy frío y acompañado de zumo de manzana. Otra especialidad polaca son las joyas de ámbar del Mar Báltico.

Inglaterra

Londres es un auténtico maratón de compras. Bolsos de plástico decorados con perritos de los almacenes Harrods, té negro de Darjeeling, galletas de mantequilla, tofes o caramelos de dulce de leche, chocolatinas Cardbury, las botas Doctor Martens -icono de la cultura punk-, cualquier prenda de cuadros escoceses Burberry, proveedor oficial de moda de la casa Real británica, vestidos y camisetas del Candem Market o una increíble variedad de Ginebras y licores Pimm’s imprescindibles para los amantes de los cócteles…

Alemania

En sus mercados de navidad se pueden comprar belenes muy especiales. Se llaman «Weihnachtspyramide» y son carruseles con forma de pirámide en cuyo interior giran ángeles. Otros objetos muy cotizados son los cascanueces y los muñecos de madera que echan humo -incienso- por la boca. HolidayCheck recomienda beber una taza de vino caliente o Glühwein mientras se ojean los puestos. Muchos aprovechan para adquirir otros fetiches al margen de la navidad, como las camisetas con una calavera pirata del club de fútbol San Pauli, lámparas con la original forma del Ost Ampelmännchen u hombrecito de los semáforos al este de Berlín, o las zapatillas alemanas Adidas y Puma.

Navidades en las capitales nórdicas, qué comprar y qué visitar

Hay lugares en los que persiste la magia de la Navidad. Algunas ciudades encantadas son las capitales nórdicas, que empiezan la Navidad desde esta semana con sus tradicionales mercadillos de Navidad. Suecia, Dinamarca, Estonia o Suiza son algunos ejemplos de los viajes exclusivos que ofrecemos hacia la esencia de la Navidad: ciudades donde la magia vive latente entre luces, nieve, vino caliente y dulces navideños.

Suecia

En Suecia el comienzo de las Navidades está marcado por dos acontecimientos: la inauguración anual de los grandes almacenes NK, en Estocolmo, y la fiesta de la luz del día de Santa Lucía, el 13 de diciembre. El primero marca el comienzo de las compras y el segundo, el de las festividades.

Pero el mejor lugar para vivir la Navidad sueca es Malmö. Allí, el último domingo de noviembre se celebra el «domingo de escaparates», en el que más de 800 tiendas hacen una competición de escaparates navideños, seguida de un encendido de las luces por todo lo alto.

¿Qué comprar? Lo típico es comprar velas, decoraciones para el árbol (manzanas, dulces con bonitas formas, flores rojas…), porcelana, artículos de cristal y cerámica. Los podrás encontrar a buenos precios en cualquiera de los 7 centros comerciales de la ciudad, o en la Möllevången, una zona peatonal.

Pero si lo que te gusta es la comida, es la temporada perfecta para comprar el bacalao seco, la ensalada de arenque, los panes de especias, las galletas de jengibre pepparkakor, con las curiosas formas de estrellas y cabras -en Suecia los regalos los traen el gnomo Jultomten y su cabra-, o el arroz con leche navideño, que anuncia los matrimonios del año siguiente.

Los mercadillos navideños de Södertull, Malmöhus, Katrinetorps y Drottningtorget son una gozada: podrás encontrar la artesanía típica: desde ganchillo hasta figuras de madera tallada, por ejemplo, el hemslöjd.

Pero no sólo de compras vive el hombre, o la mujer. La diversión está garantizada en la Wintermezzo, una exposición que tiene lugar en la plaza Stortorget con figuras de hielo, patinaje y muchas otras actividades.

Dinamarca

El comienzo de las fiestas en Dinamarca lo dictan las coronas de Adviento, que se encienden los cuatro domingos anteriores a la Nochebuena. Aquí nuevamente destacan las velas, que se utilizan por toda iluminación, y la costumbre es bailar y cantar alrededor del árbol.

Pero a lo que importa: las compras. Esta época es un buen momento para comprar cerveza en Dinamarca (después de probarla, claro). Todas las marcas sacan una nueva en esta época, más oscura y fuerte que la anterior. ¡Ojo! El día 15 de noviembre, puedes probarlas gratis en Nyhavn, pues 10 fábricas abren sus puertas para una cata.

Las compras en Copenhague son una locura: en Strøget, la calle peatonal más larga de Europa, llena de tiendas exclusivas; en Christiania, la opción hippy con artesanía y productos hechos a mano; o en Ridehuset, donde se compran los adornos navideños más tradicionales.

Y una vez en Copenhague, ¿por qué no disfrutar del ambiente? Hay que pasar por el Tívoli, donde instalan un pueblo navideño y puede visitar a Papá Noel o ver en directo El Cascanueces en la Sala de Cristal. En el mercado del barrio de Nyhavn no pueden faltan los buñuelos o el glögg (vino caliente con nueces y pasas) y el patinaje sobre hielo, que es gratuito para todo el mundo.

Estonia

La Navidad en Tallín se vive en la Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad. Alrededor del magníficamente decorado ayuntamiento se encuentra el famoso mercadillo de Navidad, donde se venden artesanías de todo tipo: artículos de metal, ropa tejida a mano o productos hechos con madera de enebro, ¡humm, qué olor!

Hay música en vivo y si tenemos frío, nos tomamos un vino caliente con especias. En esta ciudad medieval también se puede beber cerveza especiada o tomar sopa y empanadas ¡de reno! Si nos perdonará Papá Noel que nos hayamos comido a su montura, será otra cuestión.

Para los estonios es muy importante la música, todos hemos oído hablar de su famosa Revolución Cantante de los años 80; por eso uno no puede volver sin haber escuchado uno de los muchos conciertos de música tradicional que se celebran en esta época.

Para los más pequeños lo más interesante son las actividades de la aldea navideña, donde podrán disfrutar con juegos, hacer adornos de Navidad o montar en trineo.

Para pasar una noche muy especial, lo mejor es hospedarse en el Hotel Swisshotel Tallin donde por sólo 88€ la noche tendréis las mejores vistas del casco antiguo y del Golfo de Finlandia, tal y como recomiendan desde HolidayCheck.

Suiza

Más cerca, en Zúrich, las compras navideñas empiezan el 25 de noviembre a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche: es el llamado Night-shopping. Tiene lugar en unas 150 tiendas del centro, rodeadas de puestecitos con comida y bebida típicas, como los spitzbuben, los barquillos Straumann Hüppen, o los pasteles de los Reyes Magos (muy diferentes al roscón, pero que también tienen una figura dentro que corona al rey).

Los mercadillos más tradicionales son los del casco antiguo, la estación central, la Bahnhofstrasse y la Werdmühleplatz. Este último es el más famoso, pues es donde se sitúa el «Singing Christmas Tree»: un escenario con forma de árbol de Navidad en el que multitud de coros se dan cita para animar las fiestas.

¿Qué puedes comprar? Desde chals de seda a los relojes y las joyas más exclusivas… todo tiene cabida en esta lujosa ciudad.

Y atención a los shopahólicos, ¡las rebajas en Suiza comienzan el 27 de diciembre!

24+24 propuestas para pasar la Nochevieja y despedir el año y dar la bienvenida a 2020 was last modified: by

