Vivienda

Alquileres

4 pisos sociales por 125 euros en Sant Sadurní d’Anoia en Barcelona

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) cede cuatro viviendas al Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia, perteneciente a la provincia de Barcelona, por 125 euros que se van a destinar a fines sociales. En concreto, estas viviendas se van a ofrecer a precios asequibles para el alquiler o para alojar a personas que se encuentren en situación de emergencia social.

El Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia y la SAREB han llegado a un acuerdo para la cesión temporal de los inmuebles por un máximo de cuatro años y prorrogables anualmente. Los alquileres sociales son de 125 euros en los casos de viviendas libres y 75 euros por las viviendas ocupadas.

El Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia es el encargado de hacer frente a los gastos de la gestión de la vivienda, de su mantenimiento y del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por otra parte, la SAREB se encarga de cubrir los gastos de seguros y comunidad.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia a través del teléfono de la Oficina de Atención Ciudadana llamando al 93 891 03 25 en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14:00 de la tarde o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: oac@santsadurni.cat.

También pueden acudir presencialmente al consistorio de la localidad ubicado en la Plaça Ajuntament, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona.

La SAREB también ha firmado acuerdos de cesión de viviendas en los últimos años en las siguientes administraciones catalanas. Santa Coloma de Gramenet (220), Barcelona (200), Sabadell (80), Calafell (58), L’Hospitalet de Llobregat (50), L’Ametlla del Vallès (35), Granollers (17) Vilafranca del Penedès (15), Canet de Mar (10), Sant Feliu de Guíxols (9), Sant Joan Les Fonts (6), Sant Jaume d’Enveja (5), Badalona (2) y Cardedeu (1).

4 pisos sociales por 125 euros en Sant Sadurní d’Anoia en Barcelona was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 4 pisos sociales por 125 euros en Sant Sadurní d’Anoia en Barcelona, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES