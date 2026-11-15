Cómo cambiar de NIE a DNI en la Seguridad Social

Para cambiar el NIE por el DNI en la Seguridad Social, comunica la actualización a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a través de Importass, en el servicio de datos personales. También puedes presentar la solicitud por internet si no tienes identificación electrónica, aportando la documentación necesaria para acreditar tu identidad.

Si has obtenido la nacionalidad española y ya tienes DNI, esta gestión permite actualizar el documento que figura en tus datos de afiliación. A continuación puedes consultar dónde solicitar el cambio, qué preparar y cómo comprobar después que tus datos son correctos.

Dónde solicitar el cambio de NIE a DNI en la Seguridad Social

El acceso está en Datos personales de Importass. La información oficial identifica expresamente el cambio de NIE por DNI entre las gestiones disponibles y señala que debes disponer del número de soporte de tu NIE. Tenlo localizado antes de empezar.

Conviene distinguir la actualización de tus datos en la TGSS de otros trámites del INSS. La Seguridad Social advierte de que el servicio para comunicar el documento de identidad de los beneficiarios de asistencia sanitaria no es el previsto para cambiar un NIE por un DNI.

Cómo cambiar el NIE por el DNI por internet

Entra en Datos personales de Importass desde el acceso oficial anterior. Accede a tus datos personales con uno de los métodos de identificación que ofrezca el servicio. Solicita el cambio de NIE por DNI y completa los datos que te pida la aplicación. Revisa la información y confirma la gestión. Conserva el justificante o la confirmación que facilite el sistema.

La ayuda de Importass explica que el acceso al área personal puede realizarse mediante SMS, Cl@ve o certificado electrónico/DNIe. El acceso por SMS requiere que tu teléfono móvil conste en la base de datos de la Tesorería. Utiliza la opción que aparezca habilitada en la pantalla de identificación.

Cómo solicitar el cambio sin certificado digital ni Cl@ve

No tener certificado digital o Cl@ve no te obliga a desplazarte a una oficina. Si puedes identificarte por SMS, tienes esa alternativa de acceso. Si tampoco dispones de ese medio, existe una vía de solicitud sin identificación electrónica.

Desde la información del servicio, sigue la opción para quienes no pueden identificarse electrónicamente. El selector de gestiones de datos personales incluye la opción «Cambiar NIE por DNI».

Para acreditar tu identidad, la Seguridad Social indica que debes aportar copia de ambas caras de tu documento identificativo y un selfie con la cara delantera del documento. Completa los datos y adjunta los archivos que solicite el formulario. Las instrucciones de cada pantalla te indicarán cómo presentar la solicitud.

Documentos y datos que conviene preparar

Tu nuevo DNI y los datos de tu anterior NIE , incluido el número de soporte que menciona el servicio.

, incluido el número de soporte que menciona el servicio. Tu número de la Seguridad Social o de afiliación , especialmente si debes cumplimentar el modelo TA.1.

, especialmente si debes cumplimentar el modelo TA.1. Un teléfono móvil y un correo electrónico para completar los datos de contacto que se soliciten.

para completar los datos de contacto que se soliciten. Las imágenes del documento y el selfie si utilizas la vía sin identificación electrónica.

si utilizas la vía sin identificación electrónica. El modelo TA.1, cuando lo requiera la vía de presentación elegida.

Importass ofrece el modelo TA.1 de afiliación, asignación de número y variación de datos como documentación asociada al servicio. Para una variación, el impreso indica que debes identificar la causa del cambio y consignar el número de la Seguridad Social. En este caso, explica que solicitas sustituir el NIE por el DNI tras obtener la nacionalidad española y sigue las instrucciones del formulario.

No confundas los documentos que conviene tener preparados con una lista idéntica y obligatoria para todas las vías. Presenta los que solicite el servicio utilizado y atiende cualquier requerimiento de la Tesorería.

Qué es el certificado de concordancia y cuándo puede ser necesario

El certificado de concordancia acredita que el anterior NIE y el nuevo DNI corresponden a la misma persona. Puede servir para justificar esa relación cuando un organismo necesita comprobarla.

Una respuesta oficial del Gobierno al Senado explica que lo expiden las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Policía, a petición de la persona interesada y previa liquidación de la tasa correspondiente.

La información pública del servicio de datos personales de Importass no lo presenta como un requisito general previo para todos los cambios de NIE a DNI. Si te lo solicitan para acreditar la correspondencia entre ambos documentos, sigue las indicaciones del requerimiento.

Cita y ayuda de la TGSS si no consigues realizarlo online

Si tienes dificultades para completar el trámite, puedes pedir orientación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Antes de solicitar una cita para otro organismo, explica que necesitas actualizar el NIE por el DNI en tus datos de afiliación.

La TGSS incluye este cambio entre las gestiones disponibles mediante videoatención. Para acceder a esta ayuda, la información oficial señala los teléfonos 91 541 02 91 y 901 50 20 50. Un agente te orientará sobre las vías disponibles y, cuando corresponda, facilitará la cita por videollamada.

Cómo comprobar que ya consta tu DNI

Después de realizar la gestión, vuelve a consultar tus datos personales en Importass y comprueba el documento identificativo que figura. Si has presentado una solicitud pendiente de revisión, conserva la referencia y revisa los avisos o requerimientos.

La guía oficial del área personal explica que desde Importass puedes consultar tus datos, acceder a documentos y realizar el seguimiento de expedientes y solicitudes. Si el NIE sigue apareciendo o detectas una discrepancia, contacta con la TGSS indicando la gestión presentada.

Dudas frecuentes sobre el cambio de NIE a DNI

¿Cómo se solicita el cambio de NIE por DNI?

Desde el servicio de datos personales de Importass. Puedes acceder con identificación electrónica o utilizar la vía de solicitud para quienes no disponen de ella. Si necesitas ayuda, consulta las opciones de atención de la TGSS.

¿Tengo que presentar siempre un escrito genérico en la sede electrónica?

La información actual de la Seguridad Social dirige al servicio específico de datos personales de Importass. Ese es el acceso que debes consultar para iniciar la gestión y conocer la documentación que corresponde a tu caso.

¿Cambia mi número de la Seguridad Social al pasar de NIE a DNI?

No: actualizas tu documento identificativo, no solicitas un nuevo número de afiliación. La Seguridad Social define el número de afiliación como único y vitalicio. El NIE o DNI y el número de la Seguridad Social son identificadores distintos.

¿El certificado de concordancia sustituye al trámite?

No. El certificado acredita que ambos documentos pertenecen a la misma persona. La actualización de tus datos en la Tesorería se solicita mediante la gestión correspondiente.

¿Actualizar los datos en la Seguridad Social también los cambia en Hacienda?

Esta guía se refiere a la actualización ante la TGSS. Para la Agencia Tributaria, consulta el procedimiento específico para cambiar el NIE por el DNI en Hacienda.