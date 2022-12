Vivienda

Trámites

La renta de 2022 varía en 1.000 euros el límite para estar obligado a hacer la declaración

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las personas que ganaron menos de 14.000 euros al año en 2021 de dos o más pagadores no estuvieron obligados a presentar la Renta. Situación que cambia en 2022, porque el límite sube hasta los 15.000 euros anuales. Por tanto, todos los trabajadores que ganen menos de 15.000 euros anuales de dos o más pagadores, no tienen obligación de hacer la declaración que se presenta en 2023. Aunque esto no quiere decir que no puedan presentarla sí así lo prefieren porque la declaración les sale a devolver.

NOTICIAS DESTACADAS

Este no es el único cambio que afecta a los empleados, porque en el caso de los trabajadores que han percibido toda su renta de un único pagador, el límite también cambia. En este caso, para la Renta 2022 los trabajadores que ganen menos de 21.000 euros al año procedentes de un único pagador, no están obligados a hacer la renta en 2023. Un límite que se reduce en 1.000 euros en comparación con los 22.000 euros anuales que estaban fijados en la Renta de 2021.

Esta variación del límite de los ingresos es una de las novedades que presenta la campaña de la declaración de la renta de 2022 que se presenta en el año 2023. Una campaña que, según los expertos de Taxdown, será la declaración con más cambios de la historia debido a las reformas fiscales acometidas en 2022, tanto a nivel autonómico como estatal. Por lo que te recomendamos que no dejes de consultar quién está obligado a hacer la declaración de la Renta para evitar un disgusto.

Variación en los límites de rentas del trabajo

La gran novedad de la próxima campaña es la reducción de los límites de los ingresos recibidos del trabajo para estar obligado a hacer la declaración de la Renta. En concreto, para 2023 los trabajadores que ganen menos de 15.000 euros y hayan tenido más de un pagador no están obligados a presentarla. Una situación que aumenta en 1.000 euros en comparación con la anterior campaña de la Renta, donde el límite de ingresos procedentes de dos pagadores que obligaban a presentar la declaración se situaba en los 14.000 euros.

Por otra parte, también cambia el límite de ingresos que obliga a presentar la declaración procedente de un único pagador. En este caso, el límite de los 22.000 euros aplicado en 2022 para los trabajadores que hayan tenido un único pagador se reduce hasta los 21.000 euros para la renta que se presenta en 2023. Es decir, que los empleados que ganen menos de 21.000 euros de un único pagador no tendrán que hacer la declaración en 2023, pero sí estarán obligados a presentarla aquellos que reciban, por ejemplo, 21.500 euros. A diferencia de la norma aplicada en la Renta de 2021.

Se trata de un cambio que va a tener, según cálculos del Gobierno español, una rebaja para el 50 % de los trabajadores que va a tener un ahorro de 1.881 millones de euros.

Deducción por maternidad

Hasta la fecha esta es una ayuda que solamente se dirigía a las madres trabajadoras que obtenían un máximo de 100 euros al mes por cada hijo menos de 3 años. Pero con los cambios aplicados, a partir de 2023 esta ayuda va a llegar también a todas las madres que no tengan empleo fijo y se encuentren en el paro.

Novedades a nivel estatal

Otras de las novedades que van a aplicarse de cara a la campaña de la Renta que se presenta en 2023 destacan las modificaciones de tipos en el IRPF, los límites a las aportaciones a sistemas de previsión social, impuestos a las grandes fortunas o beneficios fiscales incluidos en la Ley de Empresas Emergentes o de Startups.

Cambios autonómicos por la deflactación en el IRPF

Otro de los cambios tiene efecto a nivel autonómico, en concreto, en distintas comunidades. Una de ellas es en la Comunidad de Madrid. La deflactación del IRPF de la comunidad se calcula que va a conseguir un ahorro de casi 200 millones de euros y que va a afectar a más de 3 millones de madrileños. En concreto, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se ha estimado que en 2023 se obtendrá un ahorro de hasta el 6 % de las cuotas en las rentas más bajas.

No solo en Madrid, sino que este cambio en la fiscalidad del IRPF también se ha acometido en la Comunidad Valenciana. En concreto, el Gobierno de la comunidad ha anunciado la reducción del tramo autonómico de este impuesto durante 2023, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2022, lo que va a beneficiar a los contribuyentes con rentas menores de hasta 60.00 euros al año. Unos cambios que supondrán, según los cálculos, un ahorro de 111 euros de media por valenciano.

Por último, Andalucía es otra de las comunidades que va a tener una rebaja fiscal en 2023, puesto que se ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, además de la deflactación de la cuota autonómica del IRPF en un 4,3 %. Por su parte, Galicia y Murcia también han anunciado deflactaciones que van a afectar a la Renta de 2022.

Novedades para los autónomos

Uno de los perfiles que más cambios van a experimentar son los autónomos por cuenta propia. En concreto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluye una rebaja adicional en el IRPF de 5 puntos porcentuales en el rendimiento neto de módulos, lo que permite que un total de 577.688 trabajadores autónomos ahorren 68 millones de euros, según las previsiones del Gobierno.

Si quieres leer más noticias como La renta de 2022 varía en 1.000 euros el límite para estar obligado a hacer la declaración, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.