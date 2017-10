Ocio - Tecnología El poder que tiene el WhatsApp en una relación de pareja

El WhatsApp puede ser muy utilizado para la primera parte de una relación, en la que os estáis conociendo, pero en las fases posteriores de la relación, este método de comunicación puede ser un problema.

Un mensaje por WhatssApp es económico, es más rápido, más sencillo que una llamada telefónica, esta es la respuesta que la mayor parte de la población dice ante el uso del whatssApp de manera masiva. Según un estudio realizado actualmente se llega a los datos de que un 75% de los británicos envían mensajes de manera diaria y tan solo un 20% realiza llamadas telefónicas a diario. Pero es que en España la situación es un reflejo de lo que ocurre en Reino Unido.

Los españoles utilizamos el WhatsApp a diario y sin ningún lugar a dudas aplicaciones como esta suponen un cambio en la forma de comunicación de la sociedad en general y también en las diferentes relaciones de pareja, ya sea de forma positiva o negativa.

Esta aplicación puede hacer que hables con esa persona que tanto te gusta, en el caso de que no te atrevas a hacerlo a la cara, de esta manera puedes hablar algunos temas que a la cara nunca hubieras podido.

Una vez que el momento de conquista haya finalizado, se pasa a una fase más seria de una relación, en el que es necesario ser detallista y WhatsApp también te puede ayudar en ese momento tan especial de la pareja, por ejemplo mediante enviar un mensaje de texto al trabajo para ver qué tal va su jornada laboral.

En el momento en el que una pareja empieza a ser más estable, el WhatsApp puede traer problemas a la pareja, debido a que los momentos que tenéis para vosotros pueden ser interrumpidos al hablar con otras personas que no están presentes. Eso es un problema para la relación.



Ver cuándo ha visto el último WhatsApp

Además, en el WhatsApp puedes ver en qué momento la otra persona ve los mensajes (doble check azul) y esto puede suponer problemas porque, por ejemplo, tu pareja te ha mandado un mensaje y lo has leído pero no has contestado. Esto puede suponer enfrentamientos en la pareja. También se puede ver la última hora de conexión de la otra persona, y con esa última conexión se pueden sacar muchas conclusiones que pueden acabar en una fuerte discusión.

Hay dos formas de comprobar la hora en la que tu pareja o cualquier otro contacto ha leído el mensaje que le has pasado.

La primera manera es a través de WhatsApp Web y, además de tenerlo instalado en tu ordenador y entrar al programa debes hacer doble clic en el doble check azul del mensaje en el que quieras ver si tu destinatario lo ha leído. Entonces al hacer el doble click abrirás una ventana y ahí podrás ver qué persona ha leído el mensaje y a qué hora.

La segunda manera de comprobar si otra persona ha leído un mensaje es pulsando en la fecha que aparece en el mensaje y después pinchar en ‘Información’, entonces también aparecerá la ventana con la información de la primera manera de comproabr si ha leído un mensaje.

Por todas estas razones, algunas veces el WhatsApp puede ser beneficioso para una relación y otras veces puede ser muy traicionero.

