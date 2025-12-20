Precios en aumento y accesibilidad en descenso: El informe que desvela las realidades del mercado inmobiliario español

NOTICIA de de Javi Navarro

El último informe de Metrovacesa R3search revela que el acceso a la vivienda en España presenta significativas disparidades territoriales, influidas por factores demográficos y económicos. Según el análisis, la creación de hogares supera de manera constante la oferta disponible, acumulando un déficit superior a las 500.000 viviendas —un dato alarmante que refleja una creciente presión en el mercado—.

Desigualdad en el acceso a la vivienda según el territorio

El estudio destaca que la demanda de viviendas es particularmente alta en grandes ciudades, zonas costeras y las islas, donde se han registrado motores de presión diversos. En contraste, el interior del país muestra mercados menos tensados, con precios más accesibles y una oferta que supera a la demanda. En el último año, se formaron **219.666 hogares**, cifra que, aunque significativa, es inferior a los **127.830 visados de obra nueva** concedidos. Este desfase ha llevado a un aumento en el déficit habitacional, que afecta gravemente a las áreas con mayor dinamismo económico.

Entre los factores que agravan esta situación se incluyen:

La escasez de suelo disponible en zonas de alta demanda.

Un mercado de reposición activo que favorece a quienes ya poseen propiedad.

Flujos migratorios que alimentan la demanda habitacional.

Como consecuencia, el acceso a la vivienda para jóvenes —especialmente aquellos menores de 45 años— se ha vuelto cada vez más complicado, lo que recalca la importancia de analizar el mercado no solo a nivel nacional, sino también en un contexto más local.

Un mercado financiero estable

A pesar de las presiones en ciertas áreas, el informe no presenta señales de sobreendeudamiento. La actividad en el sector se mantiene sólida, con un promedio de **1,42 compraventas por cada 100 habitantes**, lejos de las cifras máximas del ciclo 2004-2008, lo que sugiere un mercado dinámico y equilibrado.

Además, el acceso a la financiación se mantiene prudente, con aproximadamente el **70 %** de las operaciones inmobiliarias realizadas a través de hipotecas. Aunque el crecimiento crediticio es significativo, se mantiene dentro de criterios de solvencia estrictos, evitando así un posible sobrecalentamiento del mercado.

Emergencia de provincias dinámicas

El análisis de Metrovacesa también señala un crecimiento notable en provincias como Guadalajara, Toledo, Tarragona, Castellón y Murcia —zonas que han experimentado un aumento en los precios y una mayor actividad de transacciones—. Este fenómeno, descrito como una “mancha de aceite”, implica que la demanda se desplaza hacia regiones periféricas a medida que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona se vuelven menos accesibles.

En palabras del informe: “El acceso a la vivienda en España no puede ser visto como un único mercado; es un mosaico diverso que requiere un análisis profundo de sus componentes”. Este desplazamiento de la demanda redefine el panorama residencial español y prevé cambios continuos en los próximos años.