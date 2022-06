Trabajos

10 consejos para buscar empleo si te has quedado en el paro

NOTICIA de de Jessica Pascual

Muchas personas se enfrentan a un momento complicado en sus carreras profesionales cuando no hay más opción que el desempleo. Este proceso supone un cambio radical en la vida tanto profesional como personal que obliga a una reorganización y al inicio de una nueva etapa no exenta de incertidumbres.

Ante esta situación, lo fundamental es tomárselo con calma y afrontar las nuevas etapas con actitud positiva. Sin agobios y con paso firme. Después, comenzar a plantear nuevos objetivos en el entorno laboral y oportunidades para desarrollarse y crecer profesionalmente. Con estas ideas sobre la mesa, más allá de los consejos, aquí te explicamos qué hacer si te quedas en el paro y los pasos a seguir.

Consejos para buscar trabajo estando en el paro

A continuación te dejamos un listado de algunos consejos que pueden ayudarte a buscar trabajo si estás desempleado.

1. Poner al día la documentación

El trabajador debe informarse sobre sus derechos e iniciar con cierta urgencia la tramitación para apuntarse al paro y pedir la prestación por desempleo o subsidios que le puedan corresponder en función de su cotización. Según los casos, la persona en paro puede tener derecho a cobrar una prórroga o prestación asistencial, llamada subsidio por desempleo. Para ello es necesario verificar que la antigua empresa nos dota de toda la documentación necesaria para realizar de forma adecuada los trámites.

2. Investigar las actuales salidas profesionales

A pesar de las altas tasas de desempleo, todavía existen en el mercado muchas vacantes sin cubrir. Por tanto, el siguiente paso consiste en identificar aquellas empresas o sectores que cuentan con una alta actividad y que pueden ayudarnos en la reinserción laboral. Aunque también puedes buscar ofertas de empleo en Europa.

3. Actualización de herramientas básicas

Es habitual que el desempleado tenga desactualizado su CV, en especial si ha estado en la misma empresa durante un largo periodo de tiempo. Nada mejor que comenzar por actualizar el currículum, detallando en primer lugar las últimas funciones desarrolladas y realizando una exposición en retrospectiva sobre la carrera profesional. Si el profesional cuenta con un perfil polivalente, nada mejor que desarrollar modelos específicos para cada puesto en concreto al que se quiera optar. Para hacer un documento que destaque sobre los demás, aquí te dejamos las claves para hacer un buen currículum.

4. Iniciar la búsqueda

Cuanto más tiempo transcurre de inactividad laboral, más difícil resulta volver al mercado de trabajo. La accesibilidad de los portales de empleo y el uso cada vez más intensivo de internet por parte de las empresas supone un ahorro de tiempo al candidato, que puede buscar trabajo directamente desde su casa.

5. Realizar un argumentario

El candidato debe valorar todo lo que ha conseguido y desarrollado profesionalmente y realizar un argumentario de venta de sí mismo. De esta manera le será más sencillo destacar sobre el resto de candidatos, tanto en el CV como en la posible entrevista.

El candidato siempre debe preparar con la suficiente antelación una entrevista, pero en el caso de despido es especialmente importante, puesto que sin duda preguntarán sobre los motivos que desencadenaron la salida de la empresa. El interesado debe responder con honestidad y confianza ante las posibles preguntas: “¿Por qué te despidieron?”, “¿Qué has estado haciendo durante el periodo de desempleo?”, etc. Hay que tener en cuenta que el desempleo no tiene por qué ocultarse, puesto que no siempre está motivado por una mala profesionalidad. Esta situación debe afrontarse simplemente como el periodo de transición entre dos empleos.

7. Apostar por la formación

Incrementar los conocimientos que necesitaba en su anterior empleo o buscar aquellos que le hubiera gustado poseer para promocionar son algunas de las posibilidades de formación que el candidato debe plantearse. Junto a ellas, siempre debe tener en cuenta el dominio de un segundo idioma o el desarrollo de conocimientos informáticos.

Aunque mantener una red de contactos actualizada debería ser una obligación para todos los profesionales, éste hecho es especialmente recomendable para las personas desempleadas o que acaban de ser despedidas. El motivo es porque dar a conocer a los contactos de trabajo que te has quedado sin empleo puede ayudarnos a encontrar nuevas oportunidades laborales y mantener información actualizada sobre la situación del mercado.

9. Reciclaje

Aquellos profesionales que en alguna ocasión se estaban planteando cambiar de profesión o iniciar su propio negocio tienen por delante un buen periodo para hacerlo. La experiencia previa, aunque no esté directamente relacionada con el puesto, y la actitud emprendedora serán sus mejores herramientas para buscar una nueva salida profesional, y sobre todo ten en cuenta los puestos de trabajo que más buscan las empresas.

El periodo de desempleo puede ser utilizado para dar un nuevo giro profesional. Emprender un negocio propio, preparar una oposición fácil o buscar una nueva salida profesional son algunas opciones.

10. Ser positivo

La actual situación económica propicia el desánimo de muchos profesionales. Sin embargo, ante la búsqueda de empleo es básico tener una actitud positiva con buen humor y evitar lamentaciones personales. Seguir insistiendo y ser proactivo en la búsqueda de trabajo ayudarán al profesional a alcanzar sus metas.

Y ser positivo, además de confiar en ti mismo, pasa por identificar los logros y resultados profesionales, además de evaluar las capacidades. De este modo podrás elaborar un mensaje de venta y trazar un plan para transmitirlo.

Todos estos son consejos recogidos por la empresa de recursos humanos Randstad, que recomienda a los afectados distintas maneras de afrontar la búsqueda de trabajo: “Si bien es normal el paso por una primera etapa de frustración, es necesario tomar las riendas de la situación, recuperar el control y afrontar el futuro con una actitud positiva”, explican.

Ten estas ideas claras si te has quedado en el paro

La empresa de gestión de capital humano DBM Spain comparte sus años de experiencia en la recolocación de trabajadores, facilita una serie de preguntas que deben formularse a sí mismos y que les ayudará en la, sin duda, ardua labor de encontrar empleo.

¿Qué le digo a la gente? Elabora un mensaje claro que contar a tu entorno acerca de tu despido.

Elabora un mensaje claro que contar a tu entorno acerca de tu despido. ¿Qué he conseguido? Identifica tus logros y resultados en tu carrera profesional.

Identifica tus logros y resultados en tu carrera profesional. ¿En qué soy bueno? Haz una evaluación de tus capacidades y establece aquellas que son diferenciales.

Haz una evaluación de tus capacidades y establece aquellas que son diferenciales. ¿Qué busco? Fija tu puesto y sector objetivo, siendo tan concreto como puedas.

Fija tu puesto y sector objetivo, siendo tan concreto como puedas. ¿Qué transmito? Elabora tu anuncio: un único mensaje de 90 segundos que transmitir a empleadores y contactos.

Elabora tu anuncio: un único mensaje de 90 segundos que transmitir a empleadores y contactos. ¿Cómo llego a mi objetivo? Define tu plan de marketing, haciendo que tu mensaje se pueda trasladar de forma eficaz por cada canal.

Define tu plan de marketing, haciendo que tu mensaje se pueda trasladar de forma eficaz por cada canal. ¿En quién me apoyo? Recopila todos tus contactos en una base de datos y pasa a gestionarlos como si fueran clientes.

Recopila todos tus contactos en una base de datos y pasa a gestionarlos como si fueran clientes. ¿Cómo me ayudan? Busca concertar una cita con cada uno de tus contactos para pedir asesoramiento. Y da para poder recibir.

Busca concertar una cita con cada uno de tus contactos para pedir asesoramiento. Y da para poder recibir. ¿Qué tengo que conseguir? Fija un objetivo semanal: 5 citas y 10 llamadas a tu cartera de contactos.

Fija un objetivo semanal: 5 citas y 10 llamadas a tu cartera de contactos. ¿Qué hago cada día? Elabora un calendario semanal que garantice que dedicas 40 horas al trabajo de buscar trabajo.

Alberto Córdoba, socio-director de DBM Spain comenta: “si bien es cierto que los primeros efectos del despido pueden ser muy perturbadores, también los es que siempre existen soluciones. Los primeros pasos del profesional deben inducirle a pasar a la acción, con el objetivo de facilitar el cambio de actitud y comenzar a pensar a futuro. El propósito es ir alcanzando pequeños logros que faciliten la recolocación”, continúa Alberto Córdoba, “siendo tanto la capacidad de organización como el aprendizaje continuo los factores clave para lograr el éxito”. Y es que la experiencia de DBM demuestra que marcarse cuanto antes un plan de acción “contribuye a superar los primeros momentos que suelen tener condicionantes negativos y un elevado componente emocional”.

El despido, no solo para el trabajador, también es una situación desagradable para responsables de despedir. Los afectados tienen que reorganizar sus vidas, tanto en el terreno profesional como en el personal, en la que se puede llegar a vivir una situación con altos niveles de estrés.

Tras un periodo de búsqueda, si no se consigue un empleo, no se debe caer en lamentaciones personales, puesto que puede estar motivado por las propias circunstancias de la economía. El consejo: seguir insistiendo y ser proactivo en la búsqueda de trabajo. Hay que tener en cuenta que el desempleo no tiene por qué ocultarse, puesto que no siempre está motivado por una mala profesionalidad. Esta situación se debe intentar afrontar simplemente como el periodo de transición entre dos empleos.

