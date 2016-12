Vivienda Pisos alquiler por 150 euros de la Caixa convocatoria 2017

Ya están aquí las nuevas promociones de alquiler social de la Caixa que suponen poder vivir en un piso alquiler por 150 euros al mes. En total hay 10.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional entre el programa de Alquiler Solidario (6.000 pisos en régimen de alquiler) y Alquiler Asequible (4.000 viviendas alquiler para facilitar un piso a jóvenes, familias y mayores). Los pisos de alquiler solidario de la Caixa permiten disfrutar de una vivienda por 150 euros al mes, mientras que los pisos del programa de Alquiler Asequible te permiten disponer de tu casa por un alquiler más barato que el de un piso de protección oficial, en torno a los 300 euros. ¡Inicia ya tu solicitud 2017 de piso en alquiler!

Estas son las provincias donde hay pisos para alquilar del programa social de la Caixa:

A Coruña

Alicante

Albacete

Almería

Araba

Asturias

Ávila

Badajoz

Balears

Barcelona

Bizkaia

Burgos

Cáceres

Cádiz

Cantabria

Castelló

Ceuta

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

Girona

Granada

Guadalajara

Gipuzkoa

Huelva

Huesca

Jaén

La Rioja

Las Palmas

León

Lleida

Lugo

Madrid

Málaga

Melilla

Murcia

Navarra

Ourense

Palencia

Pontevedra

Salamanca

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona

Tenerife

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Zamora

Zaragoza

Durante el año pasado se beneficiaron más de 5.000 familias en muchas ciudades y localidades tal y como ya os lo contamos en la noticia donde explicábamos qué requisitos son necesarios y cómo optar a estas miles de viviendas por 150 euros al mes.

Pisos alquiler 2017

Desde el 16 de enero de 2017 arranca la nueva convocatoria 2017 de pisos de alquiler social de la Caixa. Las primeras provincias que pondrán pisos en alquiler durante este año serán Badajoz, Segovia, Barcelona, Sevilla, Granada, Tarragona, Huelva, València, Lleida y Valladolid.

Terrassa pone pisos de alquiler de 2 y 3 habitaciones con plaza de aparcamiento incluido desde 300 euros al mes como los de la imagen inferior. Estas adjudicaciones se hacen por orden de inscripción y de presentación de los documentos. Para estas viviendas de Can Colomer y Wilson se debe estar inscrito en el Registro Oficial de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Catalunya.

Este programa de pisos alquiler lleva en funcionamiento desde 2012.

¿Y cómo es posible conseguir alquileres baratos?

Porque la Caixa pone la mitad del dinero y asume la mitad de la renta abonando la mitad del alquiler, es decir, 150 euros, para que los inquilinos solo tengan que pagar los otros 150 euros. En las primeras ediciones del programa de pisos de alquiler baratos las rentas de las viviendas eran increiblemente bajas. Hay familias que todavía se están beneficiando de que la Caixa alquila pisos con precios de 85 euros (durante los 5 años que dura el periodo de alquiler social).

Recomendaciones antes de presentar solicitud

Puedes presentar hasta 5 solicitudes, pero solo podrás hacerlo para las promociones que estén abiertas. Por eso es importante que accedas al buscador de viviendas en alquiler. Te recomendamos que consultes previamente, porque solo podrás inscribirte en 5, tanto para el Alquiler Asequible como para el Alquiler Solidario.

Consultar en el buscador de pisos de alquiler las viviendas disponibles que tengan la promoción abierta:

Requisitos del programa ALQUILER ASEQUIBLE con precios por debajo de alquileres de protección oficial

1 Edad

– para jóvenes mayoresde edad y menores de 35 años.

– para personas mayores, de 65 años o más.

– para familias.

2 Tener nacionalidad española o tener permiso de residencia permanente o de larga duración.

3 No tener ninguna vivienda en propiedad.

4 Ingresos máximos anuales: la unidad de convivencia deberá tener unos ingresos no superiores a los establecidos en la normativa de Protección Oficial (No superiores a 4,5 veces el valor ponderado del IPREM).

5 Ingresos mínimos anuales: entre 7.000 y 18.000 euros anuales en función de la promoción.

6 Empadronamiento y o estar inscrito en el Registro de Solicitantes de VPO en función de la promoción.

Requisitos de acceso para el ALQUILER ASEQUIBLE

1 Deberán acreditar todos estos requisitos los solicitantes que estén en las primeras posiciones de lista de espera y que Vivienda Asequible les haya solicitado la aportación de la documentación.

2 Documentación a aportar: Vivienda Asequible de la Caixa enviará el requerimiento de la documentación por correo electrónico, pero si no has informado de tu e-mail en la solicitud el requerimiento se enviará por correo ordinario. Sólo se aceptará documentación de solicitantes a los que se le solicite, por lo que no envíes nada si no se te ha requerido.

Condiciones del contrato de pisos ALQUILER ASEQUIBLE

1 Duración del alquiler: 5 años.

2 Fianza: importe equivalente a 1 mensualidad de la renta.

3 Cheque bancario por importe de 2 mensualidades de la renta, más gastos generales e IBI, como garantía por posibles reparaciones que se tuvieran que realizar por el uso y disfrute de la vivienda o por incumplimiento del contrato de alquiler.

4 Rentas inferiores a las establecidas en la normativa de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Requisitos del programa ALQUILER SOLIDARIO por 150 euros al mes

1 Edad: Ser mayor de edad.

2 Tener nacionalidad española o tener el permiso de residencia permanente o de larga duración.

3 Ingresos máximos anuales: la unidad de convivencia deberá tener unos ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM. (18.640 euros aproximadamente)

4 Ingresos mínimos anuales: la unidad de convivencia deberá tener unos ingresos no inferiores a 5.000 euros anuales

5 Titularidad: No ser titular ni total ni parcialmente de ninguna vivienda.

Requisitos de acceso para el ALQUILER SOLIDARIO

1 Los solicitantes que estén en las primeras posiciones de lista de espera deberán presentar la documentación necesaria cuando Vivienda Asequible les haya solicitado la aportación de la documentación.

2 Documentación a aportar: Vivienda Asequible enviará el requerimiento de aportación de documentación por correo electrónico, si no has informado de tu e-mail en la solicitud el requerimiento se enviará por correo ordinario.

Condiciones del contrato de pisos ALQUILER SOLIDARIO

1 Duración del alquiler: 3 años.

2 Fianza: importe equivalente a 1 mensualidad de la renta.

3 Rentas no superiores a 150 euros al mes, gastos incluidos.

No esperes más y busca en las promociones existentes para saber si puedes conseguir un piso de alquiler por 150 euros al mes:

ACTUALIZACIÓN CONVOCATORIA 2017: Pisos alquiler por 150 euros de la Caixa